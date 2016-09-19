Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгой

Главная звезда SpbOpen-2016 Стэн Вавринка вспомнил предыдущий приезд в Петербург и объяснил, за счет чего смог выиграть US Open.

«Ставок не делаю, это к букмекерам»

Стэн Вавринка – безусловно, главный игрок St. Petersburg Open-2016. Он изначально был теннисистом с самым высоким рейтингом в заявке, а уж после победы на US Open – это ведь было всего неделю назад – швейцарец однозначно оторвался ото всех остальных, кто приехал в Петербург.

Тем более Милош Раонич и Томаш Бердых, его коллеги по топ-10, были в Петербурге в прошлом году. А Стэн – и об этом он, кстати, первым вспомнил сам, без помощи журналистов – был в Северной Столице предыдущий раз 12 лет назад.

– Вам уже удалось переключиться на следующий турнир после победы на US Open?

– Пару дней я отдохнул от тенниса, ничего не делал. Я хочу выигрывать, я рад вернуться после этой паузы.

– Думали ли вы о том, чтобы отказаться от поездки в Петербург и что заставило вас все-таки приехать?

– Я 12 лет назад приезжал в Петербург на челленджер, а на турнир ATP сюда приехал впервые. Я ведь не травмирован. В Петербурге очень много хорошего делают для игроков – это тоже привлекает.

– Вы последние три года каждый сезон выигрываете турнир Большого шлема, и каждый раз разный. Будет ли особая ставка на Уимблдон?

– Ставок-то я не делаю, это к букмекерам, – вдруг отшучивается до того вполне серьезный Вавринка. Но потом все же отвечает и серьезно. – Стараюсь улучшать свою игру на траве. Пока там у меня был только четвертьфинал, постараюсь в следующем сезоне показать результат лучше.

«US Open показал, что я правильно пропустил Олимпиаду»

– У вас потрясающая статистика по игре в финалах: вы выиграли 11 из 11 последних. Планируете в 12-й раз то же самое в Петербурге?

– Для начала в этот 12-й финал надо выйти. Но статистика по финалам у меня действительно отличная, можно бы и продолжить в том же духе.

– Вы приняли непростое решение пропустить Олимпиаду. Это помогло вам выиграть US Open?

– Решение действительно непростое, но нужно было дать организму отдохнуть, потому что я хотел быть готовым к турнирам в Америке. Я рад, что получилось сделать ту паузу. Как показал US Open, все было сделано правильно.

– Ваша сборная Швейцарии отстояла право играть в Мировой группе в Кубке Дэвиса. Вы сыграете за команду в следующем сезоне?

– Я в пятницу и субботу смотрел матчи, в воскресенье следил за результатами, ребята добились отличного результата. А о моем выступлении в следующем году слишком рано говорить, нужно будет смотреть на то, где мы будем играть и с кем.

– Вы долго были в топ-20, но потом сделали большой шаг вперед. За счет чего?

– Одна из причин – моя работа с Магнусом Норманом: то, что после пробного года он согласился стать моим постоянным тренером. Кто-то пораньше прорывается, у меня получилось позже – я рад, что мои жертвы детства принесли свои плоды сейчас.

– Приглашением игроков на турнир в Петербурге занимался Евгений Кафельников. Чем он убедил вас, что вам нужно приехать на SpbOpen?

– Помню, в прошлом году играл в Метце в это время – у меня лет десять был примерно одинаковый график. Но потом появилась возможность добавить в свое расписание новый город, новый турнир – и я этим шансом воспользовался.

– У вас один из лучших ударов слева в мире. Кому вы обязаны этим игровым элементом?

– 15-летней работе с тренером Дмитрием Завьяловым, – может быть, кому-то такое знакомое имя от Стэна в этот момент показалось и удивительным, но речь про французского тренера с русскими корнями, который сейчас тренирует швейцарку Тимеа Бачински. – Именно Дмитрий убедил меня поменять технику на одноручный удар слева – оказалось, это более естественное движение для меня.

«Неделя в Петербурге 12 лет назад была очень хорошей»

– Вы пропускаете первый раунд. Как вы собираетесь провести свободное время в Петербурге?

– У меня непростой соперник – чех Лукаш Росол, с ним я проводил непростые матчи, поэтому и потренироваться нужно. Но во вторник, надеюсь, появится возможность посмотреть город.

– Вы сами вспомнили челленджер в Петербурге 12-летней давности. Вам так хорошо запомнился тот турнир?

– Кажется, это был август, конец августа. Я играл в финале, моим соперником по финалу был француз Жан-Рене Лиснар. Мы играли три сета, по ходу встречи я вел 6:4, 4:2 – но проиграл. А еще помню, что на ужин кормили семгой с зеленью (улыбается). То была очень хорошая неделя!

И самое удивительное, что почти все факты Стэн припомнил верно! Единственное – первый сет той встречи он выиграл 6:3, а не 6:4. Но для событий 12-летней давности это совершенно незначительная деталь.

В 2004-м он приезжал в Петербург 19-летним игроком середины второй сотни мирового рейтинга. Это сейчас сделать с ним интервью один на один – невыполнимая миссия. Сотрудник ATP, который отвечает за общение с игроками, так и отвечает на официальные запросы: вы же понимаете, насколько ограничено время Вавринки, особенно после недавнего успеха.

Тогда турнир с участием Вавринки играли тоже на Крестовском острове. Правда, подальше от футбольного стадиона. «Сибур Арена», где матчи проходят теперь, стоит практически вплотную к вековой стройке. Тогда, когда стадион на том же месте стоял еще старый, имени Кирова, матчи проводили поближе к метро, на Губернаторских кортах – там толком и трибун для зрителей-то нет.

Сейчас Стэн обыгрывает Новака Джоковича и берет третий Большой шлем, а тогда он не был фаворитом турнира с участием Филиппа Кольшрайбера, Дениса Истомина, Стива Дарсиса, Теймураза Габашвили и, например, Андрея Черкасова с Андреем Столяровым. Однако Вавринка до сих пор помнит ужин из семги, который ему тогда подавали.