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Нападающие защитники. Почему забивают Игнашевич и Навас, а не Траоре и Азмун

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Нападающие защитники. Почему забивают Игнашевич и Навас, а не Траоре и Азмун
Источник: Sovsport.ru

В 7 туре РФПЛ половину всех голов забили игроки оборонительной линии. И это без учета матча «Зенит» - «Рубин» (начало сегодня в 19.30). 

- Защитники забивают прежде всего потому, что команды много времени уделяют отработке стандартных положений, - комментирует тему экс-защитник сборной России и «Локомотива» Игорь Чугайнов. - Сейчас все хорошо обороняются, и забить с игры становится сложнее. К тому же игрокам группы атаки не хватает мастерства. Какой бы великолепной ни была игровая схема, роль личности в футболе по-прежнему важна. На память приходит недавний матч «Байер» - ЦСКА. Счет 2:0 и тут спасает Игорь Акинфеев, он переворачивает игру – с 0:3 армейцы, думаю, не отыгрались бы. Далее забивает Дзагоев. В результате – ничья.

Как защитник могу сказать про важный психоэмоциональный момент – когда весь матч занимаешься только разрушением и потом приходишь к чужим воротам на стандарт, понимаешь – можно что-то и создать. Это как несколько дней сидеть дома и потом выйти на свежий воздух – у тебя такой эмоциональный подъем! Поэтому у чужих ворот защитники действует собраннее и свежее. Все равно болельщики в первую очередь оценивают голы, забить всегда приятно.

Неудачи Пейчиновича и Чорлуки? Это стечение обстоятельств. Вспоминаешь апрельскую игру «Локомотива» со «Спартаком» - тогда в свои забил другой защитник, Ян Дюрица, такое бывает.

Без Халка и Мусы

Обозреватель Sovsport.ru Николай Роганов размышляет об удивительной статистике 7 тура.

- Можно сходу рубануть фразой о том, что атакующая мысль команд РФПЛ окончательно зашла в тупик. Так и подмывает постебаться на тему потери комбинационной игры, отсутствия диспетчеров, плеймейкеров и прочих игроков с дефицитными ныне фамилиями. А там уже и до стеночек с забеганиями недалеко. И до красно-белых кружев.

Хотя у «Спартака»-то с нападением нормально, что доказывают два мяча Промеса в ворота «Оренбурга», гол-шедевр Джано (туда же) и 14 мячей в семи прошедших турах.

Чтобы не скатиться в субъективизм и отсебятину, следует выделить общемировые тенденции и тут несколько строчек надо посвятить банальной теме – в современном футболе все больше голов (до 40 процентов) забивается со стандартов. Есть тренеры (Курбан Бердыев) и команды («Ростов»), которые регулярно именно так добывают очки. В последнем туре забил Навас.

На эту тему накладывает еще одна, которая как нельзя лучше иллюстрируется матчем «Краснодар» - «Ростов» - плохие поля. Ранее газон стадиона «Кубань» разворотили «Кубань» - «Шинник», потом прошел ливень, который не унимался и во время матча. Низом в пас не поиграешь, а угловые да навесы – самое оно. Бей вперед, игра придет! Вот Навас с Налдо и забили.

Далее причина, о которой указал наш эксперт Игорь Чугайнов – мастерство, которого так не хватает атакующим футболистам. Тонны такого мастерства этим летом были проданы в Китай, куда уехал Халк и Англию, где теперь обитает Ахмед Муса. А мы с вами их голов недополучили. Так как потеря двух ярких форвардов еще свежа, наши болельщицкие души чувствуют – чего-то им в сезоне 2016/17 не хватает. Того самого, яркого и атакующего! А кто, кроме Промеса, Джано и Головина, компенсирует потерю? Центрдеф Родолфо, забивший красивый гол со штрафного.

И потом – голу голу рознь. Если центральные защитники забивают в основном после стандартов, то крайние (смотри мячи Ятченко и Мильковича) – с игры. Хорошие крайние защитники давно уже действуют как фланговые нападающие, отсюда и их результативность.

Во время чемпионата Европы некоторые издевались над примитивом и дуболомностью сборной Исландии. А теперь, смотрите-ка, мы и сами, оказывается, такие. Все чаще команды чемпионата России упрощают игру, действуя по давнему правилу, завещанному нам второй союзной лигой – отдай мяч сопернику и навяжи борьбу.

А начнешь играть в позиционном нападении – так и до греха недалеко. Сначала Пейчинович не забьет честно заработанный пенальти, а потом, когда соперник один раз за матч убежит в контратаку, Чорлука (опять «герои» из обороны) срежет мяч в свои ворота.

И объясняй потом общественности, как ты проиграл «Уфе», которая ни разу не попала в створ.

ВСЕ ГОЛЫ ЗАЩИТНИКОВ В 7 ТУРЕ РФПЛ

«ТОМЬ – «АРСЕНАЛ» - 1:0

1. Гол Виталия Дьякова

Хозяева подали угловой, мяч вернули к флажку, последовал еще один навес и Дьяков после скидки Максима Бордачева с линии вратарской пробил ногой.

«ТЕРЕК» – «АМКАР» - 1:3

2. Гол Родолфо – 1:0

Бразилец сильно и точно пробил со штрафного, назначенного метрах в 27-28 от ворот соперника.

3. Гол Александара Мильковича 1:1

Диагональ от защитника «Амкара», мяч собирался ловить вратарь Годзюр, но раньше его коснулся Милькович, который перебросил голкипера.

4. Гол Николая Зайцева – 1:2

После навеса Януша Гола Зайцев выше всех выпрыгнул в штрафной и с 10 метров пробил головой.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА – 1:2

5. Гол Дмитрия Ятченко

Попытка защитников ЦСКА сделать искусственный офсайд привела к тому, что на левом фланге атаки «Крыльев» Ятченко остался один, переиграть Акинфеева было делом техники.

6. Гол Сергея Игнашевича

После подачи углового Игнашевич неотразимо пробил головой с линии вратарской.

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 2:1

7. Гол Сесара Наваса

Вновь угловой. Навас с линии вратарской ногой пробил в дальний угол.


8. Гол Налдо

Удар по воротам Джанаева, тот в прыжке отбивает мяч и Налдо первый на добивании.


«Локомотив» - «Уфа» - 1:0

9. Неиспользованный пенальти Неманьи Пейчиновича

Пейчинович бьет в правый от вратаря угол, Андрей Лунев прыгает туда же и отбивает мяч.

10. Автогол Ведрана Чорлуки

Кеинде Фатай переиграл Миранчука, прострелил вдоль ворот. Чорлука пытался закрыть соперника, мяч попал в ногу Ведрана и отскочил в ворота.


ИТОГО:

9 голов защитников (всего в 7 матчах тура - 17)

5 – со стандартов

1 – автогол

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