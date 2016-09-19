Дмитрий Федоров: Нужно попробовать вывести молодых американцев из себя

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров в интервью Sovsport.ru поделился своим мнением о стартовых матчах Кубка мира и дал совет нашей сборной перед матчем с командой молодых звезд Северной Америки.

– Начнем с больной темы. Какие впечатления оставил матч сборных России и Швеции?

– Результат не удивил. Удивило другое – отсутствие креатива, созидательности, минимум опасных моментов у сборной России. Но если покопаться, становится понятным, почему так произошло. Одна из причин в том, что у нашего нападения нет хорошей поддержки от защитников. Летом общался с известным канадским комментатором Джоном Шенноном, и он сказал, что в свое время открытием для Северной Америки стало то, что звено Игоря Ларионова времен сборной СССР – это не только нападающие, но еще и защитники. Взаимодействовал и все пять игроков. А вот сейчас такого взаимодействия мы почти не видим. Поддержка от защитников нападающим довольно слабая. Поэтому атакуем как бы в меньшинстве. Плюс шведы очень хорошо выстраивали оборону в нейтральной зоне. Наши если и входили в чужую зону, то вымотанные, передачу было сделать некому, приходилось принимать какое-то неинтерсное решение. Позиционной атаки не было. И самое главное, что скандинавам удалось навязать свою игру. Сборная России хороша в контратаке, а шведы нам никаких шансов в контратаке не дали.

– Что произошло с нападением сборной России, которое за 59 минут почти ничего не создало?

– У нас очень яркие форварды, которые почему-то плохо взаимодействуют друг с другом. Если мы посмотрим на первое звено канадцев, то увидим, что практически все свои выходы на лед оно завершает в чужой зоне: бросок, опасный момент, или перевод шайбы за синюю линию соперника. При этом у Кросби и его товарищей очень короткие смены, которые они проводят в отличном темпе, постоянно угрожая воротам. А у нас такого сильного звена нет. По выставочным матчам создавалось ощущение, что у Кучерова хорошее взаимопонимание с Овечкиным. Но потом Олег Знарок решил поменять центрального нападающего - поставил опытного Дацюка. И Кучерова совсем не видно…

- Опять пошли разговоры, что надо было приглашать Радулова, Мозякина, Ковальчука…

- Наверно, они могли бы что-то добавить в игру – и содержательно, и эмоционально. Но давайте вспомним, ведь Радулов и Ковальчук были на Олимпиаде-2014 в Сочи. И мы помним, что финнам наши там проиграли 1:3. А финны были такими же обученными, системными и дисциплинированн ыми, как шведы сейчас.

Вообще, Кубок мира и последние крупные турниры показывают, что результат приносит не столько индивидуальное мастерство, сколько система игры. Пример – сборная Европы, которая одолела сборную США прежде всего за счет грамотной игры. Европа вообще не пускала американцев в свою зону, встречала их на рубеже красной и своей синей линии. А американцы тактически сыграли неверно, выглядели неубедительно и растерянно. То же самое произошло и у сборной России со шведами, которые выиграли у нас за счет потрясающе организованной обороны.

– Кто больше всего разочаровал в нашей команде?

– Пожалуй, Малкин. Считаю его выдающимся игроком, который умеет действовать и в чужой, и в своей зоне, может разгонять атаки и завершать их, может и ассистировать – все умеет. И мощный к тому же. Но почему-то в решающих матчах за сборную не эффективен. Вообще, это не только его проблема. Вот есть у нас заметные фигуры, признанные звезды, но у них возникают непреодолимые трудности, когда что-то идет не так. В экстремальных ситуациях некоторые уходят в тень. Наверное, поэтому не все наши звезды востребованы высокими стадиями Кубка Стэнли. Хотя у нас есть солидный десант из «Тампы», которая то в финале выступает, то в финале конференции. Но в «Лайтнинг» невероятный тренер Джон Купер, который выводит молодых игроков на новый уровень

– Сыграл ли Овечкин в свою силу?

– Овечкин провел матч довольно мощно. Старался завести партнеров силовыми приемами, не гнушался черновой работы, забросил шайбу и еще «половинку». Но с другой стороны он допустил два ненужных удаления. И это при том, что все знали, что у шведов отличная игра в большинстве, и лучше вообще не хватать штрафные минуты.

– Ясно, что против Северной Америки так играть нельзя. Что можно поменять?

– У нас есть небольшое преимущество – мы на пять часов больше отдыхаем. А в таких скоротечных турнирах это очень важно. Из-за этого в первом периоде сборная Северной Америки, возможно, будет выглядеть не идеально и поэтому тренерский штаб команды России должен сделать ставку именно на стартовый период. Если в предыдущих матчах мы в начале действовали осторожно и мало бросали, то сейчас нужно будет сыграть более агрессивно и ярко.

Можно попытаться сыграть на контратаках против этой «веселой» и очень быстрой команды. Все же они не такие рациональны, как шведы. Есть еще один элемент игры, который может сработать: попробовать сыграть предельно жестко и тем самым вывести молодых соперников из состояния равновесия. Это можно назвать провокацией, но в хоккее провокация – не обязательно всегда со знаком «минус».

– Что можно сказать о финнах после поражения от североамериканце в?

– Сборная Финляндии меня разочаровала больше всего. Я полагал, что они, несмотря на молодость нескольких игроков, будут конкурентоспособ ны здесь, а не в будущем. Но финны ничего не смогли противопоставить североамериканца м. При том, что на чемпионате мира в России костяк этой команды выглядел сказочно. А здесь они растерялись, и показать свои лучшие качества не смогли.

– Как теперь оцениваете перспективы сборной России на турнире?

– Честно говоря, у меня сомнения в том, что мы выйдем из группы. Правда, они были и до начала турнира. Здесь зубодробительная формула, которая не допускает сбоев. Но пессимизма нет. Надо верить в свой шанс - и он появится. К нему только следует отнестись рачительно. Кубок мира - это не только турнир, на котором надо пытаться добиться результата. Он еще и намекает на необходимость скорректировать развитие хоккея. Поэтому мне представляется, что само участие в таком турнире дорогого стоит. Даже если мы не выйдем из группы, это будет очень серьезный толчок - нам необходимо поменять некоторые настройки, причем, поменять довольно оперативно.