Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит1 : 0Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 2Сибирь
ХоккейДинамо Минск0 : 0Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Владимир Петров: Сборной России не хватало волевого заряда

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Владимир Петров: Сборной России не хватало волевого заряда
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров поделился своим мнением о первом матче сборной России на Кубке мира со шведами (1:2).

- Владимир Владимирович, вы смотрели вчера игру сборной?
- Да, смотрел.

- Как полагаете, что нашей сборной не хватило в этой игре?
- Нападение. Которое должно было забивать и минимизировать ошибки. И не совсем уверенная игра обороны.  Оборона сыграла в ту силу, в которую она сегодня может играть. Вратарь сыграл сверх всяких похвал. Атака подвела.

- Можно сказать, что нашу сборную подвела как раз ее самая сильная сторона?
- Совершенно верно, мы этой сильной стороны не увидели. Забить одну шайбу… ну это, извините… При таком грозном нападении, это просто непозволительно.

- Не было ли у вас ощущения, что наша сборная уступала в скорости шведам?
- Да, она была инертна, не хватало волевого заряда. Я увидел, что команда играет «через не могу». Они загорелись буквально лишь на последней минуте. В остальном был лишь тлеющий огонь.

- До начала чемпионата шведов никто не называли среди фаворитов турнира…
- Почему же. У Швеции – очень приличная сборная. У них очень хорошая оборона, неплохо сыграл вратарь. Как оказалось, в нападении есть кому забивать. Мы могли бы проиграть больше, если бы не наш вратарь, Бобровский.

- Сборная Северной Америки вчера переиграла финнов. Нашу команду в следующем матче ждет не простой соперник. А матч будет решающим. Что ждать болельщикам от сборной?
- Я считаю, что настрой перед каждым матчем должен быть как перед последним, решающим. Каждый игровой эпизод, каждая секунда пребывания на хоккейной площадке для каждого игрока должны быть такими. И каждый должен извлечь из себя больше, чем у него есть. Сыграть через не могу, сыграть на волевом заряде. Отдать все что есть на алтарь победы.

- То есть добавить те эмоции, которых нам не хватало в матче со шведами?
- Ну, вчера, без огонька команда была. Я хочу увидеть на хоккейной площадке спринтеров, а не марафонцев. Которые, заранее переживают, что им бежать еще 42 км в начале забега. А нужны спринтеры, которые будут бороться за каждую секунду. Другое дело: готовы ли они на такую тактику. Ну а выбор тактики – прерогатива тренерского штаба.

- Сергей Бобровский сказал, что готов играть 2 матча подряд. Насколько это тяжело для вратаря в принципе?
- Я считаю, что это нормально. Раньше везде и всюду играл Третьяк. Едва только его сняли в Лейк-Плэсиде, и сразу проиграли. Бобровский, если чувствует уверенность – должен стоять.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Кузнецов: Матчи соперников по группе не смотрелФорвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.Евгений Кузнецов: В матче со шведами сыграли не в свой хоккейФорвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.Борис Майоров: Зайцев против шведов сыграл хорошо. Бэбкок им наверняка доволенДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оцеащитниковнил игру наших в матче с «Тре Крунур».Игорь Ларионов: Верю, что сегодня наши покажут лучшую игруДвукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Северной Америки на Кубке мира в Торонто.«Макдэвид курил в номере, чтобы разбудить русских». Всё о ЧП в Торонто (видео)«Макдэвид курил в номере, чтобы разбудить русских». Всё о ЧП в Торонто (видео)Обозреватель Sovsport.ru побывал на тренировке сборной России и узнал, что пробуждение наших ребят сегодня было очень жестким.Харийс Витолиньш: Повтор четко показал, что Овечкин не коснулся шайбы клюшкойСтарший тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш прокомментировал решение судей не засчитывать вторую шайбу Александра Овечкина.Сергей Бобровский займет место в воротах сборной в матче с Северной АмерикойВ матче Кубка мира с молодыми звездами Северной Америке ворота сборной России будет защищать Сергей Бобровский.Джек Айкел: Для России будет очень важный матч, но и для нас тожеФорвард команды молодых звезд Северной Америки Джек Айкел после матча Кубка мира с Финляндией (4:1) рассказал, чего ждет от матча с Россией.Постояльцы отеля в Торонто, где проживает сборная России, были эвакуированыПостояльцы отеля в Торонто, где проживает хоккейная сборная России во время Кубка мира, были эвакуированы сегодня утром после срабатывания противопожарной сирены, сообщил ТАСС сообщил сотрудник службы безопасности гостиницы.В отеле сборной России в Торонто сработала пожарная сигнализацияСегодня в 7:30 утра в гостинице в Торонто, где разместилась делегация сборной России, сработала пожарная сигнализация и разбудила всех игроков.Борис Майоров: Тарасенко, Панарин, Малкин, ау! Вас не видно…Борис Майоров: Тарасенко, Панарин, Малкин, ау! Вас не видно…Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров критикует россиян за матч со шведами и дает прогноз на наш следующий поединок.Александр Кожевников: Знарок должен был больше доверять Шипачеву и ДадоновуДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении сборной России в матче со сборной Швеции на Кубке мира (1:2).Виталий Мутко: Потенциал у сборной России хороший, надо его реализовывать на Кубке мираМинистр спорта РФ Виталий Мутко оценил шансы сборной России на Кубке мира в Торонто.«Трагедии со шведами не было. Ждем матч с Америкой». Вечерний Гимаев (видео)«Трагедии со шведами не было. Ждем матч с Америкой». Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев вместе с обозревателем Sovsport.ru обсуждает матч Россия – Швеция (1:2).Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамСамым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамАнализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.Сергей Бобровский: Готов ли сыграть с Америкой? Чувствую себя прекрасно (видео)Сергей Бобровский: Готов ли сыграть с Америкой? Чувствую себя прекрасно (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у вратаря сборной России Сергея Бобровского после матча со шведами (1:2).Отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в РоссииИсполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер сообщил, что отдельные матчи следующего Кубка мира по хоккею могут пройти в России.Владимир Тарасенко: Завтра будет все решаться. Пойдем на последний бой (видео)Владимир Тарасенко: Завтра будет все решаться. Пойдем на последний бой (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал форварда сборной России Владимира Тарасенко после матча со шведами (1:2).Джек Айкел: Матч с Северной Америкой станет для сборной России игрой за выживаниеФорвард сборной Северной Америки U23 Джек Айкел поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в рамках группового этапа Кубка мира.Тодд Маклеллан: Дацюк – «крестный отец» для сборной РоссииГлавный тренер сборной молодых звезд Северной Америки Тодд Маклеллан оценил роль Павла Дацюка для сборной России.

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения