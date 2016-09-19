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«Ну что, пятерочку нам Америка привезет?» Россию ждет матч с молодой бандой

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Ну что, пятерочку нам Америка привезет?» Россию ждет матч с молодой бандой
Источник: Reuters

Сборная молодых звезд Северной Америки, как Бог черепаху, разделала бедную Финляндию. Тяжелый соперник будет у россиян во вторник!

Что об этом матче скажет лучше всего?

Разница в бросках, когда Северная Америка устроила Финляндии ковровую бомбардировку (43-25)?

Или блокшоты, когда финны (15-4) каждую четвертую минуту падали под шайбу, чтобы хоть как-то сдержать атакующий натиск молодых канадцев и американцев?

Или само разнообразие атаки – очки у Северной Америки набрали сразу 10 игроков.

Или можно отметить надежную игру вратаря Мэтта Мюррея, с которым «Питтсбург» этим летом завоевал Кубок Стэнли.

Или фантастические скорости, когда молодые пацаны вскружили голову обалдевшим финнам. Взломали их фирменную оборону, как юная шпана.

Первое звено Северной Америки выглядит убойно:

Мэттьюз – Макдэвид – Шейфеле.

В центре – первый номер драфта прошлого года, с краю – первый номер драфта нынешнего, новая икона «Торонто». В большинстве эти парни были усилены Джеком Айкелом, который соорудил первый гол в ворота финнов.

И понеслась…

Мы посмотрели уже все сборные на Кубке мира. Похоже, дело идет к междусобойчику: Канада против молодой Канады (усиленной США) в Торонто.

Next One против Next Next One.

Сидни Кросби против Коннора Макдэвида.

Как сборная России сможет остановить эту молодую банду? Нужно вспомнить, как чехи играли с Северной Америкой в Питтсбурге.

Во-первых, там уперся вратарь Нойвирт. И у нас есть такой же упертый Бобровский.

Во-вторых, чехи задавили молодежь силовыми приемами, растирая их по бортам.

Но ты этих скоростных ребят сначала поймай. И потом я сидел в пресс-центре, и мимо меня проводили этих звезд из Северной Америки. Крупные здоровые ребята. Поставь рядом любого из тройки Шипачева – и кто тут молодой? Кто кого задавит физухой?

Я поинтересовался у уважаемого эксперта «Матч ТВ» Сергея Гимаева, который сам в свое время тренировал молодежную сборную: «Какая специфика игры против таких ребят, когда против них выпускают взрослых хоккеистов?»

- У нас никогда не было матчей с такой командой Северной Америки, - ответил Гимаев. – Это очень мастеровитые ребята, тут не должно быть иллюзий. У них возраст – под 23 года. Это самый расцвет хоккеиста. Конечно, Коннор Макдэвид помоложе. Но это очень хорошая команда, и сборную России ждет непростая игра. Североамериканцы тут самые скоростные. Они очень хотят себя показать.

- Но чехи их победили в Питтсбурге.

- Они удачно забили, надежно сработали в обороне. Но вы поймите, что молодые все равно допускают ошибки. И у них нет опыта игры с европейскими командами. Американцы еще более-менее, у них есть национальная программа, они ездят по Европе, участвуют в турнирах. Канадцы же играют только на юниорском чемпионате мира, где не собраны все сильнейшие, а также на Кубке Глинки и в молодежном чемпионате мира. А европейский хоккей – это очень тактический оборонительный хоккей, построенный на том, что ты должен не играть, а работать.

«Ну что, пятерочку нам Америка привезет?» - российские журналисты были ошарашены.

…Но что тут рассуждать? Россия во вторник в три ночи по Москве сыграет с молодыми звездами Северной Америки. Я не знаю, чем все закончится, и не потеряет ли команда Знарка все шансы на плей-офф. Но уверен, что матч будет очень веселым, в отличие от тягомотины со шведами, и мы увидим много голов.

«Не взлетим, так поплаваем», - спела бы Земфира.

Матч

Финляндия - Северная Америка - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Голы:

Айкел (Макдэвид, Мэттьюз), 5:03 (0:1 - бол.). Годро (Ларкин, Парайко), 25:27 (0:2). Друэн (Ньюджент-Хопкинс, S. Gostisbehere), 27:27 (0:3). Маккиннон (Парайко), 34:37 (0:4). Филппула (Йокинен, Комаров), 55:53 (1:4).

Место и дата

19 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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