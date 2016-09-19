Наталия Гарт: Чемпионату мира в Сочи ничего не угрожает
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт на церемонии награждения спортсменов «Золотые сани» поделилась своим мнением о силе и лидерах национальной команды и рассказала о строительстве новых санно-бобслейных в России.
– Какую оценку
выставите за проведенный вечер?
– Мне трудно это сделать. Я же организатор. Но организатор скромный.
– Тем более вы –
организатор. От вечера получили все что хотели?
– Для кризиса – нормально. На пять баллов.
– Одна из номинаций
называлась как «Признание президента». Получается награда Олегу Демченко – ваша
личная инициатива. Почему выбор пал на него?
– Это человек, чьи заслуги не находятся на виду. Их можно узнать только, когда работаешь в ежедневном режиме и понимаешь, откуда берутся результаты. Олег – это тот человек, который делает сани и все снаряды, на которых наши спортсмены выигрывают соревнования.
– Остальные номинанты
были выбраны вами или работала какая-то экспертная комиссия?
– Конечно, была комиссия. Мы совещались и приняли решение большинством голосов.
– Кого из спортсменов вы считаете главной звездой
нашей сборной по санному спорту?
– На самом деле тяжело сейчас выбрать, потому что сборная сейчас очень обновилась. Молодежь у нас подросла. Все молодые перспективные и я не могу сказать, кто из них лидер. Очень сильный Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров… Они постоянно что-то выигрывают, постоянно чередуются. Конкурируют между собой. Я могу только сказать, что у нас очень сильная сборная.
– Мы догоняем сборную Германии в санях?
– Как показали последние чемпионат мира и чемпионат Европы – мы уже не уступаем немцам. Мы обошли сборную Германии и в Сочи и в Латвии. У нас все шансы продолжать в том же духе.
– В
этом году не будет этапа Кубка мира в Сочи. Будет ли он в будущем?
– В этом году мы не подали заявку на проведения этапа. Очень много желающих в мире. Мы уступили другим, учитывая, что в Сочи состоится чемпионат мира по бобслею. На следующий год мы обязательно подадим заявку на проведение Кубка Мира.
– Планируется ли
строительство новой трассы, чтобы соревнования по бобслею и саням не
накладывались друг на друга?
– На данный момент у нас есть одна такая современная трасса. Но в планах есть строительство новой трассы в Пермском крае. Мы прошли экспертизу и проект уже готов. Этот вопрос мы уже обсуждали с международной федерацией. Также мы проектируем новые трассы в Кемерово и Ленинградской области. Есть трасса в Парамоново. Сейчас мы принимаем решение, что будет с ней – полная реконструкция виражей или заново построенная трасса.
– Значит, примерно
лет через пять по количеству трасс мы сравняемся с Германией?
– Думаю, что да, если мы будем работать в правильном направлении, и если нам помогут Министерство спорта и администрации регионов, в которых запланировано строительство. Если все сложится и кризис не сильно нас ударит, мы все построим.
– Вы общались с президентом Международной
федерации санного спорта Йозефом Фендтом. Какие ключевые проблемы обсуждались?
– В основном обсуждались текущие вопросы. Но для меня, как для президента федерации, ключевым было то, что он отметил отдельным пунктом - чемпионат мира в 2020 году обязательно состоится. Исходя из данных на сегодняшний день, он отменять ничего не собирается. И еще, что важно для нас – Кубок мира по натурбану, который планируется у нас в январе в Москве на Воробьевых горах, он тоже отменять не планирует. Для меня было важно это услышать.
Отдельным пунктом он обозначил строительство новых трасс. Сказал про трассу в Чусовом, что она отличная. Эксперты дают зеленый свет на ее строительство.
– Можно ли сделать
вывод из вашего разговора с Фендтом, что ВАДА (Всемирное антидопинговое
агентство, – прим. ред.) не имеет давления да организацию и наши
саночники защищены?
– Президент отметил, что российских спортсменов в списке Макларена не было. Он сказал, что гордится этим и надеется, что в будущем наши спортсмены будут оставаться такими же чистыми, как и сейчас.
– Скоро стартует
предолимпийский сезон. Какие задачи в нем будете решать – подготовка к
Олимпиаде или конкретные победы на данный момент?
– Есть цели глобальные и краткосрочные. Глобально планируется выстроить подготовку таким образом, чтобы взять медали на Олимпийских играх. Краткосрочные цели укладываются в рамках сезона, и мы планируем взять медали на главных соревнованиях – чемпионате мира и чемпионате Европы. Наши тренеры планируют выстроить подготовку таким образом, чтобы пик формы спортсменов пришелся на эти соревнования. Как показали предыдущие годы, нами была выбрана правильная программа.
– Сказанное вами я
формулирую, как краткосрочные планы не мешают глобальным?
– Именно так. Все складывается поэтапно. Мы все идем к единой цели – это Олимпийские игры. Все складывается из сезонов.