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Евгений Кузнецов: Мы в команде – не собаки, друг на друга не бросаемся (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Кузнецов: Мы в команде – не собаки, друг на друга не бросаемся (видео)
Источник: ФХР

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы обозревателя Sovsport.ru.


- Какой вывод вы сделаете по матчу со шведами?
- Мы медленно играли. Нужно было быстрее переходить и обороны в атаку. Не длинным пасом, а где-то накоротке. Больше использовать центральных. Нужно больше созидать. Мы не в свой хоккей сыграли, немного неправильно.

- Шведы вас вынудили так сыграть?
- Соперник тут сыграл роль. Но думаю, мы сами виноваты. В третьем периоде еще создавали угрозу, играли в их зоне. А поначалу робко начали. И если бы забили первыми, матч сложился бы по-другому.

- Если вы и сейчас робко начнете, это плохо кончится.
- Сегодня робко точно не начнем. Все понятно, это последний шанс. Для нас турнир только начинается – и сразу плей-офф, где нельзя проигрывать. Выйдем и будем биться. Мы посмотрели свои ошибки – и думаю, знаем, как их исправить.

- Какое впечатление произвели на вас молодые звезды Северной Америки с финнами?
- Я не смотрел. По барабану вообще. Но в целом это хорошая команда, мастеровитые ребята. Но и у нас есть хорошие ребята, мы сильны духом. И раненому зверю некуда отступать. Уверен, что теперь будет сильное начало, и матч сложится абсолютно по-другому.

- Согласны, что в вашем звене еще нет взаимопонимания, кто что делает?
- Полностью. Мы немного неправильно играли. Теперь поговорим вместе еще раз. Нам нужно найти вторую-третью передачу, чтобы проходить среднюю зону в один-два паса. И были у них в зоне с шайбой, а не так, что бежим ее туда забирать. Шведы четко отрабатывали, у них постоянно на подборе был первым игрок. А мы не успевали, и были разрывы в зонах. Это было очень важным. Это не позволяло нам играть компактно, всем вместе. Если мы хотим чего-то в жизни добиться, то теперь надо выходить и выигрывать. Забивать не одну-две, а куда больше шайб. Только тогда можно дойти до финала и поймать кураж. В ином случае нам будет очень тяжело.

- В чем плюс от матча со шведами?
- Нас теперь ранили. В этом и плюс.

- Овечкин что-то говорил на правах капитана? Может, кому-то дал втык? – поинтересовался один репортер.
- Нет. У нас же культурная команда. Никакого втыка нет, все спокойно поговорили. Поняли, что к чему. Никто никого не винил. Хоккей без ошибок не бывает, правильно? А сильный коллектив, когда все поддерживают друг друга. Но не когда как собаки все накидываются на одного.

- Надо ведь иногда встряхнуть!
- Вот я вас встряхну – вам легче станет? А если я буду с вами себя культурно вести, совсем другой эффект, да? Лучше ведь нормально разговаривать.

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