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«Макдэвид курил в номере, чтобы разбудить русских». Всё о ЧП в Торонто (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Макдэвид курил в номере, чтобы разбудить русских». Всё о ЧП в Торонто (видео)
Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru побывал на тренировке сборной России и узнал, что пробуждение наших ребят сегодня было очень жестким.

Тренировка сборной России была назначена на 10 утра, и на нее вышли далеко не все. Например, не было не только капитана Александра Овечкина – на льду не катался даже главный тренер Олег Знарок. На площадку вышел Харийс Витолиньш, а еще где-то половина команды.

В принципе это нормально для НХЛ, когда идут два матча подряд.


Еще одна энхаэловская примета – тот вратарь, который первым покидает лед после раскатки, будет играть вечером. Это был Сергей Бобровский, потому что Семен Варламов и Андрей Василевский тренировались до последнего. Витолиньш отказался говорить, какие будут изменения в звеньях: «Увидите вечером».

А еще утром в сборной России случилось чрезвычайное происшествие – в отеле сработала пожарная сирена. Все ребята спали, но они от этого рева наверняка попадали с кроватей.


- Вот я не знаю, почему так получилось, - развеселился наш тренер Харийс Витолиньш на пресс-конференции. – Сирена сработала, и всех разбудили одновременно.

- Во сколько?
- Было без двадцати восемь. Все спали, но встали все одновременно. Может, это был хороший сигнал, что пора всем вместе встать, объединиться и дать хороший бой.

- На улицу выбежали?
- Нет, выдержали паузу. Никто не побежал.

…Если сборная России обыграет Северную Америку, нужно и дальше нужно будить наших хоккеистов по сирене. От победных традиций не отказываются.


Защитник Дмитрий Куликов пошел еще дальше и провел свое расследование.

- Главное в таких случаях, когда надо из номеров выбегать – не забыть паспорт.

- Как думаете, кто курил в номере?
- Это проделки американцев!

- Молодых звезд Северной Америки?
- Вот именно! Коннор Макдэвид пришел к себе в номер и подумал: «Дай-ка я сейчас покурю в комнате, чтобы их разбудить пораньше».

- Очень странный этот человек из Эдмонтона.
- Ну да, у них ведь минус 30, у него, наверное, все отморозилось.

…Сам Коннор Макдэвид сидел за соседним столиком в цивильном костюме и делал вид, что он к этому происшествию не имеет никакого отношения.

Все-таки умеют эти канадцы маскироваться.

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