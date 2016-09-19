Промес, Дзагоев, Смольников и другие лучшие игроки 7-го тура
Sovsport.ru подводит статистические итоги 7-го тура премьер-лиги и называет футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.
ТТД (эффективность)
1. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 153 (84%)
2. Виталий Денисов («Локомотив») – 151 (88%)
3. Александр Головин (ЦСКА) – 145 (75%)
В прошлом сезоне Дзагоев стал лучшим игроком по количеству технико-тактичес
Удары (в створ)
1. Федор Смолов («Краснодар») – 9 (44%)
2. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 6 (17%)
3. Роман Павлюченко («Урал») – 4 (25%)
То, что Смолов стал лучшим игроком тура по количеству ударов, ничуть не удивляет: он вообще самый бьющий игрок сезона – в среднем 4,8 удара за матч. А вот Дзагоев, похоже, установил личный рекорд последних лет. Прицел бы поправить.
Острые передачи (точность)
1. Игорь Смольников («Зенит») – 8 (75%)
2. Чисамба Лунгу («Урал») – 7 (71%)
3. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 7 (57%)
Феноменально! Лауреатом плеймейкерской номинации стал крайний защитник. 54% своих передач Смольников сделал атакующим игрокам. Как будто это он был фланговым нападающим «Зенита» в матче с «Рубином». К слову, лучшим игроком сезона по этому показателю является одноклубник Игоря – Шатов – в среднем 7 за матч.
Все передачи Смольникова
Единоборства (выигранные)
1. Владимир Гранат («Ростов») – 30 (73%)
2. Сильвестр Игбун («Уфа») – 29 (59%)
3. Роман Зобнин («Спартак») – 28 (46%)
Не успел Гранат распаковать чемоданы, как его уже принялись критиковать. В матче с «Краснодаром» новобранец «Ростова» выдал удивительный показатель – такое количество единоборств у центральных защитников бывает очень редко. В верховых дуэлях лучшим стал Огнен Враньеш («Томь») – 15 (87%).
Обводки (удачные)
1. Квинси Промес («Спартак») – 14 (71%)
2. Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов») – 11 (73%)
3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 11 (64%)
Промес сделал игру в Оренбурге, где «Спартаку» пришлось попотеть, чтобы взломать организованную оборону хозяев. Кроме того, Квинси чаще всех в матче вступал в единоборства – 32 раза, правда, выиграл только 41%. В тройку лучших вошли игроки «Крыльев Советов». Вот такая «не техничная» команда.
Отборы (удачные)
1. Факундо Пирис («Терек») – 15 (47%)
2. Бернард Бериша («Анжи») – 10 (70%)
3. Андрей Ещенко («Спартак») – 9 (78%)
«Терек» в матче с «Амкаром» был раздавлен. И отважная игра Пириса в отборах – слабое утешение. Немного удивляет, что в топ не попал лидер премьер-лиги по этому показателю Понтус Вернблум (ЦСКА) – в среднем 6 отборов за матч. Ну, это временное затишье.
Статистика InStat.