Никита Кучеров: Попросить Знарка не могу, мое слово ничего не решает (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после тренировки сборной России послушал нашего форварда Никиту Кучерова.

- Все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся. Постараемся забыть, что было в матче со шведами. Понятно, что мы не играли в свой лучший хоккей, много шайб теряли в средней зоне, не так часто держали шайбу в их зоне. Не создавали много моментов, мало бросали, чаще играли в передачу, - рассуждает Кучеров.

- Вы готовы к тому, что в матче с Северной Америкой нужно будет много обороняться?

- Почему?

- Они могут вас задавить.

- Если мы будем играть в свой хоккей, то не должно быть проблем. Нужно придерживаться своей системы, выполнять установку на игру.

- Олег Знарок с вами незнаком и кажется, не может найти вам применение. Нет чувства, что он пока не знает, как вас использовать?

- В каких сочетаниях? Он в принципе не знает только пару человек – меня, Намеса (Наместников). А так тренер со всеми работал и знает, кто с кем лучше играет. Пытаюсь найти взаимопонимание с любым, с кем поставят. Неважно, с кем ты выходишь – все игроки очень хорошие.

- Не удивлены, что Наместников не попадает в состав, хотя он – один из лучших оборонительных нападающих?

- Но здесь собраны самые лучшие хоккеисты. Понятно, что не все будут играть. Это тренерское решение, кого ставить. Мы ведь не можем на это повлиять.

- А почему нельзя подойти и сказать: «Вот я с Наместниковым уже выступал вместе»?

- Я первый раз во взрослой сборной. Не думаю, что мое слово что-то решает.

- Как часто вы играли раньше с Наместниковым?

- Еще в «Сиракьюз» (АХЛ). В прошлом сезоне провели вместе 15-20 матчей за «Тампу». Есть взаимопонимание, это наша связка. Но здесь все решает тренер. Нужно его слушаться.

- Если посмотреть на четыре матча, с учетом товарищеских, в каком вам больше всего понравилась атака сборной России?

- Больше всего понравилась игра с канадцами во втором и третьем периодах. Где-то уже начиналось получаться то, что нужно. По себе скажу, что мне играть с чехами и шведами всегда тяжело. Проще играть с американцами и канадцами. С ними всегда интереснее, они показывают открытый скоростной хоккей. А вот шведы и чехи больше закрываются, действуют от обороны и показывают вязкий хоккей.

- Тренер сборной молодых звезд Северной Америки Тодд Маклеллан согласился, что уже сейчас его команда сильнее, чем где-то 20 клубов НХЛ. Вы то же самое думаете?

- Да, конечно. Тут собраны лучшие молодые игроки. Вы сами видите, какой у них потенциал, сколько мастерства. Приятно было смотреть на их вчерашний хоккей.

! Полное интервью Никиты Кучерова смотрите на видео