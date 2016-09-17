Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016

Spb.Sovsport.ru рассказывает о первом дне мужского турнира серии АТР, где собралось много звезд, но не было российских побед.

Память дня. Вавринка и ужин 12-летней давности

Главная звезда нынешнего турнира Стэн Вавринка, который совсем недавно выиграл US Open, всем без исключения отказывает в эксклюзивном интервью, поэтому довольствоваться приходится пресс-конференцией.

Справедливости ради, на ней швейцарец не отделывается короткими и односложными ответами и даже иногда шутит.

- Будет ли особая ставка на Уимблдон? Ставок-то я не делаю, это к букмекерам, – смеется Вавринка. – Стараюсь улучшать свою игру на траве. Пока там у меня был только четвертьфинал, постараюсь в следующем сезоне показать результат лучше.

После этого он вспоминает о турнире в Петербурге, в котором он играл 12 лет назад и поражает всех журналистов феноменальной памятью.

- Кажется, это был август, конец августа, - рассказывает третья ракетка мира. - Я играл в финале, моим соперником был француз Жан-Рене Лиснар. Мы играли три сета, по ходу встречи я вел 6:4, 4:2 – но проиграл. А еще помню, что на ужин кормили семгой с зеленью (улыбается). То была очень хорошая неделя!

Думается, эта неделя будет для швейцарца не хуже, а на ужин кроме семги будет много других богатых блюд.

Неуверенность дня. Габашвили и Хачанов вылетают

Россияне в первый игровой день не порадовали: Теймураз Габашвили в финале квалификации очень много ошибался, он логично уступил российскому французу Александру Сидоренко – 4:6, 4:6.

Чуть ближе к победе был обладатель wild card Карен Хачанов, который после поражения в стартовом сете матча с Александром Зверевым вел во втором 4:1, но довести до победы даже партию у него не получилось. Больше всего расстроила неуверенность россиянина при игре у сетки, где он проиграл 80 процентов мячей.

Единственным россиянином, который ушел с кортов «СИБУРа» в хорошем настроении, стал 20-летний Даниил Медведев. 144-й номер мирового рейтинга в финале квалификации оказался сильнее хорвата Анте Павича, он в первом круге основной сетки сыграет против другого российского таланта – петербуржца Александра Бублика.

Благородство дня. Зверев признает аут не в свою пользу

При счете 5:4 и 30:30 в самый ответственный момент первого сета Хачанов подает, мяч попадает в район средней линии – судья фиксирует аут. В этот момент Хачанова, который уже собирался подавать вторым мячом, останавливает Зверев. Немец с русскими корнями просигнализировал судье, что мяч попал в линию. Для того, чтобы подтвердить мнение Зверева, Хачанов берет челлендж и оказывается прав. Мяч – в площадке, а у Зверева – множество плюсов в карме разом.

События будущего дня. Суперсерб и россияне в парах

20 сентября в борьбу вступят пары. В том числе суперзвезда мирового тенниса серб Ненад Зимоньич, который на этом турнире выступит в дуэте с поляком Марцином Матковски.

Будет за кого поболеть и россиянам: в одиночном разряде Бублик и Медведев сыграют друг с другом, а чуть позже в парах выступят еще семь россиян.