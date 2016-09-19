Божья рука Овечкина. Все о скандальном поражении России от шведов

Капитан сборной России Александр Овечкин забросил первую шайбу команды на Кубке мира в Торонто Источник: Reuters

«Тре Крунур» играла лучше 59 минут до тех пор, пока Россия не сняла вратаря, и Овечкин не забил два гола: первый засчитали, второй – нет.

ШВЕДЫ ЗАБЫЛИ О ПОБЕДАХ НАД РОССИЕЙ

Вот вам интересный факт. Если считать большие турниры – чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки мира (и забыть о Евротурах), то Россия не проигрывала Швеции уже 12 лет.

Последнее поражение (2:3) случилось на ЧМ-2004, когда нашей сборной руководил еще Виктор Тихонов. С тех пор – 11 удачных матчей.

2005, ЧМ – 6:3, битва за бронзу

2006, ОИ – 5:0 в группе

2006, ЧМ – 3:3

2007, ЧМ – 4:2

2007, ЧМ – 3:1, игра за бронзу

2008, ЧМ – 3:2

2009, ЧМ – 6:5 ОТ

2012, ЧМ – 7:3 (помните, как мы отыгрались с 1:3, а Малкин сделал хет-трик?)

2014, ЧМ – 3:1

2015, ЧМ – 5:3

2016, ЧМ – 4:1

На счету этого тренерского штаба – три победы над шведами, включая памятный полуфинал на чемпионате мира-2014, когда Олег Знарок показывал «жесты смерти» шведскому тренеру Рикарду Гренбергу, за что был дисквалифицирован на финал.

Кстати, Гренберга буквально замучили тем минским инцидентом. Спросили об этом раз сто. Главный тренер «Тре Крунур» терпеливо отвечал, что уважает Знарка, и теперь у них перебранки не будет.

Знарок же решил ходить на пресс-конференции только после матчей, в остальных случаях отправляя вместо себя ассистента Харийса Витолиньша.

БЕЗ ЛУНДКВИСТА

Организаторы Кубка мира вгоняют репортеров в такой экстаз, что решили привести в пресс-центр двух игроков и тренера аж за два часа до начала матча. Так перед журналистами появились Витолиньш, а также Дмитрий Куликов с Николаем Кулеминым.

- Скажите, кто у нас останется в запасе? – спросили у Витолиньша.

- На разминку выйдут все. А если всё обойдется, то не сыграют Нестеров и Наместников. Третий вратарь – Василевский.

- Если всё обойдется? – встревожились журналисты.

- Бывает всякое. Ногу подвернут или живот схватит. Но у нас все здоровы!

Но «всякое» случилось с вратарем Хенриком Лундквистом, которого в последний момент решили оставить в запасе из-за простуды. Где ее подцепил Король Хенрик?

Это как в «Мери Поппинс»:

- Почему мистер Робертсон не был на поднятии флага?

- Инфлюэнца, мэм.

Да, это была сенсационная замена. Как футбольный ЦСКА в последний момент оставить без Игоря Акинфеева. Как сборная СССР лишилась бы за несколько часов до старта Владислава Третьяка.

А может, Гренбергу не понравился Лундквист в прошлом матче, когда шведы получили 2:6 от сборной Европы, и он решил преподнести сюрприз Знарку, выпустив Якоба Маркстрема, который даже в «Ванкувере» считается вторым номером.

И как покажет матч, с этим ходом Гренберг угадал.

НЕ НАША ИГРА

Устроители Кубка мира взяли даже интервью у игрока за пять минут до стартового вбрасывания. Филип Форсберг секретничать не стал и сказал, что против России главное – контролировать шайбу, и тогда все будет оки-доки.

Именно этим «Тре Крунур» и занялась – контролем шайбы. В чем преуспела. В первом периоде шведы вели игру, совершали меньше потерь, выигрывали больше единоборств. Гол назревал, но так и не созрел.

Россияне старались играть жестко. Когда Форсберг упал на вратаря Бобровского, его тут же замесил Малкин. Овечкин старался уложить мощным силовым приемом любого шведа – кроме одноклубника Бэкстрема, который был настолько умен и знал своего друга, что не попадался ему на пути.

Но вообще игра у нас не шла. Как однажды сказал Панарин по похожему случаю, «не передачи делаем, а гранаты друг другу бросаем».

Не было использовано большинство. Но в целом Бобровский выручал, даже когда у Маркова внезапно отвалился крюк от клюшки прямо на пятачке. Швед бросал в упор, Боб вытащил.

Стоит напомнить, что на протяжении трех матчей сборная России не может забить в первом и втором периодах. То есть атака у нас в теории мощная, но на практике она не работает. Куда-то пропадают наши лидеры, начиная с Овечкина и Малкина. Как-то все увлеклись силовой игрой (28-12 по хитам после 40 минут). Были моменты, даже штанга. Но голы-то где?

Конечно, у нас всегда есть план «А» - Бобровский выручит. Но так не может быть вечно.

Вадим Шипачев хватает удаление за то, что зацепил крюком клюшки Даниеля Седина. Мы проигрываем большинство, Карлссон отдает на Ландескога, и форвард «Колорадо» убойным щелчком вгоняет шайбу в наши ворота.

0:1.

Вот она, цена дисциплины и игры на точке.

Не успела сборная России прийти в себя, как пропустила вторую шайбу. Хэгелин отдал пас на Хедмана, и защитник «Тре Крунур» прекрасно бросил с ходу.

0:2.

Это уже было похоже на пожар. Россияне совершенно не играли в свой хоккей. На льду уверенно катила Желтая машина с тремя синими коронами на свитере. Остановить мы ее никак не могли.

А если вспоминать те 11 удачных матчей против «Тре Крунур» за 12 лет, мы ломили шведов именно своей атакой, давлением, напором, скоростью. Но теперь ничего этого не было. Сборная Швеции уверенно, на классе и технике укатывала команду Знарка.

В третьем периоде мы переломить игру не смогли. Вот пара наблюдений от дважды олимпийского чемпиона Игоря Кравчука: «Интересно, что Кросби и Овечкин имеют примерно одинаковое время на льду, но у Саши сыграно 14 смен, а у Сидни – 27!»

То есть канадцы используют короткие смены, взвинчивая темп игры.

«Пока 0:2, и изменений в лучшую сторону в игре нашей сборной я не вижу. На этой скорости у шведов не выиграть. Надо обострять! И практически нет позиционной атаки в шведской зоне».

В концовке сборная России сняла вратаря, и Овечкину удался дальний точный бросок.

1:2.

Забрезжила надежда. Россияне поднажали, и вот Овечкин забивает второй гол!

Но его отменяет арбитр. Потому что наш капитан отправил шайбу в ворота рукой. Еще был шанс, что там Саша успел коснуться шайбы черенком клюшки.

Но повтор показал – нет. Это был гол рукой.

Хотя если бы судья проспал, все получилось бы как в футболе в 1986 году, когда в историю вошла Божья рука Марадоны.

Овечкин негодовал, кричал что-то в телекамеру.

Но матч уже было не спасти. Теперь России нужны две победы в двух матчах – над Северной Америкой и Финляндией.

Иначе мы не выйдем в плей-офф.