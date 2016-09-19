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Олег Знарок: Турнир только начинается. Нам еще играть и играть (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» послушал главного тренера сборной России Олега Знарка после матча со шведами (1:2).

- Что вы думаете об игре Бобровского?
- А что тут думать? Неплохо отыграл. Будет ли он играть завтра – мы еще решим.

- Ваше мнение о шайбе Овечкина, которую отменили судьи.
- Я еще не смотрел видео, поэтому не готов что-то сказать. Но если судьи решили, что там не было гола… Я надеюсь, это квалифицированные судьи.

- Овечкин был очень рассержен из-за того, что гол не засчитали. Видимо, он полагает, что шайба попала в клюшку шведа. Если это окажется так, вы будете предпринимать какие-то действия?
- Я думаю, что да. Если так и было – конечно!

- Как сборная России может усилить атаку? Где ваша сплоченность?
- Не скажу, что ее не было. И мы создавали моменты в атаке. Просто нужно больше бросать по воротам.

- Вы довольны тем, как россияне играли в обороне?
- Думаю, что да. Сыграли неплохо. Другое дело, что совершили две ошибки, которые привели к двум голам.

- Почему вы дали так много игрового времени Никите Зайцеву? – спросил репортер из Торонто.
- Тренер по защитникам ведет их игру. И так получается…

- У шведов не было основного вратаря Лундквиста, играл его сменщик Маркстрем. Какую установку вы делали на этот счет?
- Мы знаем, что Лундквист играл в прошлом товарищеском матче с Европой. А установка была простой – больше бросать. К сожалению, этого не было.

- В целом Швеция укатала нашу команду, не позволила играть в свой хоккей.
- Я бы сказал, что усыпила. Нам бы чаще бросать, использовать свои моменты. В третьем периоде все было неплохо.

- Почему после двух периодов Овечкин имел столько же игрового времени, как Телегин?
- Здесь кроме Овечкина есть много других, кому нужно давать игровое время, и кто выступает в НХЛ. И при чем здесь Телегин? Турнир у нас еще только начинается. Нам еще играть и играть. В третьем периоде мы перешли на три звена, пытались вытащить матч. Это почти получилось.

- Что вам понравилось из новых сочетаний звеньев?
- Давайте мы ночью не поспим, посмотрим это еще раз.

- С Малкиным происходит что-то не то. Он незаметен.
- Это вы у меня спрашиваете? Я считаю, что с Малкиным все в порядке.

- Первый гол – наши классические проблемы. Удаление, проигранное вбрасывание…
- То удаление Шипачева было фифти-фифти. Просто так получилось. Это хоккей, ребята – без ошибок он не бывает. Швед от штанги забил. А в воротах Серега у нас неплохо отыграл.

- Вы требуете много бросков, этого не происходит. Команда вас не слушает?
- Ребята просто хотят сыграть в очень красивый российский хоккей на радость зрителям. Пас-пас-пас, в пустые завести. Но сейчас, к сожалению, это не проходит.

- Я говорил об этом и снова скажу, - взял слово Сергей Гимаев. – Наши защитники полностью сконцентрировались на игре в обороне. Они не разгоняли атаку. И позиционная атака не шла, потому что защитники боялись помогать за исключением Орлова. А втроем взломать оборону пятерых шведов очень тяжело.

- Как играть против молодых звезд Северной Америки?
- Второй матч будет немного другим. Как я сказал, для нас турнир только начинается. Ничего страшного. Ну проиграли. Что сделать? У нас все впереди.

- Как в игре со шведами помог просмотр патриотического фильма накануне? – один репортер задал Знарку провокационный вопрос. Главный тренер даже не повернул голову в его сторону.

- Ну а что, гол Овечкина был? – спросил запоздавший журналист.
- Не видел момент, честно. Хотя Сашка приехал на лавку и сказал: «Я задел»…

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