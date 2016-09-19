«Не понравилась расслабленность после 4:0». Тренеры - о матче «Зенит» - «Рубин»
Мнения главных тренеров «Рубина» и «Зенита» после крупной победы петербуржцев.
Хавьер Грасия: Пора менять тренера? Вопрос не ко мне
– Соперник выглядел сильнее, это и привело к крупному результату, – после очередного поражения Грасия выглядит подавленным. – Для нас получился сложный матч: мы дали слишком много свободы, и «Зенит» ей воспользовался. В перерыве постарались с помощью двух замен вернуться в игру, но действия в обороне были очень неслаженные. У нас было много неточностей в передачах, не удавалось сделать 2-3 точных передачи подряд. Выпустили Оздоева, рассчитывая на большее развитие атак, и Лестьенна, полагаясь на его скоростные качества.
– Болельщики говорят, что пора менять тренера. Что вы думаете об этом? - логичный вопрос тренеру, команда которого из семи матчей выиграла только один.
– Этот вопрос не ко мне, - коротко отвечает главный тренер «Рубина».
– Рубен Рочина сыграл слабо, и вам пришлось заменить. С чем это связано?
– Мы в целом показали низкий уровень. Его замена связана с тем, что он играл на правом фланге, соперник много через него атаковал, и ему приходилось нелегко. Мы не смогли использовать сильные качества Рубена – умение строить комбинационную игру, поэтому и решились на замену.
Мирча Луческу: Долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили в Тель-Авиве
– Я переживал за эту игру: восстановятся ли футболисты – признался Мирча Луческу. – Мы вернулись из Израиля в семь утра, не спали. Что касается «Рубина», с «Уралом» они играли хорошо, могли забить еще больше. Я проанализировал всю команду, трансферы: они купили хороших, квалифицированных игроков, а не просто тех, у кого не было контрактов. Но если с «Уралом» был энтузиазм, сегодня у них ничего не получилось. Я знаю, как тяжело создавать команду, и, наверное, у них еще не все налажено. Я попросил наших игроков быть собранными. Так мы и начали игру, создали много моментов. Забили второй гол, и полностью стали контролировать ход встречи. Не понравилась расслабленность, количество потерь после счета 4:0. Команда высокого уровня должна играть 90 минут, а не терять концентрацию после того, как счет становится крупным.
– Что с Витселем? Вы заменили его из-за травмы.
– Узнаем только завтра, насколько все серьезно. Раз он не смог играть, это не просто удар. Он не такой игрок, который из-за легкого прикосновения мог бы уйти с поля.
– Кто основной вратарь «Зенита»? – вопрос, который логично задать после того, как за четыре матча главный тренер проводит третью замену голкипера.
– Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки. Вратари их допускают тем более, потому что это последний рубеж. Но когда идет череда ошибок, я задумаюсь. Ошибки с «Ростовом», в Тель-Авиве... Мы еще долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили, - неожиданно жестко отвечает Луческу.
– Многие болельщики недовольны тем, как играет Александр Кокорин. Почему он продолжает появляться в стартовом составе?
– Он быстрый, агрессивный, хорошо играет двумя ногами. Ему нужно время, чтобы понять, как использовать свои хорошие качества. Нужно соблюдать то, что я подсказываю: когда вернуться в оборону, например. Важно смотреть, что подсказывают партнеры. На сегодняшний день я им доволен.
– Насколько победа в Тель-Авиве подействовала на игроков? Рассчитываете ли вы на запасных, благодаря которым, в том числе, была одержана та победа?
– Любая игра помогает. Реакция футболистов была невероятная, это все видели. Было бы стыдно уходить после такого поражения. Два игрока, которые вышли на поле, поменяли темп игры, разбудили всю команду. Если вы помните, как мы забили гол: мы прессинговали вратаря. Это говорит о том, что команда верит в себя. Самое важное – стабилизировать игру, тогда и для молодых игроков будут возможности. Нужно, чтобы была конкуренция, чтобы она положительно воздействовала на них.
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция