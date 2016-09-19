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А что, если Европа выиграет Кубок мира? Команда, над которой смеялись все

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
А что, если Европа выиграет Кубок мира? Команда, над которой смеялись все
Источник: Reuters

Сборная Европы одержала вторую победу – теперь над чехами. В овертайме «3 на 3» отличился молодой немец Леон Драйзайтль.

Майк Бэбкок, Барри Тротц, Жоэль Кинневилль и другие корифеи тренерского штаба «Кленовых листьев» сидели в ложе прессы, рядом с обычными журналистами – на шестом этаже «Эйр Канада Центра». И внимательно смотрели вниз. А там, на льду, еще с одним соперником разбиралась Европа – та самая сборная солянка, которую до Кубка мира ставили ниже всех в рейтингах, откровенно над ней смеялись и даже недоумевали: «Что эта Золушка делает на великосветском балу? Она ведь только портит саму идею турнира. Лучше бы Словакию вместо нее заявили или Швейцарию».

Потом, когда осядет пыль и утихнет канонада больших сражений, будет интересно почитать те заметки, в которых Европу равняли с уровнем плинтуса. И вы заметили, кто произвел наибольшее впечатление в первых матчах Кубка мира? Ну, кроме Канады. Это как раз гибридные сборные – молодых звезд Северной Америки и Европы. Значит, не зря их создавали. И атрибутика с логотипом североамериканских звезд – простенькое, но стильное пересечение красных NA на черном фоне – лучше всего разлетается в сувенирных магазинах. Так не продаются даже Канада и США.

Подробнее представлю сборную Европы. На матч с чехами вышли шесть словаков, пять немцев – это и есть костяк. А еще – три швейцарца, два датчанина, по одному австрийцу, норвежцу, французу и капитан Анже Копитар из Словении. Главный тренер Ральф Крюгер – сам ходячий интернационал. Канадец, который долго жил, играл и работал в Германии, сделал себе имя как наставник сборной Швейцарии по хоккею, потом возглавлявший «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ), а затем стал директором британского футбольного клуба «Саутгемптон». И еще вспомним, что он ежегодно участвует в Мировом экономическом форуме. Удивительный человек!

Мистеру Крюгеру удалось сколотить очень сильную команду, которая в первом матче вчистую победила сборную США (3:0). Вот и теперь Европа первым темпом играла против Чехии, значительно перебросав соперника (41-30). Правда, были проблемы – например, теперь у европейцев не шло большинство. А еще они не реализовали штрафной бросок, когда защитник Кемпни накрыл шайбу перчаткой в своей вратарской, и потом выбросил ее куда подальше. Буллит исполнял Копитар, но забить Мразеку не смог.

Зато отличился 39-летний гигант Здено Хара, который нанес прекрасный бросок с левого фланга. Чехи сумели отыграться – первый гол на турнире забил Якуб Ворачек. Но в третьем периоде Зукарелло получил пас на ход от вратаря Галака, убежал к чешским воротам и нанес сильный бросок – Мразек неудачно сыграл ловушкой и пустил бабочку.

Чехи сдаваться не желали, и вот уже Ганзал удачно успевает на добивании – 2:2. Так мы на этом Кубке мира увидели не только первый буллит, но и первый овертайм «3 на 3». А там уже чехи провалились в защите, и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выбежал на Мразека, бесподобно положив шайбу в сетку.

Вы могли представить до начала Кубка мира, что сборная Европы в первых двух матчах наберет четыре очка? Да, есть теоретический расклад, что команда Крюгера не выйдет в плей-офф: если США обыграют Канаду и Чехию, если сами канадцы обыграют Европу…

Но тут много условностей. А правда одна – Европа, ты великолепна. И ты почти уже в полуфинале (а значит, США или Канада останется за бортом). Вот почему был так напряжен Майк Бэбкок. В среду его ждет очень тяжелый матч.

Матч

Чехия - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Хара (Ванек, Бельмар), 30:05 (0:1). Ворачек (Михалек М., Йордан), 33:28 (1:1). Зукарелло (Галак), 42:17 (1:2). Ханзал (Соботка, Хемски), 48:31 (2:2 - бол.). Драйзайтль (Зукарелло, Галак), 62:06 (2:3).

Место и дата

19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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