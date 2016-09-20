Сергей Бобровский: Это были самые важные полторы минуты в нашей жизни (видео)

А ведь Сергей Бобровский играл в день своего рождения (по московскому времени) – нашему вратарю 20 сентября исполнилось 28 лет.

- Опишите свое состояние на последних секундах. Что-то пронеслось в голове?

- Можно сказать и так. Но в принципе всё было спокойно, комфортно. Конечно, снаружи была паника, но чувствовал себя нормально. Игра получилась напряженной, и нам терять было нечего. Все решалось сейчас. Ребята очень здорово настроились, подготовились и выдали прекрасный матч.

- Партнеров семь сказали вам спасибо в интервью. Что вы им хотите ответить?

- Я в свою очередь скажу тоже спасибо. Мы все – одна команда. Вышли как на последний бой, бились друг за друга.

- Когда вы последний раз проводили матчи два дня подряд? Каким был результат?

- На чемпионате мира, когда играли против Казахстана и Латвии. И мы оба раза победили.

- В целом вы комфортно себя чувствуете в такой ситуации?

- В принципе да. Сейчас начало сезона, я в хорошей физической форме. Чувствую себя очень хорошо.

- Но Швеция и звезды Северной Америки – это не Казахстан и Латвия. Физически тяжело отбивать по 40 бросков?

- Сегодня была хорошая нагрузка. С другой стороны очень интересно играть против таких мастеров, как североамериканцы или шведы. Это большой вызов.

- У вратарей особые отношения со штангами. Насколько они вам помогали?

- Штанга – друг вратаря! Полностью согласен.

- Когда вы остались «3 на 5» на 94 секунды, не екнуло сердце?

- Эти полторы минуты были самыми важными в нашей жизни. Я уже сказал, какой была эта игра.

- Какой сэйв был самым сложным?

- Трудно сказать, я сейчас половину не вспомню.

- А когда шайба попала вам в шлем? Удалось же отбить.

- Там уже нечем больше было отбивать.

- У вас же день рождения – поздравляем! Лучший подарок вы себе сами сделали?

- Спасибо за поздравления. Скорее всего, да!