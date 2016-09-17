Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка1 : 0Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Стэн Вавринка
Стэн ВавринкаИсточник: Официальный сайт SpbOpen-2016

Spb.Sovsport.ru рассказывает о первом дне мужского турнира серии АТР, где собралось много звезд, но не было российских побед.

Память дня. Вавринка и ужин 12-летней давности

Главная звезда нынешнего турнира Стэн Вавринка, который совсем недавно выиграл US Open, всем без исключения отказывает в эксклюзивном интервью, поэтому довольствоваться приходится пресс-конференцией.

Справедливости ради, на ней швейцарец не отделывается короткими и односложными ответами и даже иногда шутит.

- Будет ли особая ставка на Уимблдон? Ставок-то я не делаю, это к букмекерам, – смеется Вавринка. – Стараюсь улучшать свою игру на траве. Пока там у меня был только четвертьфинал, постараюсь в следующем сезоне показать результат лучше.

После этого он вспоминает о турнире в Петербурге, в котором он играл 12 лет назад и поражает всех журналистов феноменальной памятью.

- Кажется, это был август, конец августа, - рассказывает третья ракетка мира. - Я играл в финале, моим соперником был француз Жан-Рене Лиснар. Мы играли три сета, по ходу встречи я вел 6:4, 4:2 – но проиграл. А еще помню, что на ужин кормили семгой с зеленью (улыбается). То была очень хорошая неделя!

Думается, эта неделя будет для швейцарца не хуже, а на ужин кроме семги будет много других богатых блюд.

Неуверенность дня. Габашвили и Хачанов вылетают

Россияне в первый игровой день не порадовали: Теймураз Габашвили в финале квалификации очень много ошибался, он логично уступил российскому французу Александру Сидоренко – 4:6, 4:6.

Чуть ближе к победе был обладатель wild card Карен Хачанов, который после поражения в стартовом сете матча с Александром Зверевым вел во втором 4:1, но довести до победы даже партию у него не получилось. Больше всего расстроила неуверенность россиянина при игре у сетки, где он проиграл 80 процентов мячей.

Единственным россиянином, который ушел с кортов «СИБУРа» в хорошем настроении, стал 20-летний Даниил Медведев. 144-й номер мирового рейтинга в финале квалификации оказался сильнее хорвата Анте Павича, он в первом круге основной сетки сыграет против другого российского таланта – петербуржца Александра Бублика.

Благородство дня. Зверев признает аут не в свою пользу

При счете 5:4 и 30:30 в самый ответственный момент первого сета Хачанов подает, мяч попадает в район средней линии – судья фиксирует аут. В этот момент Хачанова, который уже собирался подавать вторым мячом, останавливает Зверев. Немец с русскими корнями просигнализировал судье, что мяч попал в линию. Для того, чтобы подтвердить мнение Зверева, Хачанов берет челлендж и оказывается прав. Мяч – в площадке, а у Зверева – множество плюсов в карме разом.

События будущего дня. Суперсерб и россияне в парах

20 сентября в борьбу вступят пары. В том числе суперзвезда мирового тенниса серб Ненад Зимоньич, который на этом турнире выступит в дуэте с поляком Марцином Матковски.

Будет за кого поболеть и россиянам: в одиночном разряде Бублик и Медведев сыграют друг с другом, а чуть позже в парах выступят еще семь россиян.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru передает слова 19-летнего немца Александра Зверева, который сыграл свой первый матч в России на турнире АТР.Карен Хачанов: Против Зверева играл не так, как планировал, не был самим собойРоссийский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча первого раунда SpbOpen-2016 против Александра Зверева (5:7, 4:6).Александр Зверев: После нереализованного брейк-пойнта в первом гейме Хачанов начал играть намного лучшеНемецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в матче первого раунда SpbOpen-2016 против Карена Хачанова (7:5, 6:4).SpbOpen-2016. Хачанов проиграл Звереву и другие матчи19 сентября прошли первого раунда St. Petersburg Open-2016 в одиночном разряде.Хачанов уступил Звереву в первом раунде SpbOpen-2016Российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6.Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойСтэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойГлавная звезда SpbOpen-2016 Стэн Вавринка вспомнил предыдущий приезд в Петербург и объяснил, за счет чего смог выиграть US Open.Стэн Вавринка: Отказаться от участия в Олимпиаде было правильным решениемШвейцарский теннисист, участник SpbOpen-2016 Стэн Вавринка рассказал о победе на US Open и поделился ожиданиями от турнира в Петербурге.«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и Петербурге«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и ПетербургеКанадец Милош Раонич, приехавший на SpbOpen защищать титул, высказался об опубликованных данных про запрещенные препараты и гонке за топ-3.Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытойКанадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpenЗавершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpenРоссийский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в основную стадию SpbOpen-2016.Медведев обыграл Павича и вышел в основную сетку турнира в Санкт-ПетербургеРоссиянин Даниил Медведев в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге нанес поражение представителю Хорватии Анте Павичу.Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку в Чемпионской гонке ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.Медведев и Зверев пробились в финал квалификации SpbOpen-2016На 21-м международном теннисном турнире St.Petersburg Open состоялись первые матчи стартового раунда квалификации.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Виктор Троицки: С большим удовольствием возвращаюсь в ПетербургСербский теннисист Виктор Троицки на пресс-конференции, посвященной SpbOpen-2016, рассказал о возможности общения с журналистами на русском языке.Владимир Камельзон: Когда приезжали на Кубок Кремля, увидели плохую копию SpbOpenДиректор St.Petersburg Open по общим вопросам Владимир Камельзон сравнил петербургский турнир с московским Кубком Кремля.Михаил Южный: Постараюсь восстановиться на 100 процентов до начала турнира в ПетербургеРоссийский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от SpbOpen-2016.Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.
Стэн Вавринка
Стэн Вавринкавсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения