«А потом – хоба! – и повалил врага одним взглядом»

Бесконтактный бой, система казаков-ведунов, русский ниндзя и стиль орла и змеи – Sovsport.ru нашел самые странные единоборства, которые преподают в московских клубах боевых искусств.

БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ

Впервые о бесконтактном бое заговорили в привязке к «русскому стилю» – системе рукопашного боя, автором которого стал Алексей Кадочников. Согласно официальной биографии, в 80-е годы Кадочников работал преподавателем на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженер ного училища ракетных войск. Параллельно он занимался разработкой системы выживания в экстремальных условиях и создавал свой боевой стиль.

Венцом этого стиля и стал бесконтактный бой - умение побеждать соперника, не касаясь его. Вокруг фигуры Кадочникова много мистического флера. «Русский стиль» преподают только избранным ученикам и – по официальной версии – некоторым военным. Сам Кадочников предпочитает держаться в тени. Конспирация не пошла на пользу «Русскому стилю»: его школы несколько раз раскалывались на несколько групп. Группы ругались друг с другом и раскалывались снова.

Главный адепт бесконтактного боя сегодня – тренер Вадим Старов. На сайте своей школы, которая, между прочим, называется «Академия сверхвозможносте й», он так презентует свою систему: «Система является Мировой, так как раньше было общее энергоинформацио нное пространство и Знания были едины, как движение всех Систем».

На роликах в Yotube Старов одним взглядом разбасывает множество соперников. Но есть и другие ролики: например, те, где Старов на ринге против обычного кикбоксера. Боксер нападет, отвешивает мастеру оплеухи - бесконтактный бой вдруг перестает работать.

В 2014 году блогер Михаил Лидин, который неоднократно критиковал «бесконтактный бой», бросил вызов Вадиму Старову. После долгих препирательств в интернете встреча все же состоялась. Однако, Старов так и не продемонстрирова л перед камерой блогера, как работает бесконтактный бой.

БОЕВАЯ СИСТЕМА ЧХАРЕК (НАПРАВЛЕНИЕ ОРЛА И ЗМЕИ)

«Профессионал рукопашного боя» - так зазывает к себе сайт мастера системы Чхарек Виктора Матвеева. Автор утверждает, что «стилю» научил его человек, лично знакомый с мастером Мьюнг Дже Намом. По утверждению Матвеева, этот мастер тренировал телохранителей Каддафи.

Сам Матвеев так презентует свой тиль: «Стиль собирался и синтезировался из набора различных стилей и приводился в систему выживания специалистами в разведшколе. Я не специалист, у меня такой образ жизни, мною в эту систему добавлен стиль песчаной змеи эфы, особенности движения у которой ползание лагом (полу - боком)».

На видео «профессионал рукопашного боя» весьма причудливо разбирается с грушей. Так причудливо, что возникают большие сомнения в его компетентности.





СИСТЕМА КАЗАКОВ-ХАРАКТЕР НИКОВ

По легенде, характерниками в Запорожской Сечи называли тех казаков, у которых открывались сверх-способност и: для пуль они становились неуязвимы, могли уничтожить врага на расстоянии, занимались ведовством и гаданиями.

Основатель «казачьей системы» Анатолий Белоусов, как гласят анонсы, «получил наследие Казачьего Спаса от дедов-пластунов, унаследовал величайшие русские боевые традиции Победы, бой вслепую и бесконтактный бой. Ночью он видит все».

Белоусов - основатель т.н. «Школы выживания». Он сам говорит о себе, как о человеке тренирует представителей следственного комитета Генпрокуратуры Москвы, Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД. ОН учит расправляться с вооруженным соперником, несколькими соперниками, драться в воде и на суше. Среди прочих вещей, которые он преподает - все тот же старый, добрый, зарекомендовавши й себя бесконтактный бой.





СИНРО-РЮ НИНПО

Основатель боевой системы с экзотическим названием на японский манер – двухметровый, россиянин Алексей Астафьев. Он сам предпочитает, чтобы его называли Асата-сэнсей.

По легенде, Астафьев начал свой путь в боевых искусствах, когда в 1979 году случайно встретился в Москве с японским мастером. На глазах у изумленного Астафьева, хрупкий японец разбросал десяток агрессивных хулиганов у станции метро «Колхозная» (ныне «Сухаревская»). Позже Астафьев стал учеником японца - и так из него получился Асата-сэнсей.

По его словам, система объединяет целый ряд древних японских боевых искусств, которые использовали в своей практике ниндзя. Тут и техника ударов ладонью (соперник позже чувствует недомогание и болезненность), и обращение с оружием, и «традиционные» шпионские техники ниндзя – а именно интон-дзюцу, техника исчезновения.

Сложно сказать, как исчезает Алексей Астафьев. Но на видео спаррингов, он смотрится всегда в выигрыше. Возможно, это из-за того, что его соперники вдвое меньше его по габаритам, и часто это дети или пожилые люди.





РУССКИЙ ВОЛЬНЫЙ БОЙ

Если своя система боя была у казаков Запорожской Сечи (см. главу «казаки-характер ники»), то почему бы ей не быть и у древних славян? Так появился Русский Вольный бой, идейный вдохновитель которого – Светояр (он же Сергей Коруков), длинноволосый мужчина в вышиванке, который на многочисленных видео плавно и элегантно расправляется с целым рядом противников. В комментариях к видео, правда, пишут, что противники подыгрывают, а самого Светояра, иронично называют Долбославом – но все это не должно смущать носителя древней славянской традиции.

«Русский Вольный Бой — это не только умение постоять за себя и своих близких, но и Духовно-нравстве нные основы Русского Воина, доставшиеся нам от Наших Великих Предков», - так пафосно презентует свою систему Светояр. По его словам, «Русский Стиль», дошел до нас из глубины веков - несмотря на запреты и гонения в средние века. Он передавался из рода в род, от отца к сыну и был сакральным знанием, которое оттачивалось в кровавых битвах «коих было достаточно на Русской Земле».

О том, что исследователи дохристианской истории Руси и слыхом не слыхивали о каком-то чудесном славянском боевом искустве, Светояр предпочитает не говорить. Среди его последователей много длинноволосых юношей в камуфляже, которые пришли из ролевых «фэнтезийных» игр. Они считают, что молчание вокруг Русского Боя инспирировали сами историки – чтобы скрыть правду: «Они и о «Велесову Книгу» от нас скрывали».



