Александр Овечкин: Я был уверен и доказывал, что гол правилен

Александр Овечкин Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» взял интервью у капитана сборной России Александра Овечкина после матча со шведами (1:2).

– Александр, ваше мнение о последней шайбе, которую не засчитали?

– Честно говоря, я еще не видел видеоповтор. Был уверен, что шайба задела клюшку после того, как я переправил ее рукой. Поэтому и пытался доказать, что гол правилен. Да и какое это теперь имеет значение? Гол не засчитан, шведы выиграли. А нам надо думать о том, как выиграть следующую встречу.

– Вы выглядели очень уверенным, когда старались доказать взятие ворот. Вы не блефовали? Действительно уверены, что гол был?

– Я уже сказал, что был уверен в своей правоте. Считал, что после моей руки шайба задела клюшку. Судьи решили иначе – наверное, им виднее.

– Вы расстроены тем, как команда играла против шведов?

– Это факт, мы проиграли. Не смогли проходить на скорости среднюю зону, не смогли выигрывать единоборства. Единственный свой шанс реализовали на последней минуте. Нам есть, над чем работать.

– Защита шведов сыграла очень надежно. У них очень надежная линия обороны.

– Да это хорошая линия. Но они играют вязко, а не жестко. Хорошо катаются, смогли нас догнать. Часто подключались к атаке. Гол Хедмана – тому пример.

– Вам нужно больше игрового времени, чтобы забить?

– Это решение тренера. Мне говорили выходить на лед – я играл.

– Где вам не хватило «химии»?

– Мы пытались обыграть шведов один на один. Побить в скорости в средней зоне. Значит, надо играть еще жестче, ближе к их воротам. Навязать свою игру.

– В чем нюанс, что вы играете завтра? Тяжело ли это?

– Я не вижу в этом большой разницы. Играть надо в любое время, а не подстраиваться под расписание. Завтра и в третьем матче нам надо выигрывать.