«Рафик не виноват!» - все, что нужно знать о новом компромате на WADA

Рафаэль Надаль Источник: Reuters

Новая порция «компромата на WADA» в вопросах и ответах

1. Что случилось?

Хакерская группа Fancy Bears' опубликовала очередную – уже четвертую по счету – порцию материалов, украденных из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). О содержании первых порций можно прочитать, например, здесь. Если вкратце, то в первой порции сообщалось о том, что WADA разрешила принимать запрещенные препараты американским спортсменкам (приводились документы по теннисисткам сестрам Серене и Винус Уильямс и гимнастке Симоне Байлз). Во второй упоминались гораздо менее известные спортсмены из других стран – в том числе и российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Рио. В третьей порции документов присутствовали данные по спортсменам из Великобритании, Дании, Австралии, Германии и Испании.

2. Что нового сообщают хакеры теперь?

Главная новость – присутствие имени знаменитого теннисиста Рафаэля Надаля. Согласно документам, опубликованным хакерской группой, в 2009 году WADA выдавало Надалю разрешение на прием бетаметазона, а в 2012 – кортикотропина. И то, и другое вещества входят в список запрещенных.

3. Что за вещества принимал Надаль?

Бетаметазон относится к группе глюкокортикостероидов, все вещества этого типа подпадают под запрет антидопинговых служб. Глюкокортикостероиды повышают уровень кортизола в крови, ускоряя обмен веществ. Кортикотропин – гормон, повышающий устойчивость организма к нагрузкам и стрессам. Оба вещества могут дать атлету дополнительное преимущество во время соревнований.

В то же время, оба вещества широко применяются в медицине при лечении травм. Надо отметить, что Рафаэль Надаль к травмам особенно чувствителен: за свою карьеру он успел сняться из-за травм со всех турниров «Большого Шлема». Помимо традиционных для профессиональных теннисистов проблем со связками и травм плечевых суставов, он страдает от редкой деформации левой ступни, из-за которой ему пришлось в свое время выступать в специальной обуви, что привело к повышению нагрузок на колени и со временем – к хроническим проблемам с коленными суставами.

4. Почему Надалю (и остальным) разрешили принимать допинг?

Все данные, опубликованные Fancy Bears', извлечены хакерами из базы данных разрешений на прием препаратов, необходимых спортсменам по медицинским показаниям. То есть все упомянутые спортсмены прошли официальную процедуру получения таких разрешений: от заключения лечащего врача до комиссии независимых экспертов, которые должны одобрить использование запрошенных препаратов. Хакеры не предоставили документов, на основании которых теннисист получал свои разрешения, поэтому нет никакой возможности оценить, насколько Надаль нуждался в указанных гормонах.

Можно отметить, что в сентябрь 2009 года Надаль полностью пропустил, залечивая травму (микроразрыв мышц брюшного пресса), которая мешала ему в августе на US Open-2009. А в 2012 году Рафа пропустил всю вторую половину сезона после того, как у него обнаружили болезнь Гоффа – повреждение жировой ткани вокруг коленного сустава. То есть, все данные о приеме Надалем запрещенных препаратов относятся к периодам, когда испанский теннисист не выступал, а залечивал свои травмы.

5. Чьи еще имена присутствуют в новых данных Fancy Bears'?

В опубликованном списке присутствуют имена 26 атлетов из 10 стран. Самые известные – британский легкоатлет Мо Фара (две золотые медали в Лондоне-2012 и две в Рио-2016) и американская гимнастка Лорен Эрнандес (золотая медаль Рио-2016 в командном многоборье). О бегуне из Великобритании можно узнать, что в июле 2014 года он перенес операцию, во время которой применялись обезболивающие препараты (викодин и сульфат морфия), а в 2008-м он получал разрешение на прием триамцинолона (синтетический глюкокортикостероид). Об Эрнандес известно, что она получила разрешение на внутримышечную инъекцию метилпреднизолона.

6. Будет ли иметь публикация документов WADA какой-либо эффект?

До сих пор все документы, опубликованные хакерами из Fancy Bears', содержали только информацию о том, кто из атлетов официально получил разрешение на прием запрещенных препаратов по медицинским показаниям. Таким образом, нет никаких юридических оснований для любого рода санкций против атлетов, чьи имена присутствуют в списке. До сих пор единственными реальными последствиями действий Fancy Bears' стали официальные обвинения в адрес России со стороны WADA и обращение со стороны агентства к спортсменам с просьбой более тщательно иохранять свои пароли.