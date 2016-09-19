90 минут славы. Что значит победа «Интера» над «Ювентусом»

В воскресенье вечером в чемпионате Италии «Интер» сенсационно победил «Ювентус» - 2:1. Sovsport.ru прогнозирует, что ждет эти команды дальше.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ «ИНТЕРА»

Все представители «Интера» после матча пребывали в приподнятом настроении.

«Мне понравилось, как действовали мои игроки. Мы боролись весь матч. Очевидно, что мы можем стать еще лучше. Но радует, что «Интер» начал играть как команда», - сказал главный тренер черно-синих Франк Де Бур.

«Если бы мы играли так всегда, то добились бы громадного успеха», - отметил нападающий Икарди. На его счету гол и передача.

Их эмоции понять легко – перед матчем в «Интер» верили лишь единицы. Иначе быть не могло, ведь на старте чемпионата в играх с «Кьево», «Палермо» и «Пескарой» черно-синие одержали только одну победу! А перед противостоянием с «Юве» еще и умудрились на своем поле со счетом 0:2 проиграть «Хапоэлю» из Беер-Шевы, выступая в близком к оптимальному составе!

В таких условиях победа над «Ювентусом» стала для «Интера» сродни лучу солнца в хмурую погоду. Но надолго ли оно вышло, не вернутся ли тучи?

Добиться успеха «Интеру» позволил план на игру. Одна из главных его составляющих – постоянное давление на соперника на чужой половине поля. Привело это к тому, что выключенными из игры оказались центральные полузащитники «Ювентуса» – Асамоа и Хедира. Они не создали ни одного голевого момента, а на двоих нанесли один удар по воротам – он на счету немца. Для Хедиры это провал, ведь в предыдущих матчах чемпионата Италии он неизменно отличался результативными действиями – в его активе два гола и пас. Как результат, «Ювентус» нанес по воротам «Интера» всего девять ударов – худший показатель в этом сезоне.

В то же время, оказывая давление на соперника на чужой половине поля, черно-синие получили возможность проводить атаки сходу. Показателен в этом плане второй гол: перед тем, как Икарди отдал голевую передачу Перишичу, их партнеры заставили ошибиться Асамоа у своей штрафной площадки. Всего же «Интер» нанес за матч 16 ударов по воротам – так много по воротам Буффона в этом сезоне еще не били.

GOAL Perisic!! Inter 2-1 Juventus pic.twitter.com/sQvy6I9OTd — Serie A News (@TransfersCalcio) September 18, 2016

Кратко принцип игры команды де Бура можно обозначить так: разрушить чужое наступление и мгновенно провести свое. Поэтому «Интер» уступил «Юве» во владении мячом – 48% против 52%. Но это входило в план.

Проблема «Интера» сейчас в том, что против аутсайдеров так не сыграешь. Старт сезона это показал: во всех предыдущих матчах черно-синие владели мячом больше 60 процентов времени. Только толку от этого было немного. Это значит, что победа над «Ювентусом» говорит лишь о большом потенциале команды, но не о том, что она сейчас начнет побеждать всех подряд.

Впереди у миланцев матчи против «Эмполи» и «Болоньи». Первый - уже в среду. После этих встреч станет понятно, прибавил ли «Интер» в игре первым номером. Скорее всего, дружину де Бура ждут сложности.

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ «ЮВЕНТУСА»

«Ювентус» тяжело входит в сезон. Осложняется все тем, что в обороне команда допускает детские ошибки. Первый гол «Интера» забил Икарди, перевисев воздухе высокого Манджукича после подачи с углового. Это уже третий мяч в сезоне, пропущенный «Ювентусом» таким образом. И это с отлично играющими головой защитниками сборной Италии Барцальи,Бонуччи и Кьеллини! О том, что это ЧП, говорит прошлый сезон – за 38 туров после угловых туринцы пропустили всего два мяча!

GOAL Icardi!! Inter 1-1 Juventus pic.twitter.com/L5V1RMm9ce — Serie A News (@TransfersCalcio) September 18, 2016

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что дело в психологии: «Это поражение должно спустить нас с небес на землю. Мы не смогли сохранить преимущество в счете даже в течение двух минут. Мы снизили уровень интенсивности и выглядели самодовольными». Капитан «Старой синьоры» Буффон с ним согласен: «Такие поражения – не следствие неправильно выбранной тактики. Здесь нужны собранность и хватка. Уже трижды нам забили после угловых. Это на нас не похоже».

Как тут не вспомнить, что и в прошлом сезоне «Ювентус» допускал простые ошибки в обороне. Закончилось в итоге все тем, что Буффон и компания выдали рекордную в истории серии А «сухую» серию – 974 минуты. Так что в себя эти ребята еще придут.

Средняя линия «Ювентуса» должна прибавить с возвращением травмированных. В октябре будет готов играть Маркизио, а уже в сентябре - Стураро. Они добавят полузащите вариативности.

Пока основным в центре поля Аллегри видит сочетание Лемина – Асамоа – Хедира. Чуть реже играет осваивающийся в команде Пьянич.

Будь здоровы Маркизио и Стураро, Аллегри мог бы дать отдохнуть Хедире. В первых матчах он тащил команду за собой, с «Интером» же выглядел не так ярко. Возможно, немцу не хватало легкости. Такую мысль высказали журналисты издания La Gazzetta dello Sport, подводя итог матчу. Асамоа, который по оценкам La Gazzetta dello Sport стал худшим игроком встречи, тоже надо было бы менять, да вот некем. «Интер» это знал. Потому и душил «Ювентус» прессингом.

Атаку «Ювентуса» сделает сильнее Игуаин. Аллегри не спешит вводить его в основу, как и Пьянича. Но это в духе тренера – в прошлом году он часто оставлял в запасе новичка Дибалу. Пока в четырех турах Игуаин провел на поле всего 135 минут, но при этом забил три мяча. В среднем гол за 45 минут! Блестящие цифры.

В среду «Ювентус» сыграет с «Кальяри». Учитывая, что Манджукич уже трижды попадал в стартовый состав в матчах серии А, вероятен выход Игуаина. А значит, свой бомбардирский счет он должен пополнить.