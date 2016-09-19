«Не понравилась расслабленность после 4:0». Тренеры - о матче «Зенит» - «Рубин»

Мнения главных тренеров «Рубина» и «Зенита» после крупной победы петербуржцев.

Хавьер Грасия: Пора менять тренера? Вопрос не ко мне

– Соперник выглядел сильнее, это и привело к крупному результату, – после очередного поражения Грасия выглядит подавленным. – Для нас получился сложный матч: мы дали слишком много свободы, и «Зенит» ей воспользовался. В перерыве постарались с помощью двух замен вернуться в игру, но действия в обороне были очень неслаженные. У нас было много неточностей в передачах, не удавалось сделать 2-3 точных передачи подряд. Выпустили Оздоева, рассчитывая на большее развитие атак, и Лестьенна, полагаясь на его скоростные качества.

– Болельщики говорят, что пора менять тренера. Что вы думаете об этом? - логичный вопрос тренеру, команда которого из семи матчей выиграла только один.

– Этот вопрос не ко мне, - коротко отвечает главный тренер «Рубина».

– Рубен Рочина сыграл слабо, и вам пришлось заменить. С чем это связано?

– Мы в целом показали низкий уровень. Его замена связана с тем, что он играл на правом фланге, соперник много через него атаковал, и ему приходилось нелегко. Мы не смогли использовать сильные качества Рубена – умение строить комбинационную игру, поэтому и решились на замену.

Мирча Луческу: Долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили в Тель-Авиве

– Я переживал за эту игру: восстановятся ли футболисты – признался Мирча Луческу. – Мы вернулись из Израиля в семь утра, не спали. Что касается «Рубина», с «Уралом» они играли хорошо, могли забить еще больше. Я проанализировал всю команду, трансферы: они купили хороших, квалифицированных игроков, а не просто тех, у кого не было контрактов. Но если с «Уралом» был энтузиазм, сегодня у них ничего не получилось. Я знаю, как тяжело создавать команду, и, наверное, у них еще не все налажено. Я попросил наших игроков быть собранными. Так мы и начали игру, создали много моментов. Забили второй гол, и полностью стали контролировать ход встречи. Не понравилась расслабленность, количество потерь после счета 4:0. Команда высокого уровня должна играть 90 минут, а не терять концентрацию после того, как счет становится крупным.

– Что с Витселем? Вы заменили его из-за травмы.

– Узнаем только завтра, насколько все серьезно. Раз он не смог играть, это не просто удар. Он не такой игрок, который из-за легкого прикосновения мог бы уйти с поля.

– Кто основной вратарь «Зенита»? – вопрос, который логично задать после того, как за четыре матча главный тренер проводит третью замену голкипера.

– Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки. Вратари их допускают тем более, потому что это последний рубеж. Но когда идет череда ошибок, я задумаюсь. Ошибки с «Ростовом», в Тель-Авиве... Мы еще долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили, - неожиданно жестко отвечает Луческу.

– Многие болельщики недовольны тем, как играет Александр Кокорин. Почему он продолжает появляться в стартовом составе?

– Он быстрый, агрессивный, хорошо играет двумя ногами. Ему нужно время, чтобы понять, как использовать свои хорошие качества. Нужно соблюдать то, что я подсказываю: когда вернуться в оборону, например. Важно смотреть, что подсказывают партнеры. На сегодняшний день я им доволен.