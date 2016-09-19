«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия Орлова

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о том, где у «Зенита» все уже хорошо, а где Луческу требует гораздо большего.

Дзюба повел себя как альтруист

­– В первую очередь важно, что «Рубин» почти ничего в Петербурге против «Зенита» показать не смог. Да, казанцы приобрели много именитых игроков, но пока они еще не стали единой командой, способной стабильно показывать результат.

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А у «Зенита» в первую очередь нужно отметить игру Артема Дзюбу. Он забил, отдал прекрасный голевой пас Роберту Маку. Я после игры спросил у Артема, видел ли он движение словака и то, что он открыт слева – Дзюба сказал, что не только видел, но и ждал этого. И даже вытащил на себя вратаря для того, чтобы партнеру было проще забить. Так что у Дзюбы все в порядке со взаимодействием. Артем отдал пас – повел себя как альтруист. Много мнений было о том, что без Халка у Артема будут сложности. Но пока у него получается не хуже – и дальше наверняка будет точно так же.

Выход Михаила Кержакова, а не Юрия Лодыгина стоит связывать, видимо, в первую очередь с тем, что на сегодняшний день доверия к Кержакову у тренерского штаба больше. Луческу считает, что два гола в Тель-Авиве – на совести Лодыгина.

«Рубин» не смог как следует проверить Кержакова, но и видимых ошибок Михаил не допустил. «Зениту» предстоит плотный график: «Тамбов» в Кубке, «Анжи» на выезде в чемпионате, АЗ в Лиге Европы, а потом еще и «Спартак». Так что работы хватит всем футболистам.

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«Зенит» все равно играл вперед недостаточно

При том, что «Рубин» мало что смог противопоставить «Зениту», петербуржцы все равно недостаточно играли вперед, Луческу требует гораздо большего. Он ведь постоянно давал команды с бровки тому же Игорю Смольникову, чтобы тот играл только вперед и вообще не смотрел назад, не оборачивался к своим воротам с мячом.

Нужно обратить внимание, как правильно действует в схожих ситуациях Юрий Жирков – как раз когда он был на ближнем к главному тренеру фланге, Луческу не приходилось так много подсказывать.

Снова отлично сыграл Жулиано, забил очередной мяч за «Зенит», а вот Александр Кокорин в том эпизоде, когда мог бы отличиться, из-за собственного неправильного решения сделать этого не смог. Когда нужно было ударить спокойно, с умом – он решил забить с треском и звоном. А в итоге после удара с нескольких метров мы слышали только звон перекладины.

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Появление Новосельцева в Тамбове выглядело бы логично

Решение о том, кто выйдет на матч с «Тамбовом» ­– дело главного тренера, конечно. Однако логичным, например, смотрелся бы выход в основном составе Ивана Новосельцева. Я интересовался мнением игроков о нем, и партнеры отзываются об Иване как об очень быстром игроке. А это для такого рослого защитника очень важно.

Новосельцев – точечное усиление, и это не такой уж молодой игрок, достаточно опытный. В премьер-лиге играет не так давно, но в прошлом сезоне ведь взял серебряные медали с «Ростовом», в сборную России привлекается. Вполне вероятно, что именно в матче с «Тамбовом» впервые в стартовом составе Иван и появится – это смотрелось бы логично.

После трех мячей, пропущенных от «Маккаби» мы отмечали, что «Зениту» нужно сделать выводы об игре в обороне – однако защитники на следующий матч вышли те же. Но внедрение Новосельцева вот-вот состоится, и это ко всему прочему даст возможность тренерскому штабу для большего количества вариаций в атаке. Все-таки с еще одним российским защитником лимит на легионеров будет сковывать Луческу не так, как сейчас.

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