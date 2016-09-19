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Кто был круче? Промес или Игнашевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто был круче? Промес или Игнашевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ

В понедельник матчем «Зенит» - «Рубин» (4:0) завершился седьмой тур РФПЛ. 

Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.

Лучшие голы туров:

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)

2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)

3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)

4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)

5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)

6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)

Видео всех голов находится под опросом.

Голосование: Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ

«Оренбург» - «Спартак» - 1:3

Гол Промеса - 0:1
Гол Георгиева - 1:1
Второй гол Промеса - 1:2
Гол Ананидзе - 1:3

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА 

«Томь» - «Арсенал» - 1:0

Гол Дьякова - 1:0

ВИДЕО ГОЛА

«Урал» - «Анжи» - 0:1

Гол Обертана - 0:1

ВИДЕО ГОЛА

«Локомотив» - «Уфа» - 0:1

Автогол Чорлуки - 0:1

ВИДЕО ГОЛА 

«Терек» - «Амкар» - 1:3

Гол Родолфо - 1:0
Гол Мильковича - 1:1
Гол Зайцева - 1:2
Гол Гола - 1:3

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА  

«Крылья Советов» - ЦСКА - 1:2

Гол Головина - 0:1
Гол Ятченко - 1:1
Гол Игнашевича - 1:2

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА  

«Краснодар» - «Ростов» - 2:1

Гол Наваса - 0:1
Гол Налдо - 1:1
Гол Смолова - 2:1

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА  

«Зенит» - «Рубин» - 4:1

Гол Кришито - 1:0
Гол Мака - 2:0
Гол Жулиано - 3:0
Гол Дзюбы - 4:0
Гол Жонатаса - 4:1 

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА  

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