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«Трагедии со шведами не было. Ждем матч с Америкой». Вечерний Гимаев (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Трагедии со шведами не было. Ждем матч с Америкой». Вечерний Гимаев (видео)
Источник: Sovsport.ru

Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев вместе с обозревателем Sovsport.ru обсуждает матч Россия – Швеция (1:2).


- Вы согласны, что матч со шведами разделился на две части – 59 минут и одна?

- Я бы разделил до счета 0:2 и того, что было потом. Поначалу была абсолютно равная игра. А потом мы пропустили первый гол, второй…

- Равная игра?!

-  Забей мы, и тоже бы уперлись, сыграли по счету.

- Мне показалось, шведы навязали нам свой хоккей, не дали взвинтить скорости, проводить позиционные атаки.

- Сто процентов. Позиционная атака оказалась для нас огромной проблемой. У нас нет защитников, которые могут подключаться к нападению, активно играть в зоне соперника.

У нас некоторые защитники вышли обороняться, не ошибаться, не пропустить, сыграть надежно. Но этого мало для того, чтобы переиграть шведов. Атаку не разгоняли, закатывались за ворота, отдавали ближнему, перепас за воротами, давали шведам построить оборону в средней зоне…

И я был поражен! Давно не видел, чтобы шведы в наглую, почти в лоб шли на отбор. И сколько они их сделали! Идет в обводку в средней зоне. Я как тренер никогда не разрешу своему нападающему атаковать в лоб. Но мы видим, как швед летит, отбирает шайбу – и сразу опасный момент.

- Три матча подряд сборная России не может забить в двух первых периодах. У нас правильный баланс впереди?

- Большинство ребят были настроены так – уверен, им такую давали установку: «Внимательнее в обороне, не ошибиться». Строго сыграть в первом периоде, чтобы избежать провалов. Так и получается, что нет настроя на атакующую игру.

- А вам не кажется, что сборная России чересчур свалилась в силовой хоккей?

- Что такое силовая игра? Физическое давление плюс показать характер. К тому же многие всегда так играют – тот же Емелин никого не пропускает. Но не было смысла полностью концентрироваться на силовой борьбе. И повторю, что из защитников у нас активно играет только Дима Орлов. Он реально помогал, привозил шайбу в зону соперника. Но кто еще? Остальные концентрировались на своих функциях.

- Олег Знарок сказал: «Нам еще играть и играть на турнире. Все только начинается». Не думаете, что уже в поединке с молодыми звездами Северной Америки все закончится?

- У нас гарантированно есть еще два матча. Все равно с североамериканцами будет решающая игра. Ну и со шведами, конечно, не стоило уступать в основное время, это осложнило нам жизнь.

- Что скажете по отмененному голу Овечкина?

- Показалось, что Саша сыграл рукой. Судьи не засчитали шайбу. Но я сидел над Овечкиным, и когда смотрел на него, то видел – Александр был уверен, что касание клюшки было. Не понял только, он имел в виду свою клюшку или Строльмана. В итоге судьи приняли однозначное решение. Момент обидный, конечно.

- Овечкин так эмоционально доказывал свою правоту, что показалось, он хотел поддушить арбитров.

- Не они принимали решение – а наверху, в комнате видеопросмотра. Они об этом Овечкину сразу сказали.

- Мы 12 лет не проигрывали шведам. Что мы потеряли в этом матче?

- Мы судим по результату. Но все матчи были разными. То мы шведов ломали (как 7:3 в Стокгольме на ЧМ-2012), то они нас возили, а мы забивали удачливые голы (как 5:3 в Остраве на ЧМ-2015). Игра закончилась, теперь все на счет смотрят. Но с «Тре Крунур» не было все однозначно.

С другой стороны матчи Евротура со шведами проходили в таком же стиле – контроль шайбы, позиционное нападение, большое преимущество. Мы сваливаем на то, что это Евротур. Но у «Тре Крунур» есть стиль, и она умеет здорово прибавлять.

- Сейчас, после увиденного, в чем у вас оптимизм?

- Трагедии не произошло. Ждем решающего матча с Северной Америкой. Я боялся, что сборная России не будет готова. Но игры с Канадой и Швецией показали, что у нас дела более-менее нормально. С другой стороны есть очевидные проблемы, о которых я сказал.

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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