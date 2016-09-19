Валерий Карпин: «Матч ТВ» - это сегодня моя зона комфорта

С Валерием Карпиным я многие десятки раз беседовал как с футболистом, а потом - тренером, и вот впервые - как с коллегой. Хотя внешне он настолько органичен в телевизоре, что кажется, будто Карпин уже давным-давно рассказывает тебе про футбол с той стороны экрана.

- Ты ведь еще недавно едва ли планировал начать нынешний сезон в качестве телеэксперта?

- Нет, конечно - недавно у меня совсем другая работа была, никак с телевидением не связанная. Но в тренерской карьере пришлось взять паузу.



- И как же временно безработные тренеры устраиваются на «МАТЧ ТВ»?

- Мне позвонили, предложили встретиться. Я подъехал - и мы с руководством канала очень быстро договорились о форме сотрудничества. Я ведь что собирался в этой паузе делать - смотреть футбол, много футбола, и, соответственно, анализировать увиденное. Поэтому то, к чему мы в итоге пришли - для меня совмещение приятного с полезным.



- Давний опыт работы на испанском спортивном телевидении пригодился?

- Конечно! Это как в тренерстве - первый ли дивизион, второй - любой опыт забираешь с собой и все когда-то сможет пригодиться. Но там у меня была одна итоговая программа по туру - и все. Здесь же формат куда более широкий.



- Ты столько раз был гостем на самых разных программах еще на «НТВ плюс», что, наверное, и знакомиться заново почти ни с кем из теперешних коллег не пришлось, и самому по новой представляться?

- Конечно, большинство из них я давно и хорошо знал, и меня, наверное, тоже знала аудитория, но гость - это же такой сиюминутный участник процесса. Приехал, загриммировался, поучаствовал в непринужденной беседе - смыл грим, спасибо и до свидания. И готовиться ни к чему не надо - ты примерно знаешь, о чем передача, а на конкретные вопросы готов дать такие же ответы. А теперь-то я уже не в гостях...



- Ну конечно, теперь уже с тобой согласовывают фамилии приглашенных. И временами чувствуется, что некоторые из них тебя слегка раздражают. Чем собеседнику легче всего тебя завести?

- Всезнайством. Приходит человек и с ходу начинает: эта команда пытается играть в три центральных защитника, но такая расстановка им не подходит, потому что тогда тот, что справа, должен действовать вот так... Подожди - ты эту команду видел за сезон пару раз по телевизору - откуда ты знаешь, что им подходит, а что нет?! И вообще - ты что, когда-то кого-то тренировал? Ты хоть немного в курсе, как там внутри все устроено? Нет, отвечает, но я уверен, что им надо играть вот так! С такими и спорить-то бесполезно.



- А сам ты никогда не бываешь в своих суждениях безаппеляционным?

- Вот чего я точно никогда не скажу с экрана - это того, что тренеру нужно было делать то-то и то-то, и тогда результат был бы таким-то и таким-то. Мне вообще, если ты заметил, интереснее попытаться перед игрой предугадать, как будет действовать та или иная команда, как сам матч будет складываться. А после игры - понятно, что все эксперты. Эту замену надо было делать раньше, того игрока выпускать на другую позицию, а этого вообще с лавки поднимать не стоило.



- Тут-то в тебе и закипает тренерская солидарность?

- Потому что нельзя после игры хаять тренера! Вы сидите тут за тысячи километров от поля - а он одного поздно выпустил потому, что тот готов только на этот отрезок, другой вынужденно вышел не на свою позицию, а третий травмированного партнера менял. Не и все, однако в футболе так просто, как иногда на первый взгляд кажется.



- Как ты готовишься к эфирам?

- Мне присылают верстку - и если предстоит работать к примеру, на матче «Баварии» с «Ростовом», то я обязательно просмотрю несколько игр «Баварии» в бундеслиге - чтобы не оказалось, что «Ростов» я знаю лучше, и тогда объективной картины не получится.



- Это почти как тренер готовится к будущему сопернику?

- Отчасти да, похоже. Причем футболисты, как и зрители, не очень представляют, сколько ты труда и времени на это положил. Главное - чтобы для тех и других в итоге доходчиво было.



- И вот ты приходишь на передачу весь из себя в теме - а «Бавария» как проедет катком по «Ростову» - и о чем говорить?

- Вот и объяснить, что не все так однозначно, как могло бы кое-кому показаться, и если говорить о том конкретном матче, то счет не совсем по игре. Какая-то часть зрителей интересуется же нюансами.



- Ты представляешь себе различие аудитории «НТВ плюс» и «МАТЧ ТВ»?

- Там он была более подготовленной, и можно было употреблять больше специфических выражений. Здесь же федеральный канал и многие зрители, конечно, далеки от футбола. Поэтому стараешься не произносить что-то вроде «удар в «девятку», хотя в диалогах этой порой и проскакивает.



- Такая самоцензура не сковывает?

- Не особо. Когда соглашался на это предложение, то уже предполагал, что за своей речью придется следить потщательней. Пока вроде получается.



- Твой нынешний контракт рассчитан на какой-то определенный срок?

- Нет, мы договорились, что если мне поступит привлекательное тренерское предложение, то мы оперативно прекратим сотрудничество.



- Отступные, случаем, не прописаны?

- (Смеется). До этого пока не дошло. Я же не на другой канал собираюсь переходить.



- Распространено поверье, что «через телевизор» тренеру быстрей и легче можно найти команду. Но вот конкретных случаев я что-то не припомню. Ни одного.

- По мне - так может быть и ровно наоборот. Увидят тебя на экране потенциальные работодатели, попросят сделать звук погромче, послушают немного и скажут: да что он там несет, а мы-то думали, что человек в футболе разбирается!



-... А он даже не знает, что такое удар в «девятку»...

- Вот-вот! Так что я просто работаю на телевидении, а не ищу с его помощью команду. Кстати, я из-за этого и на стадион реже стал ходить. А то куда ни придешь - сразу слышишь, что Карпин как минимум под одну из команд клинья подбивает. Поэтому сейчас мне из «Останкино» за играми как-то комфортнее наблюдать.

