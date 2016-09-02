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Павел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в Евролигу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Павел Сергеев
Павел СергеевИсточник: БК «Зенит»

Защитник «Зенита» Павел Сергеев – о новой команде, баскетболе Василия Карасева и целях на сезон.

«Зенит» должен доказать, что является топ-командой»

- Как чувствуете себя в новой команде?
- Все классно! Многих партнеров знаю не один год, да и с Василием Карасевым знаком, поэтому как таковой адаптации вообще не было. Сразу получилось войти в команду.

- Значит, к сезону готовы?
- Первый сбор стал проверкой нашей физической готовности: бегали много, как на стадионе, так и в зале. Поэтому физически к сезону готовы, осталось наладить командные взаимодействия.

- В межсезонье вы провели уже несколько матчей.
- Естественно, каждая игра способствует улучшению взаимопонимания между игроками и позволяет отработать те вещи, которые невозможно сделать на тренировках.

- Игра с «Барселоной» стоит особняком?
-  На самом деле, матч с «Барселоной» - просто очередная подготовительная игра, и ставить ее особняком я бы не стал. Конечно, каталонцы несомненно являются топовым клубом, но, на мой взгляд, и мы должны всем доказать, что являемся таковым. У нас еще достаточное количество подготовительных игр. Думаю, к открытию сезона мы будем уже полностью готовы.

«На предложение «Зенита» согласился почти сразу»

- Долго размышляли над предложением «Зенита»?
- Практически сразу согласился.

- Возможность поиграть в родном городе – ключевой фактор?
- Это также сыграло свою роль. Вообще, много факторов: город, возможность поиграть в сильной команде с высокими задачами. Так получилось, что у меня не было ни одного пункта против перехода. Только за. Очень рад, что в итоге оказался в «Зените».

- Думали, что еще поиграете в Петербурге, после того как прекратил существование «Спартак СПб»?
- Обидно, что в Петербурге развалился такой клуб как «Спартак». Когда образовался «Зенит», появлялись мысли о том, что хотелось бы тут поиграть.

«Мне импонирует стиль Василия Карасева»

- Вы уже работали у Василия Карасева. Сейчас он один из топ-тренеров в России.
- Это без сомнения так. Мне импонирует стиль игры Карасева. «Зенит» проповедует быстрый баскетбол с большим количеством броском. Подобралась команда, которая очень хорошо бежит, все обладают трехочковым броском. К такому скоростному баскетболу еще надо привыкнуть, но мне такая игра по душе.

- Конкуренция у вас будет серьезная: Сергей Карасев, Стефан Маркович, Артем Вихров и Райан Тулсон. Как собираетесь ее выигрывать?
- В первую очередь думаю о командном результате. Дальше уже Василий Николаевич будет смотреть, кто и как готов к игре. Знаю, что если у человека что-то получается – тренер пытается это раскрыть. Думаю, у всех будет достаточное количество игрового времени, поэтому надо думать не о том, как выиграть у кого-то конкуренцию, а как вместе всем достичь тех целей, которые будут перед нами поставлены.

- Личную роль в команде обсуждали с тренером?
- Пока нет, но скоро Василий Николаевич начнет со всеми разговаривать. Думаю, поговорим наедине, и он расскажет, что от меня хочет. А я попробую это исполнять.

«Будем пытаться отлично выступить и в Еврокубке, и в лиге ВТБ»

- Возможно, «Зенит» свои домашние матчи будет проводить в «Юбилейном», а не в новой «СИБУР АРЕНЕ». Для Вас это принципиально? 
- Не так важно, где играть. Самое главное, чтобы была хорошая посещаемость. Для многих моих знакомых намного удобнее добираться именно до «Юбилейного». Тем более, арена была реконструирована к матчам чемпионата мира по хоккею. Думаю, нам в последнюю очередь надо думать о том, где играть.

- В прошлом сезоне «Зенит» был в одной победе от Евролиги – выхода в финал Единой лиги ВТБ на ЦСКА оказалось бы достаточно. В новом сезоне реально пробиться в главный турнир через чемпионат или победу в Еврокубке?
- Думаю, да. Если воплотить в жизнь все, что задумано – все идеи, которые есть у главного тренера – нам все по силам. Состав очень боевой: много индивидуально сильных игроков. Если сможем хорошо взаимодействовать внутри коллектива – у нас все получится.

- Проще достичь этой цели через Еврокубок или Единую Лигу ВТБ?
- Не берусь загадывать, оба турнира непростые. Будем пытаться отлично выступить и там, и там.

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