«А потом – хоба! – и повалил врага одним взглядом»
Бесконтактный бой, система казаков-ведунов, русский ниндзя и стиль орла и змеи – Sovsport.ru нашел самые странные единоборства, которые преподают в московских клубах боевых искусств.
БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ
Впервые о бесконтактном бое заговорили в привязке к «русскому стилю» – системе рукопашного боя, автором которого стал Алексей Кадочников. Согласно официальной биографии, в 80-е годы Кадочников работал преподавателем на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженер
Венцом этого стиля и стал бесконтактный бой - умение побеждать соперника, не касаясь его. Вокруг фигуры Кадочникова много мистического флера. «Русский стиль» преподают только избранным ученикам и – по официальной версии – некоторым военным. Сам Кадочников предпочитает держаться в тени. Конспирация не пошла на пользу «Русскому стилю»: его школы несколько раз раскалывались на несколько групп. Группы ругались друг с другом и раскалывались снова.
Главный адепт бесконтактного боя сегодня – тренер Вадим Старов. На сайте своей школы, которая, между прочим, называется «Академия сверхвозможносте
На роликах в Yotube Старов одним взглядом разбасывает множество соперников. Но есть и другие ролики: например, те, где Старов на ринге против обычного кикбоксера. Боксер нападет, отвешивает мастеру оплеухи - бесконтактный бой вдруг перестает работать.
В 2014 году блогер Михаил Лидин, который неоднократно критиковал «бесконтактный бой», бросил вызов Вадиму Старову. После долгих препирательств в интернете встреча все же состоялась. Однако, Старов так и не продемонстрирова
БОЕВАЯ СИСТЕМА ЧХАРЕК (НАПРАВЛЕНИЕ ОРЛА И ЗМЕИ)
«Профессионал рукопашного боя» - так зазывает к себе сайт мастера системы Чхарек Виктора Матвеева. Автор утверждает, что «стилю» научил его человек, лично знакомый с мастером Мьюнг Дже Намом. По утверждению Матвеева, этот мастер тренировал телохранителей Каддафи.
Сам Матвеев так презентует свой тиль: «Стиль собирался и синтезировался из набора различных стилей и приводился в систему выживания специалистами в разведшколе. Я не специалист, у меня такой образ жизни, мною в эту систему добавлен стиль песчаной змеи эфы, особенности движения у которой ползание лагом (полу - боком)».
На видео «профессионал рукопашного боя» весьма причудливо разбирается с грушей. Так причудливо, что возникают большие сомнения в его компетентности.
СИСТЕМА КАЗАКОВ-ХАРАКТЕР
НИКОВ
По легенде, характерниками в Запорожской Сечи называли тех казаков, у которых открывались сверх-способност
Основатель «казачьей системы» Анатолий Белоусов, как гласят анонсы, «получил наследие Казачьего Спаса от дедов-пластунов, унаследовал величайшие русские боевые традиции Победы, бой вслепую и бесконтактный бой. Ночью он видит все».
Белоусов - основатель т.н. «Школы выживания». Он сам говорит о себе, как о человеке тренирует представителей следственного комитета Генпрокуратуры Москвы, Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД. ОН учит расправляться с вооруженным соперником, несколькими соперниками, драться в воде и на суше. Среди прочих вещей, которые он преподает - все тот же старый, добрый, зарекомендовавши
СИНРО-РЮ НИНПО
Основатель боевой системы с экзотическим названием на японский манер – двухметровый, россиянин Алексей Астафьев. Он сам предпочитает, чтобы его называли Асата-сэнсей.
По легенде, Астафьев начал свой путь в боевых искусствах, когда в 1979 году случайно встретился в Москве с японским мастером. На глазах у изумленного Астафьева, хрупкий японец разбросал десяток агрессивных хулиганов у станции метро «Колхозная» (ныне «Сухаревская»). Позже Астафьев стал учеником японца - и так из него получился Асата-сэнсей.
По его словам, система объединяет целый ряд древних японских боевых искусств, которые использовали в своей практике ниндзя. Тут и техника ударов ладонью (соперник позже чувствует недомогание и болезненность), и обращение с оружием, и «традиционные» шпионские техники ниндзя – а именно интон-дзюцу, техника исчезновения.
Сложно сказать, как исчезает Алексей Астафьев. Но на видео спаррингов, он смотрится всегда в выигрыше. Возможно, это из-за того, что его соперники вдвое меньше его по габаритам, и часто это дети или пожилые люди.
РУССКИЙ ВОЛЬНЫЙ БОЙ
Если своя система боя была у казаков Запорожской Сечи (см. главу «казаки-характер
«Русский Вольный Бой — это не только умение постоять за себя и своих близких, но и Духовно-нравстве
О том, что исследователи дохристианской истории Руси и слыхом не слыхивали о каком-то чудесном славянском боевом искустве, Светояр предпочитает не говорить. Среди его последователей много длинноволосых юношей в камуфляже, которые пришли из ролевых «фэнтезийных» игр. Они считают, что молчание вокруг Русского Боя инспирировали сами историки – чтобы скрыть правду: «Они и о «Велесову Книгу» от нас скрывали».