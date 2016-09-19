Наталия Гарт: Чемпионату мира в Сочи ничего не угрожает

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт на церемонии награждения спортсменов «Золотые сани» поделилась своим мнением о силе и лидерах национальной команды и рассказала о строительстве новых санно-бобслейных в России.

– Какую оценку выставите за проведенный вечер?

– Мне трудно это сделать. Я же организатор. Но организатор скромный.

– Тем более вы – организатор. От вечера получили все что хотели?

– Для кризиса – нормально. На пять баллов.

– Одна из номинаций называлась как «Признание президента». Получается награда Олегу Демченко – ваша личная инициатива. Почему выбор пал на него?

– Это человек, чьи заслуги не находятся на виду. Их можно узнать только, когда работаешь в ежедневном режиме и понимаешь, откуда берутся результаты. Олег – это тот человек, который делает сани и все снаряды, на которых наши спортсмены выигрывают соревнования.

– Остальные номинанты были выбраны вами или работала какая-то экспертная комиссия?

– Конечно, была комиссия. Мы совещались и приняли решение большинством голосов.

– Кого из спортсменов вы считаете главной звездой нашей сборной по санному спорту?

– На самом деле тяжело сейчас выбрать, потому что сборная сейчас очень обновилась. Молодежь у нас подросла. Все молодые перспективные и я не могу сказать, кто из них лидер. Очень сильный Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров… Они постоянно что-то выигрывают, постоянно чередуются. Конкурируют между собой. Я могу только сказать, что у нас очень сильная сборная.

– Мы догоняем сборную Германии в санях?

– Как показали последние чемпионат мира и чемпионат Европы – мы уже не уступаем немцам. Мы обошли сборную Германии и в Сочи и в Латвии. У нас все шансы продолжать в том же духе.

– В этом году не будет этапа Кубка мира в Сочи. Будет ли он в будущем?

– В этом году мы не подали заявку на проведения этапа. Очень много желающих в мире. Мы уступили другим, учитывая, что в Сочи состоится чемпионат мира по бобслею. На следующий год мы обязательно подадим заявку на проведение Кубка Мира.

– Планируется ли строительство новой трассы, чтобы соревнования по бобслею и саням не накладывались друг на друга?

– На данный момент у нас есть одна такая современная трасса. Но в планах есть строительство новой трассы в Пермском крае. Мы прошли экспертизу и проект уже готов. Этот вопрос мы уже обсуждали с международной федерацией. Также мы проектируем новые трассы в Кемерово и Ленинградской области. Есть трасса в Парамоново. Сейчас мы принимаем решение, что будет с ней – полная реконструкция виражей или заново построенная трасса.

– Значит, примерно лет через пять по количеству трасс мы сравняемся с Германией?

– Думаю, что да, если мы будем работать в правильном направлении, и если нам помогут Министерство спорта и администрации регионов, в которых запланировано строительство. Если все сложится и кризис не сильно нас ударит, мы все построим.

– Вы общались с президентом Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом. Какие ключевые проблемы обсуждались?

– В основном обсуждались текущие вопросы. Но для меня, как для президента федерации, ключевым было то, что он отметил отдельным пунктом - чемпионат мира в 2020 году обязательно состоится. Исходя из данных на сегодняшний день, он отменять ничего не собирается. И еще, что важно для нас – Кубок мира по натурбану, который планируется у нас в январе в Москве на Воробьевых горах, он тоже отменять не планирует. Для меня было важно это услышать.

Отдельным пунктом он обозначил строительство новых трасс. Сказал про трассу в Чусовом, что она отличная. Эксперты дают зеленый свет на ее строительство.

– Можно ли сделать вывод из вашего разговора с Фендтом, что ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство, – прим. ред.) не имеет давления да организацию и наши саночники защищены?

– Президент отметил, что российских спортсменов в списке Макларена не было. Он сказал, что гордится этим и надеется, что в будущем наши спортсмены будут оставаться такими же чистыми, как и сейчас.

– Скоро стартует предолимпийский сезон. Какие задачи в нем будете решать – подготовка к Олимпиаде или конкретные победы на данный момент?

– Есть цели глобальные и краткосрочные. Глобально планируется выстроить подготовку таким образом, чтобы взять медали на Олимпийских играх. Краткосрочные цели укладываются в рамках сезона, и мы планируем взять медали на главных соревнованиях – чемпионате мира и чемпионате Европы. Наши тренеры планируют выстроить подготовку таким образом, чтобы пик формы спортсменов пришелся на эти соревнования. Как показали предыдущие годы, нами была выбрана правильная программа.

– Сказанное вами я формулирую, как краткосрочные планы не мешают глобальным?

– Именно так. Все складывается поэтапно. Мы все идем к единой цели – это Олимпийские игры. Все складывается из сезонов.