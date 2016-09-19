«К Птибурдукову ты уходишь от меня!». Колонка Василия Уткина

Обозреватель Sovsport.ru - о смешанных чувствах, вызванных медийной активностью бывшего тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

ЖИВИ ДАЛЬШЕ

Дмитрий Аленичев дал первое большое интервью после ухода из «Спартака». И оно, представьте, всех возмутило. Раздраженный гул нарастал, ширился от гневных твитов до фейсбучных цунами… А я прочел с утра и, признаться, недопонял: чего ж я там такого не разглядел, что так всех пробрало? Некоторых, по их словам, – до глубины души.

В итоге сложилась версия: здорово, что интервью увидело свет, потому что теперь-то всем должно быть понятно, почему в его положении интервью давать не надо.

Все было сказано из лучших побуждений: объяснить, расставить точки над «и». Интервью наполнено фигурами вежливости - бывших партнеров Дмитрий называет по имени-отчеству: Станислав Саламович, Валерий Георгиевич. На каждом шагу скрытые формы извинений: планировалось вот так, но не вышло, я понимаю. Могло быть и лучше, но ответственность, конечно, на мне. Хотел пожать Леониду Арнольдовичу руку, поблагодарить за доверие, но он такой занятой человек…

Тут мне почти наяву увиделась картина. Даже сцена. Как от старшего научного сотрудника ушла жена. И он всеми силами пытается вести себя, как приличный человек, чтобы все по-хорошему. Рассказывает, какие они теперь друзья и какая она замечательная. Правда, у нее там с новым шампанское на столе, веселье столбом, и она у него на коленях сидит… А тут он такой, старший научный, со словами «знаешь, все еще будет» и про то, сколько она значит в его жизни... Когда он, вежливо попрощавшись, закроет за собой дверь, кто-то обязательно скажет: нет, ну каков наглец!

Ровно это и происходит с болельщиком «Спартака» после того, как он дочитывает интервью Аленичева.

Дмитрия спрашивают, как ему нынешний «Спартак», и он говорит: «Не то». Нахал!

Простите, а как ему ответить? Если б было «то», он сам был бы сейчас на тренерском мостике. Либо: ах, «то»?! Так ведь это уже Карреры «то», а не твое!

Или когда Аленичев говорит, что месить техническую зону – это «не его», и моду на вспахивание бровки тренерами считает показухой… Послушайте, он ведь действительно не бегал по бровке. И было бы странно, если бы он иначе ответил на такой вопрос.

Дальше Аленичев все сводит к тому, что каждый ведет себя как считает нужным. А мы кипим, уважаемая публика. И мы тоже правы. Потому что, как с тем брошенным, не надо являть себя в траурных аксельбантах после развода. Просто не надо, живи дальше!

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ

Сцена эта множество раз встречается в кино. В девяти случаях из десяти – в комедиях. В «Золотом теленке» есть знаменитая вариация с Васисуалием Лоханкиным. Не нужно светиться на фоне удачно ушедшей жены; такая сцена – атрибут комедии, и ты становишься именно ее, комедии, персонажем…

Но это в девяти случаях. А еще в одном это может быть частью драмы. Или байопика.

Аленичев вообще-то всегда был человеком дела, а не слова. Он самый успешный игрок в российской истории, и я об этом напоминаю только чтобы спросить: скажите, а вы много читали его интересных интервью?

Вы книжку Аленичева видели? Вот книжку Александра Бубнова вы видели и даже читали. С донельзя субъективной историей бесковского «Спартака», с вывороченной наизнанку во всех смыслах, включая здравый, подноготной. Хотя пока Бубнов не начал о своей книжке рассказывать, мало кто предполагал, насколько интересную он прожил жизнь.

А у Аленичева совершенно уникальная биография, но о ней толком никто не знает. Единственное увлекательное интервью он дал то самое, знаменитое, после которого ушел из «Спартака» в одну сторону, а тогдашний тренер Старков – в другую, причем навсегда. И от того интервью, к слову, за вычетом повода, ничего в памяти не осталось. Только поступок. А так ведь оно было скучное, как честное пионерское слово.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Аленичев мой ровесник, и об игроках его поколения я знаю немало веселых историй, многих из которых сам бывал участником. А о нем нет. Самая интересная история с Аленичевым из всех, что я знаю, произошла не с ним, а с Сергеем Горлуковичем, просто на его дне рождения.

Он очень правильный человек. Все правильные не то, чтоб скучные, но всегда найдется, с кем веселей. Только веселые потом часто мыкаются от безделья и играют ветеранские матчи.

Правильный, конечно, не значит — образец. Но именно Аленичев единственный из тысяч футболистов сходил в Совет Федерации. В моей голове так и не укладывается, зачем он это сделал, кстати. Потом начал тренировать с самого низа. И нудно, без супербюджета поднял Тулу до премьер-лиги.

Но у Аленичева, уверен, не было будущего в сегодняшнем «Спартаке». А если б и было – «Спартак» уже счастлив без него.

С другой стороны, будь Аленичев исполнен по этому поводу самой черной злобы, - что это меняет для брошенного? Он был и останется реальным тренером с реальным результатом в активе. Тульским. И сейчас, судя по всему, не за книгу садится, не в политику вертается, а едет учиться. Планирует, во всяком случае.

Просто ему не стоило давать это интервью. Нет таких слов, чтобы быть правильно понятым в такой ситуации.

Но он его дал. Наверное, подсказать некому было.