Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016
Spb.Sovsport.ru рассказывает о первом дне
мужского турнира серии АТР, где собралось много звезд, но не было российских
побед.
Память дня. Вавринка и ужин 12-летней давности
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звезда нынешнего турнира Стэн Вавринка, который совсем недавно выиграл US Open, всем без исключения отказывает
в эксклюзивном интервью, поэтому довольствоваться приходится
пресс-конференцией.
Справедливости
ради, на ней швейцарец не отделывается короткими и односложными ответами и даже
иногда шутит.
- Будет
ли особая ставка на Уимблдон? Ставок-то я не делаю, это к букмекерам, – смеется
Вавринка. – Стараюсь улучшать свою игру на траве. Пока там у меня был только
четвертьфинал, постараюсь в следующем сезоне показать результат лучше.
После
этого он вспоминает о турнире в Петербурге, в котором он играл 12 лет назад и
поражает всех журналистов феноменальной памятью.
-
Кажется, это был август, конец августа, - рассказывает третья ракетка мира. - Я
играл в финале, моим соперником был француз Жан-Рене Лиснар. Мы играли три
сета, по ходу встречи я вел 6:4, 4:2 – но проиграл. А еще помню, что на ужин
кормили семгой с зеленью (улыбается). То была очень хорошая неделя!
Думается,
эта неделя будет для швейцарца не хуже, а на ужин кроме семги будет много
других богатых блюд.
Неуверенность дня. Габашвили и Хачанов вылетают
Россияне
в первый игровой день не порадовали: Теймураз Габашвили в финале квалификации
очень много ошибался, он логично уступил российскому французу Александру
Сидоренко – 4:6, 4:6.
Чуть
ближе к победе был обладатель wild
card
Карен Хачанов, который после поражения в стартовом сете матча с Александром
Зверевым вел во втором 4:1, но довести до победы даже партию у него не
получилось. Больше всего расстроила неуверенность россиянина при игре у сетки,
где он проиграл 80 процентов мячей.
Единственным
россиянином, который ушел с кортов «СИБУРа» в хорошем настроении, стал
20-летний Даниил Медведев. 144-й номер мирового рейтинга в финале квалификации
оказался сильнее хорвата Анте Павича, он в первом круге основной сетки сыграет
против другого российского таланта – петербуржца Александра Бублика.
Благородство дня. Зверев признает аут не в свою пользу
При
счете 5:4 и 30:30 в самый ответственный момент первого сета Хачанов подает, мяч
попадает в район средней линии – судья фиксирует аут. В этот момент Хачанова,
который уже собирался подавать вторым мячом, останавливает Зверев. Немец с
русскими корнями просигнализировал судье, что мяч попал в линию. Для того,
чтобы подтвердить мнение Зверева, Хачанов берет челлендж и оказывается прав.
Мяч – в площадке, а у Зверева – множество плюсов в карме разом.
События будущего дня. Суперсерб и россияне в парах
20
сентября в борьбу вступят пары. В том числе суперзвезда мирового тенниса серб
Ненад Зимоньич, который на этом турнире выступит в дуэте с поляком Марцином
Матковски.
Будет за
кого поболеть и россиянам: в одиночном разряде Бублик и Медведев сыграют друг с
другом, а чуть позже в парах выступят еще семь россиян.