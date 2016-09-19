Рикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у Малышко

Старший тренер сборной России Рикко Гросс принял участие в Гонке легенд, которая прошла в белорусских Раубичах. Из-за большой занятости в национальной команде Гросс прибыл в Минск позже остальных участников – в последнюю ночь перед гонкой. Утром он вместе с другими бывшими спортсменами принял участие в автограф-сессии, очередь на которую растянулась на несколько сотен метров.



Сразу после финиша Гросс поделился с журналистами впечатлениями о гонке, а также сообщил, как идут дела у мужской национальной команды России, которая готовится к новому сезону.

– Вам было трудно сегодня?

– Очень! У меня появилось предложение к организаторам: в следующий раз разделить участников как минимум на две группы – старых и очень старых!

– Сколько автограф-карт вы подписали сегодня?

– Не считал, конечно. Но я беспрерывно раздавал автографы в течение двух часов. Это тоже было непросто, очередь не заканчивалась и мы не могли отказать зрителям во внимании.

– Когда команда вас провожала на гонку, они говорили вам что-то типа: «Рикко, давай, без победы не возвращайся!»?

– Нет, они просили только обыграть Попова (Александр Попов, тренер сборной России – (Прим. ред.). И я справился!

– Сами-то они в какой форме сейчас? Как подходит подготовка к новому сезону?

– Сезон у нас начинается уже на следующей неделе – в Чайковском стартует чемпионат России. В хорошей форме – все. Если сравнивать с прошлым годом – то сейчас я больше доволен результатами.

– Привел ли в норму свою стрельбу Дмитрий Малышко?

– Да, он серьезно работает над этим. Его результаты стали лучше. Лучше у него получается стрелять стоя, но все мы понимаем, что работать нужно вне зависимости от предпочтений.

– Столкнулись ли вы с какими-то проблемами во время межсезонья?

– Нет, у нас нет абсолютно никаких проблем. В команде отличная атмосфера, мне нравится работать с этими ребятами. Общаемся на трех языках – русском, английском и немецком.

– Языковой барьер за этот год почти стерся?

– Не совсем, конечно. Когда ты все время проводишь в поездках по миру, не так много времени остается для того, чтобы заниматься языками. Но должен сказать, что когда ребята говорят по-русски, я почти все понимаю. Сами они неплохо изъясняются на английском.

– А кто лучше всех?

– Матвей Елисеев – в этом ему равных нет.

Напомним, что Гонка легенд прошла в белорусских Раубичах в минувшее воскресенье. Рикко Гросс финишировал в ней на 11-м месте. От лидера Сергея Тарасова, олимпийского чемпиона Лиллехаммера (1994), он отстал на 2 минуты семь секунд.

Всего в мужском масс-старте приняли участие 17 человек, среди которых Николай Круглов, Виктор Майгуров, Фруде Андресен, Юрий Кашкаров, Даг Бьорндален (старший брат Уле-Айнара Бьорндалена). Прошлогодний победитель Гонки легенд многолетний товарищ Гросса по сборной Германии Свен Фишер в Минск приехал, но не смог принять участие в соревнованиях из-за сломанного ребра.