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Зло без кулаков. Почему лихорадит «МЮ»

Артем Терентьев
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Зло без кулаков. Почему лихорадит «МЮ»
Источник: Reuters

«Советский спорт» – о трех поражениях «Манчестер Юнайтед».

Обесточенный Моуриньо

С Моуринью что-то не так. Если раньше это было лишь ощущение, то теперь - наглядный факт. Из последних своих 34 матчей Особенный проиграл 16. Впервые с 2006 года португалец потерпел три поражения подряд. Но показательней всех цифр игра «МЮ» против «Уотфорда». От нее еще не веет безнадежностью, но моментами она поразительно напоминает игру «Челси» образца прошлого сезона. И это должно пугать поклонников «Юнайтед».

Сила команд Моуриньо всегда была в умении брать соперника за горло и не отпускать до финального свистка. А сам тренер, стоящий на бровке в своем фирменном пальто, в такие моменты был просто олицетворением футбольного зла. Надменный хищный взгляд, яркая и давящая на соперников и судей жестикуляция… Настоящий источник энергии, от которого можно зарядить не то что команду, - город!

И все это на фоне блистательной тактической подготовки. Моуриньо дока в этом. Будучи молодым переводчиком, ему удалось сразить даже великогоБобби Робсона. Тот предложил выскочке разобрать игру очередного соперника лиссабонского «Спортинга» и получил в итоге лучший отчет из тех, что ему приходилось видеть. А в вопросе моментального перехода из обороны в атаку и обратно Моуриньо был, есть и будет лучшим. Это вообще его кредо – напрямую к цели, без ненужных зигзагов.

Но первостепенна в командах португальца именно его энергетика. Без нее тактика не работает. Как только пропадает ток, те, кто выдавал лучшие сезоны в жизни, становятся игрушечными солдатиками, за спинами которых давно остановился заводной ключ. Сравните Матича, Диего Косту, Азара образца чемпионского сезона-2014/15 и то, как они выглядели в прошлом году.

Не похож на себя и Моуриньо. Еще на презентации в качестве главного тренера «МЮ» зорких фанов «красных дьяволов» встревожил взгляд Особенного. В нем не было дерзости и вызова. И как тут не вспомнить потухшую фигуру на бровке «Стэмфорд Бридж» осенью 2015 года. Когда Моуриньо впервые в карьере стал безразличен своим игрокам. А после выдал знаменитое интервью, ответив на все вопросы одной фразой: «Мне нечего сказать».

НОВАЯ ФОРМА?

Даже добро, как известно, должно быть с кулаками. Футбольное зло, которое олицетворяет Моуриньо – тем более. Но пока «МЮ» португальца напрочь лишен мертвой хватки. Что стало заметно по второму тайму игры с «Сити», когда «Юнайтед» не смог дожать растерявшегося на какое-то время соперника. Можно говорить о том, что португалец только принял команду и ему нужно время. Но в том-то и дело, что первое, что дает своим командам Моуриньо - это эмоциональный заряд. А сейчас даже середняк «Уотфорд» смотрится не менее уверенным в себе, чем «МЮ».

Показательны голы, которые забивали «шершни» - из опорной зоны, в атмосфере тотальной свободы.




Но это не от тактической безграмотности центральных хавов Погба иФеллаини. Просто «МЮ», натасканный Моуриньо тактически, не получил от португальца самого главного – электрического заряда. Того самого, который даже ленивого Это’о заставлял пахать на правой бровке «Интера», словно он не один из лучших бомбардиров мира, а простой футбольный чернорабочий. И пока игроки «МЮ» не поверят в то, что они делают, команду так и будет лихорадить.

Каждый сезон для Моуриньо словно война. Он не просто декларировал, но всем своим видом убеждал игроков в справедливости девиза «победа любой ценой». Это работало, хоть со временем и изматывало футболистов. А теперь, похоже, вымотало и самого Моуринью.

Поэтому Погба, никогда прежде не сталкивавшийся с такой ответственностью, выдает вот такие пасы арбитру.

А после срывает голос, вымещая злость на своих партнерах. Поэтому лидером команды становится юный и неготовый к этой ноше Рэшфорд, а неИбрагимович. И поэтому Мхитарян никак не может обрести себя в Англии.

Им всем нужен заряд. Им нужен прежний Моуриньо. А на бровке лишь седовласый мужчина, сильно напоминающий португальца. Но не он прежний.

Есть, конечно, надежда, что такое состояние – это лишь временный этап при переходе к чему-то совершенно новому. Ну, не может же человек до 60 лет бегать на бровке, как молодой. Если же Моуриньо просто перегорел, то это очень грустно. Потому что перегорает человек в жизни лишь однажды. Раз и навсегда.

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