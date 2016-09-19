Кто был круче? Промес или Игнашевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ
В понедельник матчем «Зенит» - «Рубин» (4:0) завершился седьмой тур РФПЛ.
Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
Видео всех голов находится под опросом.
«Оренбург» - «Спартак» - 1:3
Гол Промеса - 0:1
Гол Георгиева - 1:1
Второй гол Промеса - 1:2
Гол Ананидзе - 1:3
«Томь» - «Арсенал» - 1:0
Гол Дьякова - 1:0
«Урал» - «Анжи» - 0:1
Гол Обертана - 0:1
«Локомотив» - «Уфа» - 0:1
Автогол Чорлуки - 0:1
«Терек» - «Амкар» - 1:3
Гол Родолфо - 1:0
Гол Мильковича - 1:1
Гол Зайцева - 1:2
Гол Гола - 1:3
«Крылья Советов» - ЦСКА - 1:2
Гол Головина - 0:1
Гол Ятченко - 1:1
Гол Игнашевича - 1:2
«Краснодар» - «Ростов» - 2:1
Гол Наваса - 0:1
Гол Налдо - 1:1
Гол Смолова - 2:1
«Зенит» - «Рубин» - 4:1
Гол Кришито - 1:0
Гол Мака - 2:0
Гол Жулиано - 3:0
Гол Дзюбы - 4:0
Гол Жонатаса - 4:1
ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА