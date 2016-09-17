«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016

Spb.Sovsport.ru передает слова 19-летнего немца Александра Зверева, который сыграл свой первый матч в России на турнире АТР.

Александр Зверев – восходящая звезда мирового тенниса, который в своем юном возрасте уже занимает 27-е место в рейтинге.

– Есть много специалистов, которые прочат вам мировое лидерство в теннисе. Что думаете об этом?

– Было очень много таких «первых ракеток мира», которые так и не стали ими, это все спекуляции. До этого еще очень далеко, к тому же есть много молодых игроков, которые очень хорошо играют. Кто будет следующим первым номером – мы увидим позже.

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– Вас, Андрея Рублева и Карена Хачанова называют самыми перспективными игроками тура. Давит, что вы на корте вы должны доказать свою силу по сравнению со сверстниками?

– СМИ говорят об этом больше, чем мы об этом думаем. Я уже играл с Тейлором Фритцем, Ником Киргиосом и Борной Чоричем, матчи с другими молодыми – привычное дело для меня. Это только начало нашей карьеры – посмотрим, как мы будем играть дальше.

– В полуфинале вы можете встретиться с братом Михаилом.

– Я никогда не мог его обыграть, даже на тренировках. Он постоянно сильнее. До полуфинала нам еще очень далеко, у нас сложная сетка, придется побеждать очень сильных теннисистов. Знаю, что если я пройду второй круг – буду играть против прошлогоднего победителя этого турнира Милоша Раонича.

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– Ваш отец – семикратный чемпион СССР, участник матчей Кубка Дэвиса. Он когда-нибудь вспоминает об этом?

– Все время (смеется). Постоянно пытается рассказать, что теннис в СССР был лучше, чем в остальном мире. Жалко, что на YouTube нет записей его игр, мне было бы интересно посмотреть. Он часто вспоминает свои игры. Отец встретил многих своих друзей здесь, в Петербурге.

– Вы считаете себя немцем, но наверняка сразу же отметили в календаре турнир в России?

– Я в России не был 8 лет, 10 лет не видел дедушку. Мой брат его не видел целых 18 лет! Все очень хотели встретиться, а турнир в Петербурге стал очень хорошим поводом.

– Вы дебютировали за сборную Германии в Кубке Дэвиса, но в последних матчах не играли.

– Я очень рад, что наша сборная осталась в Мировой группе. Мы с Филиппом Кольшрайбером не играли, но у нас все равно очень хорошая команда. Мой дебютный матч с чехами получился не очень удачным, я уступил в двух встречах, но с Томашем Бердыхом играл неплохо. Часто вспоминаю игры за сборную, в следующем году хочу играть за национальную команду, очень жду эти встречи.

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– Вы отобрались на Олимпиаду, но не поехали туда. Почему?

– Я хотел принять участие в Олимпиаде, ведь это необычный турнир, где встречаются все самые сильнейшие спортсмены всех видов спорта. В этом году не получилось, потому что я сыграл очень много хороших турниров, просто кончились силы. Надо было отдохнуть. Очень хочу принять участие в олимпийском теннисном турнире в Токио.