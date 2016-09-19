«Долго не выхожу из квартиры. Стыдно». Грусть после матча «Зенит» – «Рубин»

Spb.Sovsport.ru передает из микст-зоны матча «Зенит» - «Рубин», которая была пропитана печалью и извинениями.

Юрий Жирков: «Тамбов»? Ничего особенного

После матча почти все участники встречи выходят из раздевалки хмурыми. Настроение казанцев понятно, а у каждого из игроков «Зенита» свои причины: Игорь Смольников в концовке встречи чуть не подрался с Максимом Лестьеном. Юрий Лодыгин, похоже, рискует потерять место основного вратаря, а Аксель Витсель еще в середине первого тайма получил травму и был заменен.

– Думаю, ничего серьезного не произошло, – рассказывает бельгиец. – Но обследование будет завтра.

– Сыграете в следующих матчах?

– Не думаю.

Нет особенной радости и у Юрия Жиркова.

– Матч с «Рубином» - лучший за последнее время. Вам так не показалось?

– Не знаю. В Тель-Авиве вроде тоже была хорошая игра, - в этот момент на лице Жиркова наконец-то появляется улыбка. – Мы снова забили четыре мяча – это хороший задел на следующие игры, на кубковый матч и на «Анжи».



– Фавориты зачастую не выпускают на кубковые матчи основной состав. Вы не просили, чтобы вас точно выпустили?

– Я не просил.



– А хочется сыграть против «Тамбова»? – журналисты намекают на возвращение Жиркова в родной город.

– Если поставят, почему бы нет. «Тамбов»? Ну и что такого? Была бы другая команда – сказал бы то же самое.



– Серхио Санчес вам что-то выговаривал после столкновения. Чем он был недоволен?

– Не знаю, что-то там кричал по-испански – я испанским не владею.



– Показалось, что судья в концовке упустил нити игры.

– Мне кажется, что он отработал отлично. Многие спорные моменты вообще не свистел – в английском стиле. А стычки – это нервы. Команда, которая проигрывает, ведет себя соответствующим образом.

Магомед Оздоев: Я уже долгое время не выхожу на улицу, потому что стыдно

Если вы подумали, что зенитовцы были грустными – вы не видели игроков «Рубина». Речи Максима Канунникова и Магомеда Оздоева были наполнены печалью. Отдадим должное футболистам, которые не прошли мимо прессы.

– Нет эмоций, – отрезает Канунников. – Два очень разных тайма. В первом проигрывали, но играли компактно, создавали моменты, не действовали так разрозненно, как во втором – там вообще катастрофа. Все подумали, что после победы над «Уралом» крылья выросли. Но нет. Говорили много, что «Зенит» каждый момент доводит до конца. Вот и получили. Хорошо, что они сделали нам такой урок, спасибо. Я говорил, что «Зенит» с каждой игрой прибавляет. Сегодняшний матч не был исключением. Они очень здорово отыграли все 90 минут.

– Почему появилась эта разрозненность во втором тайме?

– Каждый может задать себе такой вопрос.

– В конце матча результат был ясен, но страсти накалились. Откуда эмоции взялись?

– Именно эмоции. Поэтому я и сказал судье: давай, заканчивай, никаких минут не добавляй.

– Он вас и послушал?

– Хотели добавить две минуты, но арбитр сказал «ладно, пойдем домой».

Еще жестче был Магомед Оздоев.

– Ноль эмоций, они самые плохие. Счет показывает, на что мы наиграли. Очень обидно. Хочется извиниться перед болельщиками, руководством, теми, кто болеет и переживает за «Рубин». То, что каждый игрок недоработал, виноваты все. Мы одна команда.

– Канунников сказал, что было два разных тайма: хорошая первая половина, но после перерыва рассыпались.

– Не сказал бы, что они были разными. После первого тайма мы надеялись, что забьем один гол – 0:1 всего проигрывали. Дальше 0:2, пропустили какой-то нелепый гол. Каждый игрок – сидящий в запасе, выходящий на замену, в стартовом составе, не полетевший на игру, травмированный – виноват в результате. Тут нет одного виновного, вся команда должна выходить из этой ситуации.

– Откуда в конце матча взялись эмоции? Было много стычек.

– Эти эмоции нужны с первой минуты. Каждый должен был бороться, выкладываться на все 100 процентов. Честно говоря, не могу подобрать какие-то слова. Реально стыдно. Я уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что стыдно: выйти и оказаться перед болельщиками. Только извиняемся и извиняемся. Думаю, в ближайшее время надо исправляться, выиграть матч Кубка и чемпионата, чтобы болельщики пошли. Каждую игру они болеют, переживают за нас. Мы должны радовать их, – закончил с редкой для этого вечера мыслью о позитиве полузащитник казанцев.

Роберт Мак: Могли забить не четыре, а шесть-семь

Прошел и извинился Денис Ткачук. Правда, не перед фанатами, а перед журналистами, которые очень хотели с ним пообщаться. Еще больший ажиотаж был вокруг экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» Алекса Сонга, но камерунец прошел с каменным лицом и никаким образом не отреагировал на просьбы об интервью.

Стойкие журналисты до последнего ждали в микст-зоне Артема Дзюбу, но футболист снова предпочел выйти через поле и не общаться с прессой. Чуть более разговорчивым был другой автор гола Роберт Мак, словак забил как раз с паса Дзюбы на пустые ворота.

– Мы понимали, что игра будет тяжелой. Мы изучали нарезки игры «Рубина». «Зенит» доминировал с первой минуты, имел много шансов, чтобы забить. Мы могли запросто забить не четыре, а шесть-семь мячей. Для нас это очень хорошая игра. Мы снова доказали, что можем забивать очень много голов, это хорошо для команды, все игроки очень рады. Мне очень приятно забить снова. Счастлив, что помог команде. Мы приблизились к «Спартаку», и это очень важно для нас.