Сергей Бобровский: Готов ли сыграть с Америкой? Чувствую себя прекрасно (видео)

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у вратаря сборной России Сергея Бобровского после матча со шведами (1:2).

– Игра была довольно-таки закрытая. Все получилось напряженно. Мы боролись, но к сожалению уступили.



– Прокомментируйте моменты, когда шведы забивали вам с ходу.

– Я не люблю особо ковыряться в голах. Но так сложилась ситуация, можно сказать. Меня здорово закрыли, когда забрасывали первую шайбу. Я не видел момент броска. Во втором эпизоде шел бросок с ходу, сложно было что-то сделать.

– Вы видели отмененный гол Овечкина?

– Мне сложно комментировать. Смотрел только по телевизору.

– Не считаете, что Швеция в этом матче нас просто переиграла, не позволив показать свой хоккей?

– Как я сказал, это была закрытая игра. Мы здорово действовали в обороне, как и соперник.

– А чего не хватило в атаке?

– Голов.

– И раскованности?

– Может быть.

– Была установка на закрытость?

– Нет, так сложилось. Но в третьем периоде наши ребята нацелились на ворота, собрались и здорово играли.

– Как думаете, ударная концовка придаст сил сборной России на второй матч?

– Я думаю, да – конечно. Игра с Северной Америкой будет ключевой, самой важной на этом турнире. Нужно выходить на нее, как на последнюю.

– Хорошо, что у нас есть несколько часов в запасе по сравнению с молодыми звездами, которые играли вечером?

– Да, безусловно, в этом есть свое преимущество.

– А вы готовы сыграть второй день подряд?

– Я чувствую себя прекрасно. Нахожусь в хорошей физической и психологической форме. У меня все нормально. Сейчас отдохну, и будет новый день.