Владимир Тарасенко: Завтра будет все решаться. Пойдем на последний бой (видео)

Обозреватель «Советского спорта» послушал форварда сборной России Владимира Тарасенко после матча со шведами (1:2).

– Первые два периода получились тяжелыми. Что происходило со сборной России?

– Это первый матч, мы слишком много хотели сделать. Где-то играли скомкано, не в свой хоккей. Недовольны результатом, должны играть лучше. Даже обязаны.

– Показалось, что вы в тройке с партнерами не нашли общего языка и все моменты создавали сам, один.

– Нет, это вам только показалось.

– Нормальное сочетание?

– Это не наша забота. Мы должны выходить на лед, проявлять свои лучшие качества, помогать команде. У нас есть кому распределять звенья, кому с кем играть.

– Почему сборная России так мало бросает по воротам?

– Это двоякое чувство. Когда выходишь с ребятами и получаешь наслаждение от хоккея, то стараешься сыграть красиво. Но красиво – не значит правильно. Я уверен, если тренер обращает на это внимание, то надо пересмотреть свое отношение и больше бросать.

– У вас есть мнение по незасчитанному голу Овечкина?

– Мы не можем комментировать решение судей. Но на этом турнире уже были несколько голов, которые изучали на видеопросмотре. Какие-то засчитали как вчера с Канадой. Здесь тяжело определить. На это есть судьи. Как на то, что звенья определяет тренер. Нет смысла это оспаривать. Проиграли матч, будем готовиться к следующему.

– А как нам играть против молодых звезд Америки?

– Есть кому об этом думать. Задача игроков – подготовить себя к матчу, отдохнуть, восстановить силы. Завтра будет все решаться. Нужно идти на последний бой – и не важно, против кого: молодые звезды, Финляндия, кто угодно.

– Россия заметно превзошла шведов по силовым приемам. Была установка играть с ними жестко?

– Да хоккей – в принципе жесткая игра. Но мы уступили, и уже нет смысла смотреть статистику. Надо разбирать ошибки, чтобы их больше не допускать.