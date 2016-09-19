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Кризис южного футбола. Что происходит с «Краснодаром» и «Ростовом»?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кризис южного футбола. Что происходит с «Краснодаром» и «Ростовом»?

Обозреватель Sovsport.ru объясняет, почему одни из сильнейших клубов премьер-лиги забуксовали на старте сезона.

В воскресенье «Краснодар» одержал волевую победу, сломив сопротивление «Ростова», жуткого газона и мощного ливня. «Ростов», забив быстрый гол со стандарта, больше ничего не создал. Восемь пропущенных мячей в трех последних матчах – много даже с учетом «Баварии». После семи туров команды обосновались на пятом и восьмом местах турнирной таблицы. Очевидно: главные южные клубы премьер-лиги, представляющие страну в еврокубках, переживают непростые времена. И у них похожие, почти идентичные, проблемы.

«Краснодар»: сбой всех механизмов

Причины кризиса:
1. Ранний старт
2. Кадровые потери
3. Хаотичная ротация
4. Смена тренера
5. Тактическая предсказуемость

Одно вытекает из другого. К раннему старту «Краснодар» готовился основательно – так, что игроки, по всей видимости, не выдержали нагрузок. Это единственное объяснение тому, что к седьмому туру в лазарете побывало полсостава. Отсюда – хаотичная ротация, убивающая сыгранность. Команда попала в такую турбулентность, что Олег Кононов оказался бессилен. Обособленная проблема – тактическая предсказуемость. «Краснодар» со своими 4–3–3 и годами не меняющейся стилистикой стал легкой мишенью для клубов, умеющих играть по сопернику. И не только для них. Хотя это и в меньшей степени подкосило «быков».

Есть сомнения в том, что «Краснодар» в оптимальном составе да на пике формы столь легко можно было бы остановить. Наиболее вероятно то, что у тех, кто умеет играть по сопернику, это умение разом бы испарилось. Тактическая предсказуемость как недуг проявилась лишь в кризисной обстановке. А все потому, что игроки, не до конца здоровые и беспощадно ротируемые, не могут играть в свой футбол. Сбоят все командные механизмы, рвутся нити комбинационной игры. Другому же футболу – антикризисному – этих игроков не обучили. В этом и есть главный тактический просчет тренерского штаба.

Давайте посмотрим, в чем именно сдал «Краснодар». Сравним его показатели на пике формы с тем, что происходит сейчас. В апреле этого года «быки» выдали серию из пяти побед кряду с разницей мячей – 18:2. В августе-сентябре не могли победить в четырех турах – две ничьи, два поражения, разница мячей – 2:5.

Когда черная полоса сменится белой? После матча с «Уфой» в прошлом туре я уже напророчил «Краснодару» начало выхода из кризиса в минувший уик-энд. Формально, кстати, оказался прав – волевая победа над «Ростовом». Но нет. Яма, в которую угодили «быки», глубже, чем это казалось раньше. К тому же произошла тренерская рокировка, добавившая в уравнение еще одно неизвестное. Прежний «Краснодар» мы можем не увидеть в этом году.»Краснодар» сдал по всем показателям. Его футбол стал менее интенсивным (количество ТТД), в игре стало больше борьбы (количество единоборств), мяч стал держаться хуже (владение мячом), что ударило по комбинационному стилю (количество и точность передач) и уменьшило генерируемую остроту (количество острых передач и ударов). «Краснодар» стал медленнее – количество быстрых атак сократилось в два раза. Из всего этого следует, что у южан произошел сбой во всех ключевых компонентах игры.

«Ростов»: новая оборона

Причины кризиса:
1. Ранний старт
2. Кадровые потери
3. Утрата прежних козырей
4. Черти что на тренерском посту

Как и «Краснодар», «Ростов» стартовал рано. И если «быки» к этому уже более-менее приучены, то подопечные… Ивана Данильянца – явно нет. И так же, как «Краснодар», «Ростов» понес серьезные кадровые потери. Только по другой причине – трансферы. И на другом участке поля – в защите (Баштуш и Новосельцев). С учетом того, что футбол ростовчан строился на прочном оборонительном фундаменте, недомогание команды и ухудшение результатов не заставили себя ждать. «Ростов» утратил свой главный козырь – монолитную оборону. И когда обзаведется новым – неизвестно.

Как неизвестно и то, хватит ли «Ростову» глубины состава для выступления на несколько фронтов. В этом клубе вообще много всего неизвестного. Мы даже не знаем, кто сейчас на самом деле рулит тренировочным процессом. Да и, честно говоря, как-то не хочется это знать. То, что устроили в клубе, – клоунада. А ее не стоит воспринимать всерьез.

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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