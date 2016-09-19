Павел Дацюк: С молодыми звездами Северной Америки надо играть пожестче (видео)

Обозреватель «Советского спорта» послушал форварда сборной России Павла Дацюка после матча со шведами (1:2).

– Тяжело ли проигрывать вот так?

– Любой матч тяжело проигрывать. Но мы должны сделать выводы, впереди еще одна важная игра. Надо на нее настроиться.

– Что у вас не получилось?

– Мы пропустили много контратак. Только в третьем периоде начали больше закидывать шайбу и грузить их защитников.

– Перетасовка звеньев в третьем периоде оживила игру?

– Да, оживила. Вообще при счете 0:2 нам нужно было играть живее.

– Олег Знарок говорит, что команда мало бросала. С чем вы это связываете?

– Да, на самом деле мало бросали. Каждый хотел вывести партнера на удобную позицию. Площадки маленькие, и любой бросок опасен. Надо бросать из любых позиций. Нам нужны грязные голы.

– В последний момент шведы заменили Лундквиста, который даже разминался, на Маркстрема. Это повлияло?

– Мы готовились на шведов, а не на одного вратаря.

– Что нам нужно изменить в игре, чтобы победить молодых звезд?

– Они очень мастеровитые ребята. Показывают энергичный хоккей. Надо не дать им возможность показать сильные стороны – контратаки, и пожестче с ними надо.

– В трех матчах подряд сборная России не может забить в первых двух периодах. Чехи, канадцы, шведы. Почему?

– Нам надо начинать агрессивнее и проще. Закидывать туда шайбу и нагружать их защитников, а не ждать второго-третьего периода.

– Можно ли ждать улучшения игры на вбрасываниях?

– Вы ждите, конечно, - призвал Дацюк. – Так и будет.

– Сколько ждать?

– Сколько до игры осталось?

– А чем объяснить, что вы выиграли поначалу одно из шести вбрасываний?

– Наверное, акклиматизацией. Я еще спал. А на самом деле в любой команде очень сильные центрфорварды. А вбрасывания – это труд всех: не только центральных, но и крайних нападающих. Может, где-то удача отвернулась. Или я не был готов к этому.

– Вы более чем в два раза превзошли шведов по силовым приемам (32-14). Такая установка была?

– Нет. Надо со всеми, не только со шведами, играть пожестче. Особенно в своей зоне, на своем пятаке.

– У вас есть мнение по отмененному голу Овечкина?

– Не видел. Для этого есть видеопросмотры. Судьи должны решать, не мы.