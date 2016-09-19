Сергей Бобровский: Готов ли сыграть с Америкой? Чувствую себя прекрасно (видео)
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у вратаря сборной России Сергея Бобровского после матча со шведами (1:2).
– Игра была довольно-таки закрытая. Все получилось напряженно. Мы боролись, но к сожалению уступили.
– Прокомментируйте моменты, когда шведы забивали вам с ходу.
– Я не люблю особо ковыряться в голах. Но так сложилась ситуация, можно сказать. Меня здорово закрыли, когда забрасывали первую шайбу. Я не видел момент броска. Во втором эпизоде шел бросок с ходу, сложно было что-то сделать.
– Вы видели отмененный гол Овечкина?
– Мне сложно комментировать. Смотрел только по телевизору.
– Не считаете, что Швеция в этом матче нас просто переиграла, не позволив показать свой хоккей?
– Как я сказал, это была закрытая игра. Мы здорово действовали в обороне, как и соперник.
– А чего не хватило в атаке?
– Голов.
– И раскованности?
– Может быть.
– Была установка на закрытость?
– Нет, так сложилось. Но в третьем периоде наши ребята нацелились на ворота, собрались и здорово играли.
– Как думаете, ударная концовка придаст сил сборной России на второй матч?
– Я думаю, да – конечно. Игра с Северной Америкой будет ключевой, самой важной на этом турнире. Нужно выходить на нее, как на последнюю.
– Хорошо, что у нас есть несколько часов в запасе по сравнению с молодыми звездами, которые играли вечером?
– Да, безусловно, в этом есть свое преимущество.
– А вы готовы сыграть второй день подряд?
– Я чувствую себя прекрасно. Нахожусь в хорошей физической и психологической форме. У меня все нормально. Сейчас отдохну, и будет новый день.
– Давление теперь выше, ведь сборная России должна победить в двух матчах.
– Это зависит от каждого. У нас все ребята – профессионалы. Каждый был в такой ситуации, играл подобные матчи. Наше дело – показывать свой хоккей, сражаться за победу.