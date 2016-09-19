Зенитная установка. Как «Зенит» разгромил «Рубин»

«Зенит» на своем поле разгромил «Рубин», отправив в ворота гостей четыре гола. А всего в последних четырех матчах на счету питерцев 16 забитых мячей.

НОВОСЕЛЬЦЕВ И НЕТУ

После невероятной победы над «Маккаби» в Лиге Европы игроки «Зенита» получили законную возможность расслабиться. Например, главный герой той встречи Жулиано в субботу отправился на бойцовский турнир в Ледовый дворец – поболеть в титульной схватке за своего земляка Валдинеса Силву. Но тот проиграл.

В тот же день по крупному торговому центру, который расположен прямо у Московского вокзала, с женой и ребенком спокойно прогуливался Нету. Португалец без проблем останавливался, чтобы сфотографировать ся с теми, кто его узнавал: передавал маленького сына на руки супруге и позировал. Правда, не так уж часто его и останавливали.

Позиции Нету в стартовом составе даже после матча в Израиле, где «Зенит» пропустил три мяча, не поколебалась. Пару ему в центре обороны снова, как и в Тель-Авиве, составил Кришито. А вот Новосельцев по-прежнему в запасе – видимо, все еще осваивает схему в четыре защитника после полного погружения в ростовские творческие лаборатории Курбана Бердыева.

Вместо Лодыгина место в воротах занял Михаил Кержаков. Перед перерывом на матчи сборных главный тренер Мирча Луческу уже делал эту рокировку. Тогда он объяснил это необходимостью ротации состава в преддверии графика «две игры в неделю». А на этой у «Зенита» вообще три встречи: после «Рубина» в четверг будет выезд в родной для Жиркова Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России и гостевая игра в Махачкале с «Анжи» в воскресенье. Не исключено, что Луческу еще разок поменяет вратарей на этом отрезке.

Второе важное изменение – это выход Дзюбы, который не летал в Израиль, вместо Александра Кержакова. А вот Кокорин снова получил место в основе, хотя после матча с «Маккаби» он и удостоился критики от Луческу, заявившего, что форвард может играть гораздо сильнее и что он ждет от него гораздо большего.

КУРАЖ ПО-ПИТЕРСКИ

Считается, что такие победы, как та, что была одержана в четверг над «Маккаби», дают команде мощный эмоциональный заряд. Особенно, если речь идет о команда строящейся, такой, как «Зенит». Однако долгое время казалось, что все это не более чем теория.

На практике же питерцы в первом тайме играли без особого блеска. Старательно – да. Достаточно качественно для того, чтобы повести в счете – да. С определенной, выработанной тренерским штабом идеей – да. Но без какого-то невероятного куража, которого, по идее, можно было бы ждать в такой ситуации.

Впрочем, игра «Зенита» в целом радовала глаз. Во всяком случае, она была понятна. Питерцы, явно с подачи Луческу, активно использовали фланги, а регулярно включавшиеся в атаку Жиркови Смольников охотно врывались в зоны между крайними и центральными защитниками «Рубина».

Именно так хозяева и заработали пенальти. Дзюба получил мяч на левом фланге, вытянув на себя Санчеса. А в штрафную уже мчался Жирков, что центрфорвард заметил. Последовал изящный пас на левого защитника, а бежавший страховать партнеров Сонг не успел убрать ногу. Одиннадцатиметро вый четко реализовал Кришито, огорчив отмечавшего свой 36-й день рождения Рыжикова.

«Рубин» же производил очень странное впечатление. Видно, что игроки там подобрались умелые и обученные. Знают, куда бежать, что делать, открываются в правильные зоны. Но, получая мяч, совершают странные, нелогичные действия. Говорить о каком-то цельном рисунке игры не приходится вовсе. Победа над «Уралом» вроде бы настроила на позитивный лад, но, как оказалось, это просто екатеринбуржцы были так плохи, а не «Рубин» начал прогрессировать. Понятно, что Хавьеру Грасии нужно время, но сколько его ему еще отпущено большими казанскими боссами? Плохо и то, что «Рубин» совершенно не держит удар – после второго гола гости совершенно развалились. Хотя, например, «Малага» Грасии отличалась в том числе и боевитостью. А пара стычек в концовке говорят скорее о плохом воспитании.

А кураж «Зенит» поймал. Во втором тайме. Переломным в этом смысле стал второй гол, который казанцы, по сути, привезли себе сами, когда Лестьенн и Санчес не разобрались, кто должен быть первым на мяче. Добивать уже сползающего по канатам противника питерцы при Луческу научились быстро. Это мы видели и в матче с «Арсеналом» неделю назад, и во встрече с «Маккаби», когда израильская команда, пропустив пару голов, очевидно «поплыла».

Как итог, в четырех последних матчах «Зенит» забил 16 голов. Если брать только премьер-лигу – 12 мячей в трех. Как ни крути, в среднем получается четыре за игру. Для РФПЛ с ее традиционно невысокой результативность ю – показатель феноменальный. Остается с нетерпением ждать 2-го октября, когда в Санкт-Петербург приедет «Спартак».



