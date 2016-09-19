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Промес, Дзагоев, Смольников и другие лучшие игроки 7-го тура

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Промес, Дзагоев, Смольников и другие лучшие игроки 7-го тура
Источник: Советский Спорт

Sovsport.ru подводит статистические итоги 7-го тура премьер-лиги и называет футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (эффективность)

1. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 153 (84%)

2. Виталий Денисов («Локомотив») – 151 (88%)

3. Александр Головин (ЦСКА) – 145 (75%)

В прошлом сезоне Дзагоев стал лучшим игроком по количеству технико-тактических действий. В нынешнем оборотов не сбавляет. 153 ТТД – это безумный объем работы. Алан стал лучшим игроком тура и по количеству передач – 108 (точность – 89%). Примерно каждый пятый пас ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» на его счету. Вся игра армейцев шла через Дзагоева.

Удары (в створ)

1. Федор Смолов («Краснодар») – 9 (44%)

2. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 6 (17%)

3. Роман Павлюченко («Урал») – 4 (25%)

То, что Смолов стал лучшим игроком тура по количеству ударов, ничуть не удивляет: он вообще самый бьющий игрок сезона – в среднем 4,8 удара за матч. А вот Дзагоев, похоже, установил личный рекорд последних лет. Прицел бы поправить.

Острые передачи (точность)

1. Игорь Смольников («Зенит») – 8 (75%)

2. Чисамба Лунгу («Урал») – 7 (71%)

3. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 7 (57%)

Феноменально! Лауреатом плеймейкерской номинации стал крайний защитник. 54% своих передач Смольников сделал атакующим игрокам. Как будто это он был фланговым нападающим «Зенита» в матче с «Рубином». К слову, лучшим игроком сезона по этому показателю является одноклубник Игоря – Шатов – в среднем 7 за матч.

Все передачи Смольникова

Единоборства (выигранные)

1. Владимир Гранат («Ростов») – 30 (73%)

2. Сильвестр Игбун («Уфа») – 29 (59%)

3. Роман Зобнин («Спартак») – 28 (46%)

Не успел Гранат распаковать чемоданы, как его уже принялись критиковать. В матче с «Краснодаром» новобранец «Ростова» выдал удивительный показатель – такое количество единоборств у центральных защитников бывает очень редко. В верховых дуэлях лучшим стал Огнен Враньеш («Томь») – 15 (87%).

Обводки (удачные)

1. Квинси Промес («Спартак») – 14 (71%)

2. Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов») – 11 (73%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 11 (64%)

Промес сделал игру в Оренбурге, где «Спартаку» пришлось попотеть, чтобы взломать организованную оборону хозяев. Кроме того, Квинси чаще всех в матче вступал в единоборства – 32 раза, правда, выиграл только 41%. В тройку лучших вошли игроки «Крыльев Советов». Вот такая «не техничная» команда.

Отборы (удачные)

1. Факундо Пирис («Терек») – 15 (47%)

2. Бернард Бериша («Анжи») – 10 (70%)

3. Андрей Ещенко («Спартак») – 9 (78%)

«Терек» в матче с «Амкаром» был раздавлен. И отважная игра Пириса в отборах – слабое утешение. Немного удивляет, что в топ не попал лидер премьер-лиги по этому показателю Понтус Вернблум (ЦСКА) – в среднем 6 отборов за матч. Ну, это временное затишье.

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