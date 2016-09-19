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Сергей Бобровский: Готов ли сыграть с Америкой? Чувствую себя прекрасно (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Бобровский
Сергей БобровскийИсточник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у вратаря сборной России Сергея Бобровского после матча со шведами (1:2).

– Игра была довольно-таки закрытая. Все получилось напряженно. Мы боролись, но к сожалению уступили.

– Прокомментируйте моменты, когда шведы забивали вам с ходу.
– Я не люблю особо ковыряться в голах. Но так сложилась ситуация, можно сказать. Меня здорово закрыли, когда забрасывали первую шайбу. Я не видел момент броска. Во втором эпизоде шел бросок с ходу, сложно было что-то сделать.

– Вы видели отмененный гол Овечкина?
– Мне сложно комментировать. Смотрел только по телевизору.

– Не считаете, что Швеция в этом матче нас просто переиграла, не позволив показать свой хоккей?
– Как я сказал, это была закрытая игра. Мы здорово действовали в обороне, как и соперник.

– А чего не хватило в атаке?
– Голов.

– И раскованности?
– Может быть.

– Была установка на закрытость?
– Нет, так сложилось. Но в третьем периоде наши ребята нацелились на ворота, собрались и здорово играли.

– Как думаете, ударная концовка придаст сил сборной России на второй матч?
– Я думаю, да – конечно. Игра с Северной Америкой будет ключевой, самой важной на этом турнире. Нужно выходить на нее, как на последнюю.

– Хорошо, что у нас есть несколько часов в запасе по сравнению с молодыми звездами, которые играли вечером?
– Да, безусловно, в этом есть свое преимущество.

– А вы готовы сыграть второй день подряд?
– Я чувствую себя прекрасно. Нахожусь в хорошей физической и психологической форме. У меня все нормально. Сейчас отдохну, и будет новый день.

– Давление теперь выше, ведь сборная России должна победить в двух матчах.
– Это зависит от каждого. У нас все ребята – профессионалы. Каждый был в такой ситуации, играл подобные матчи. Наше дело – показывать свой хоккей, сражаться за победу.

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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