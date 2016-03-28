«Пока не понял Петржелу как человека». Русский защитник покоряет Чехию
Защитник «Баника»
Артем Мещанинов в интервью Spb.Sovsport.ru – об игре в воротах, Петржеле и общественных работах после
вылета из Кубка.
Артем Мещанинов – воспитанник «Ижорца» из Колпино, пригорода Петербурга. В 19 лет защитник уехал в «Баник» из Остравы. Около года провел в молодежной команде, а в прошлом сезоне дебютировал в основе чешского клуба, провел 11 матчей в Высшей лиге Чехии и забил один мяч. В конце сезона, когда «Баник» уже потерял все шансы на то, чтобы остаться в элите, коллектив возглавил экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела, который и попытается поднять «Баник» обратно.
«В первом матче в Высшей лиге задохнулся на пятой минуте»
– В прошлом сезоне «Баник»
вылетел, но у вас сезон получился крутой, ведь вы начали играть в основе?
– В первой половине очень много было нервов. Петржела сразу сказал, что я не буду у него играть. Что я не умею бить по мячу. Потом мы с ним поговорили перед игрой, он повторил, что я не буду играть. А на следующий день я вышел в стартовом составе.
– Разговор
подействовал?
– Не знаю, я пока что не понял Петржелу как человека. Он может сказать одно, потом дома подумает и сделает другое.
– В Высшей лиге Чехии
почувствовали высокий уровень?
– Начал задыхаться в первом матче на пятой минуте. Нужно было успокоиться, нервничал немного. Хорошо, что вовремя забили два мяча в той встрече, доигрывали спокойно. Выиграли 3:0, и Петржела немного успокоился по поводу меня.
– Властимил
использовал вас на разных позициях.
– Я играл два матча центральным защитником, остальные – в опорной зоне. Мне больше нравится в обороне, но надо прибавлять на всех позициях. Я еще не стал игроком стартового состава, поэтому рад играть всегда и везде.
– Как думаете, чешский тренер изменил свое мнение о вас?
– Не знаю, но в интервью он сказал, что его первоначальное мнение не поменялось. Ничего, буду доказывать свою состоятельность на тренировках. В межсезонье я не отдыхал, а работал. Надеюсь, в сезоне это скажется.
– В «Зените» Петржела
делал ставку на молодых. Что-то подобное в «Банике» есть?
– Все зависит от руководства, а не от него. Руководство хочет вернуться в элиту, поэтому покупает игроков для достижения этой цели. У Властимила остался год контракта, ему нравится в «Банике», поэтому сейчас он очень хочет выйти в Высшую лигу.
– Петржела –
известный в Чехии человек?
– Да, его постоянно приглашают в телестудии, спрашивают про разных игроков, потому что у него очень богатый тренерский опыт. Он знает почти всех чешских футболистов.
– Вы с ним на русском
говорите?
– Да, он не захотел, чтобы я говорил с ним на чешском. Почему? Не знаю, не спрашивал. Но по-русски Петржела все еще отлично говорит, правда иногда может задумываться.
«Хочу попасть в чемпионат Англии»
– На 100 процентов
останетесь в «Банике» в текущем сезоне?
– Да, хочу пробиться в стартовый состав и стабильно выходить в основе. В этом сезоне останусь в Остраве. Буду тренироваться очень усердно, чтобы выйти на новый уровень, все-таки вечно в чешском чемпионате я играть не хочу.
– А какой уровень
будет следующим?
– Хочется играть в Англии. Мне нравится английская неуступчивость. Интересный чемпионат, в котором каждая команда может стать чемпионом. «Лестер» это доказал. Ставлю себе цель – попасть в чемпионат Англии.
– Как в городе
восприняли вылет «Баника» из элитного дивизиона?
– Полгода назад в клубе был директор, который не работал на благо команды. Фанаты, само собой, были недовольны. Сейчас пришло новое руководство, да и весь персонал новый. Поэтому фанаты успокоились.
– Как к вам
относились, когда вы только приехали в Чехию?
– Да в принципе нормально. Я когда приехал в молодежку, там был один американец, с которым я постоянно общался. Мы с ним проводили время вместе, на финал чемпионата мира по хоккею ходили в Праге. Он помогал мне с английским. Когда начал понимать чешский – стал больше общаться со всей командой.
«После удаления нашего вратаря схватил перчатки и пошел в ворота»
– В прошлом сезоне вы
успели попробовать себя еще и в роли вратаря. Как это произошло?
– Все просто: у нас удалили вратаря. Все начали обсуждать, «ты вставай», «нет, ты вставай». Я схватил перчатки и пошел в ворота. Если бы отбил пенальти – у меня бы точно крылья выросли, придало бы уверенности. Ну, не смог – ничего страшного. Кстати, после матча Петржела ругался на других игроков, что я пошел в ворота. На тренировке другие иногда дурачатся и берут перчатки, поэтому он спросил «Почему Мещанинов встал, а не вы?»
– Еще вы успели
классный гол забить в стиле Зинедина Зидана.
– Остался в штрафной после стандарта, мяч ко мне прилетел – я и пробил слета, получилось удачно.
– После одного из
поражений вас заставили выполнять общественные работы.
– Это было после вылета из Кубка Чехии, когда мы проиграли команде четвертой лиги. Я уважаю прошлого тренера за то, что он это сделал. В команде был кризис, постоянные споры. Я тогда только начал заниматься с основой, но чувствовал, что отношения в коллективе не очень хорошие. Поэтому после поражения в Кубке нескольких игроков оштрафовали, а всех заставили работать.
– Что делали?
– Подметали улицу, выщипывали траву. Обычная работа.
– Как в команде к
этому отнеслись?
– Понятно, что некоторые говорили - «Что за бред? Зачем нам это?». Но я нормально отнесся, ничего такого в этом нет.
– Такие методы
подействовали?
– Нет, мы продолжили всем проигрывать и в итоге вылетели (смеется).