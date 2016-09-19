Йозеф Фендт: Допинговый скандал не затронул санный спорт
Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт рассказал о прошедшем в Москве исполкоме организации, и обратил внимание на отсутствие допинговых проблем в санном спорте и отметил прогресс российских спортсменов.
– Йозеф, в 70-е годы вы становились чемпионом мира…
– Двукратным чемпионом, – с улыбкой поправляет Фендт.
– Да. Исправлюсь. С
тех пор, когда вы были спортсменом, насколько сильно изменился санный спорт?
– Многое изменилось, но не до неузнаваемости. Что касается саней, их конструкция осталась прежней. Управление саней работает практически по прежней методике. Но вот аэродинамика и скорость изменились существенно.
– Видите ли вы
необходимость в реформировании санного спорта? Что можно улучшить?
– За последние годы мы провели большую работу по изменению регламента. Многое проанализировали и пришли к выводу, что достигли серьезного уровня.
– Как прошел
исполком?
– Хотелось бы сказать, что членом нашего исполкома и президентом Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт были созданы блестящие условия, как для работы, так и для знакомства с городом. Программа получилась насыщенной.
– Что вопросы
обсуждались на исполкоме?
– Обсуждался широкий круг вопросов. Мы обсуждали результаты по решениям летнего конгресса, который прошел в США. Нужно было уточнить календарь и другие важные моменты.
– Санный спорт в
нашей стране развивается. Но насколько быстро по сравнению с другими странами?
– Я думаю, что Россия добилась высоких результатов в санном спорте. По уровню развития совершенно точно Россия входит пятерку лучших стран этого вида спорта.
– Я беседовал с
нашими спортсменами и руководителями федерации. Они уверены, что Россия уже
начинает опережать Германию. Вас расстроит, если в ближайшие годы немецкую
гегемонию сменит российское?
– Я, конечно, не расстроюсь, если российские спортсмены внесут такой вклад в санный спорт. Но как немцу мне будет немного обидно за своих.
– Есть ли у вас
любимый российский спортсмен?
– Конечно, есть. Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Роман Репилов. Это все мои фавориты.
– Многие хвалили
Олимпиаду в Сочи. Как эти Игры прошли для саночников. Всем ли вы остались
довольны?
– Я хочу сказать, что до Олимпиады у нас были опасения. Была критика. Но то, как прошли Игры – это был высокий уровень. Организацию этих соревнований мы ставим в пример всем.
– В этом сезоне Сочи
пропускает Кубок мира. Но можно ли рассчитывать на то, что этот российский этап
будет в календаре на постоянной основе?
– Знаете, во всем мире строится очень много трасс. Конкуренция растет. В связи с этим организаторам из одной страны все сложнее проводить Кубки мира. Но я могу сказать на 100 процентов, что этап в Сочи будет в нашем календаре.
Есть только одна большая проблема с этапом в Сочи – это транспортные расходы, перевозки саней. Усилиями нашей федерации и Федерации санного спорта России, мы рассчитываем найти компромисс и эту проблему решить.
Могу также сказать, что чемпионат мира в Сочи в 2020 году никуда перенесен не будет. В этом у меня тоже нет сомнений.
– Наши саночники
никак не замешаны в допинговых скандалах. Возможна ли ситуация, когда из-за
проблем в других видах спорта вас попросят отстранить российских саночников от
международных стартов?
– Дело в том, что до сегодняшнего момента ни одна из наших федераций, в том числе российская, не имеет проблем с допингом. В том числе в докладе Макларена российские саночники не упомянуты. Меня устраивает такое положение вещей. Я надеюсь, что допинговых проблем в нашем виде спорта не будет. Но расследование продолжается и все окончательно решится после его завершения.
– Как вы относитесь к
последним событиям, связанны с ВАДА, когда у них была взломана база данных и
произошла утечка.
– Я могу повторить, что мы находимся в хорошем состоянии. Ни один спортсмен нашей международной федерации не был упомянут. Мы надеемся, что так будет и дальше.
– Последний вопрос.
Возвращаемся к началу интервью. Йозеф, вы двукратный чемпион мира…
– (Фендт довольно улыбается)
– …, но когда вы в
последний раз совершали спуск по трассе. И не хотели бы это сделать в Сочи?
– Нет, нет, – видно, что Фендту приятно вспомнить старые времена. – В 76 году я взял олимпийскую серебряную медаль. Затем я завершил карьеру. Но на своей родной трассе катался еще два года. При этом эти два года я не занимался тренировками, поэтому мои мускулы потеряли прежние силы (Фендт показывает рукой на шею и плечи, - прим ред.). Естественно, я не мог правильно держать голову и набрать мышечную массу. С тех пор я на трассах не ездил. И понимаю, что на сани уже не сяду. Даже в Сочи.
– Значит, завидуете
тем спортсменам, которые в Сочи катаются?
– Не завидую, а очень за них рад.
– Вопросов нет.
Спасибо.
– Спасибо, - на русском языке отвечает Фендт. И протягивает свою визитную карточку. – Будут еще вопросы, звоните.
– К сожалению, у меня
нет визитной карточки для вас.
– (Смеется) Неважно. Обращайся по любому вопросу.
Sovsport.ru благодарит вице-президент ФССР Геннадия Родионова и пресс-атташе организации Рину Веланскую за помощь в организации интервью.