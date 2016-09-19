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«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия Орлова

Геннадий Орлов, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: Spb.Sovsport.ru

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о том, где у «Зенита» все уже хорошо, а где Луческу требует гораздо большего.

Дзюба повел себя как альтруист

­– В первую очередь важно, что «Рубин» почти ничего в Петербурге против «Зенита» показать не смог. Да, казанцы приобрели много именитых игроков, но пока они еще не стали единой командой, способной стабильно показывать результат.

«Долго не выхожу из квартиры. Стыдно». Грусть после матча «Зенит» - «Рубин»

А у «Зенита» в первую очередь нужно отметить игру Артема Дзюбу. Он забил, отдал прекрасный голевой пас Роберту Маку. Я после игры спросил у Артема, видел ли он движение словака и то, что он открыт слева – Дзюба сказал, что не только видел, но и ждал этого. И даже вытащил на себя вратаря для того, чтобы партнеру было проще забить. Так что у Дзюбы все в порядке со взаимодействием. Артем отдал пас – повел себя как альтруист. Много мнений было о том, что без Халка у Артема будут сложности. Но пока у него получается не хуже – и дальше наверняка будет точно так же.

Выход Михаила Кержакова, а не Юрия Лодыгина стоит связывать, видимо, в первую очередь с тем, что на сегодняшний день доверия к Кержакову у тренерского штаба больше. Луческу считает, что два гола в Тель-Авиве – на совести Лодыгина.

«Рубин» не смог как следует проверить Кержакова, но и видимых ошибок Михаил не допустил. «Зениту» предстоит плотный график: «Тамбов» в Кубке, «Анжи» на выезде в чемпионате, АЗ в Лиге Европы, а потом еще и «Спартак». Так что работы хватит всем футболистам.

«Зенит» - «Рубин» (4:1). Все голы матча

«Зенит» все равно играл вперед недостаточно

При том, что «Рубин» мало что смог противопоставить «Зениту», петербуржцы все равно недостаточно играли вперед, Луческу требует гораздо большего. Он ведь постоянно давал команды с бровки тому же Игорю Смольникову, чтобы тот играл только вперед и вообще не смотрел назад, не оборачивался к своим воротам с мячом.

Нужно обратить внимание, как правильно действует в схожих ситуациях Юрий Жирков – как раз когда он был на ближнем к главному тренеру фланге, Луческу не приходилось так много подсказывать.

Снова отлично сыграл Жулиано, забил очередной мяч за «Зенит», а вот Александр Кокорин в том эпизоде, когда мог бы отличиться, из-за собственного неправильного решения сделать этого не смог. Когда нужно было ударить спокойно, с умом – он решил забить с треском и звоном. А в итоге после удара с нескольких метров мы слышали только звон перекладины.

«Не понравилась расслабленность после 4:0». Тренеры о матче «Зенит» - «Рубин»

Появление Новосельцева в Тамбове выглядело бы логично

Решение о том, кто выйдет на матч с «Тамбовом» ­– дело главного тренера, конечно. Однако логичным, например, смотрелся бы выход в основном составе Ивана Новосельцева. Я интересовался мнением игроков о нем, и партнеры отзываются об Иване как об очень быстром игроке. А это для такого рослого защитника очень важно.

Новосельцев – точечное усиление, и это не такой уж молодой игрок, достаточно опытный. В премьер-лиге играет не так давно, но в прошлом сезоне ведь взял серебряные медали с «Ростовом», в сборную России привлекается. Вполне вероятно, что именно в матче с «Тамбовом» впервые в стартовом составе Иван и появится – это смотрелось бы логично.

После трех мячей, пропущенных от «Маккаби» мы отмечали, что «Зениту» нужно сделать выводы об игре в обороне – однако защитники на следующий матч вышли те же. Но внедрение Новосельцева вот-вот состоится, и это ко всему прочему даст возможность тренерскому штабу для большего количества вариаций в атаке. Все-таки с еще одним российским защитником лимит на легионеров будет сковывать Луческу не так, как сейчас.

Зенитная установка. Как «Зенит» разгромил «Рубин»

Матч

Зенит - Рубин - 4:1 (1:0)

Голы

Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас

Предупреждения:

Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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