Владимир Петров: Сборной России не хватало волевого заряда

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров поделился своим мнением о первом матче сборной России на Кубке мира со шведами (1:2).

- Владимир Владимирович, вы смотрели вчера игру сборной?

- Да, смотрел.

- Как полагаете, что нашей сборной не хватило в этой игре?

- Нападение. Которое должно было забивать и минимизировать ошибки. И не совсем уверенная игра обороны. Оборона сыграла в ту силу, в которую она сегодня может играть. Вратарь сыграл сверх всяких похвал. Атака подвела.

- Можно сказать, что нашу сборную подвела как раз ее самая сильная сторона?

- Совершенно верно, мы этой сильной стороны не увидели. Забить одну шайбу… ну это, извините… При таком грозном нападении, это просто непозволительно.

- Не было ли у вас ощущения, что наша сборная уступала в скорости шведам?

- Да, она была инертна, не хватало волевого заряда. Я увидел, что команда играет «через не могу». Они загорелись буквально лишь на последней минуте. В остальном был лишь тлеющий огонь.

- До начала чемпионата шведов никто не называли среди фаворитов турнира…

- Почему же. У Швеции – очень приличная сборная. У них очень хорошая оборона, неплохо сыграл вратарь. Как оказалось, в нападении есть кому забивать. Мы могли бы проиграть больше, если бы не наш вратарь, Бобровский.

- Сборная Северной Америки вчера переиграла финнов. Нашу команду в следующем матче ждет не простой соперник. А матч будет решающим. Что ждать болельщикам от сборной?

- Я считаю, что настрой перед каждым матчем должен быть как перед последним, решающим. Каждый игровой эпизод, каждая секунда пребывания на хоккейной площадке для каждого игрока должны быть такими. И каждый должен извлечь из себя больше, чем у него есть. Сыграть через не могу, сыграть на волевом заряде. Отдать все что есть на алтарь победы.

- То есть добавить те эмоции, которых нам не хватало в матче со шведами?

- Ну, вчера, без огонька команда была. Я хочу увидеть на хоккейной площадке спринтеров, а не марафонцев. Которые, заранее переживают, что им бежать еще 42 км в начале забега. А нужны спринтеры, которые будут бороться за каждую секунду. Другое дело: готовы ли они на такую тактику. Ну а выбор тактики – прерогатива тренерского штаба.

- Сергей Бобровский сказал, что готов играть 2 матча подряд. Насколько это тяжело для вратаря в принципе?

- Я считаю, что это нормально. Раньше везде и всюду играл Третьяк. Едва только его сняли в Лейк-Плэсиде, и сразу проиграли. Бобровский, если чувствует уверенность – должен стоять.