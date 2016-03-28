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«Пока не понял Петржелу как человека». Русский защитник покоряет Чехию

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Артем Мещанинов
Артем МещаниновИсточник: Corazon CZN

Защитник «Баника» Артем Мещанинов в интервью Spb.Sovsport.ru – об игре в воротах, Петржеле и общественных работах после вылета из Кубка.

Артем Мещанинов – воспитанник «Ижорца» из Колпино, пригорода Петербурга. В 19 лет защитник уехал в «Баник» из Остравы. Около года провел в молодежной команде, а в прошлом сезоне дебютировал в основе чешского клуба, провел 11 матчей в Высшей лиге Чехии и забил один мяч. В конце сезона, когда «Баник» уже потерял все шансы на то, чтобы остаться в элите, коллектив возглавил экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела, который и попытается поднять «Баник» обратно.

«В первом матче в Высшей лиге задохнулся на пятой минуте»

 В прошлом сезоне «Баник» вылетел, но у вас сезон получился крутой, ведь вы начали играть в основе?
– В первой половине очень много было нервов. Петржела сразу сказал, что я не буду у него играть. Что я не умею бить по мячу. Потом мы с ним поговорили перед игрой, он повторил, что я не буду играть. А на следующий день я вышел в стартовом составе.

 Разговор подействовал?
– Не знаю, я пока что не понял Петржелу как человека. Он может сказать одно, потом дома подумает и сделает другое.

 В Высшей лиге Чехии почувствовали высокий уровень?
 Начал задыхаться в первом матче на пятой минуте. Нужно было успокоиться, нервничал немного. Хорошо, что вовремя забили два мяча в той встрече, доигрывали спокойно. Выиграли 3:0, и Петржела немного успокоился по поводу меня.

 Властимил использовал вас на разных позициях.
 Я играл два матча центральным защитником, остальные  в опорной зоне. Мне больше нравится в обороне, но надо прибавлять на всех позициях. Я еще не стал игроком стартового состава, поэтому рад играть всегда и везде.

 Как думаете, чешский тренер изменил свое мнение о вас?
– Не знаю, но в интервью он сказал, что его первоначальное мнение не поменялось. Ничего, буду доказывать свою состоятельность на тренировках. В межсезонье я не отдыхал, а работал. Надеюсь, в сезоне это скажется.

 В «Зените» Петржела делал ставку на молодых. Что-то подобное в «Банике» есть?
 Все зависит от руководства, а не от него. Руководство хочет вернуться в элиту, поэтому покупает игроков для достижения этой цели. У Властимила остался год контракта, ему нравится в «Банике», поэтому сейчас он очень хочет выйти в Высшую лигу.

 Петржела – известный в Чехии человек?
– Да, его постоянно приглашают в телестудии, спрашивают про разных игроков, потому что у него очень богатый тренерский опыт. Он знает почти всех чешских футболистов.

 Вы с ним на русском говорите?
 Да, он не захотел, чтобы я говорил с ним на чешском. Почему? Не знаю, не спрашивал. Но по-русски Петржела все еще отлично говорит, правда иногда может задумываться.

«Хочу попасть в чемпионат Англии»

 На 100 процентов останетесь в «Банике» в текущем сезоне?
 Да, хочу пробиться в стартовый состав и стабильно выходить в основе. В этом сезоне останусь в Остраве. Буду тренироваться очень усердно, чтобы выйти на новый уровень, все-таки вечно в чешском чемпионате я играть не хочу.

 А какой уровень будет следующим?
– Хочется играть в Англии. Мне нравится английская неуступчивость. Интересный чемпионат, в котором каждая команда может стать чемпионом. «Лестер» это доказал. Ставлю себе цель – попасть в чемпионат Англии.

 Как в городе восприняли вылет «Баника» из элитного дивизиона?
 Полгода назад в клубе был директор, который не работал на благо команды. Фанаты, само собой, были недовольны. Сейчас пришло новое руководство, да и весь персонал новый. Поэтому фанаты успокоились.

 Как к вам относились, когда вы только приехали в Чехию?
 Да в принципе нормально. Я когда приехал в молодежку, там был один американец, с которым я постоянно общался. Мы с ним проводили время вместе, на финал чемпионата мира по хоккею ходили в Праге. Он помогал мне с английским. Когда начал понимать чешский – стал больше общаться со всей командой.

«После удаления нашего вратаря схватил перчатки и пошел в ворота»

 В прошлом сезоне вы успели попробовать себя еще и в роли вратаря. Как это произошло?
 Все просто: у нас удалили вратаря. Все начали обсуждать, «ты вставай», «нет, ты вставай». Я схватил перчатки и пошел в ворота. Если бы отбил пенальти – у меня бы точно крылья выросли, придало бы уверенности. Ну, не смог – ничего страшного. Кстати, после матча Петржела ругался на других игроков, что я пошел в ворота. На тренировке другие иногда дурачатся и берут перчатки, поэтому он спросил «Почему Мещанинов встал, а не вы?»

 Еще вы успели классный гол забить в стиле Зинедина Зидана.
 Остался в штрафной после стандарта, мяч ко мне прилетел – я и пробил слета, получилось удачно.

 После одного из поражений вас заставили выполнять общественные работы.
 Это было после вылета из Кубка Чехии, когда мы проиграли команде четвертой лиги. Я уважаю прошлого тренера за то, что он это сделал. В команде был кризис, постоянные споры. Я тогда только начал заниматься с основой, но чувствовал, что отношения в коллективе не очень хорошие. Поэтому после поражения в Кубке нескольких игроков оштрафовали, а всех заставили работать.

 Что делали?
– Подметали улицу, выщипывали траву. Обычная работа.

 Как в команде к этому отнеслись?
 Понятно, что некоторые говорили - «Что за бред? Зачем нам это?». Но я нормально отнесся, ничего такого в этом нет.

 Такие методы подействовали?
– Нет, мы продолжили всем проигрывать и в итоге вылетели (смеется). 

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