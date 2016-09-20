Сергей Бобровский: Это были самые важные полторы минуты в нашей жизни (видео)
А ведь Сергей Бобровский играл в день своего рождения (по московскому времени) – нашему вратарю 20 сентября исполнилось 28 лет.
- Опишите свое состояние на последних секундах. Что-то пронеслось в голове?
- Можно сказать и так. Но в принципе всё было спокойно, комфортно. Конечно, снаружи была паника, но чувствовал себя нормально. Игра получилась напряженной, и нам терять было нечего. Все решалось сейчас. Ребята очень здорово настроились, подготовились и выдали прекрасный матч.
- Партнеров семь сказали вам спасибо в интервью. Что вы им хотите ответить?
- Я в свою очередь скажу тоже спасибо. Мы все – одна команда. Вышли как на последний бой, бились друг за друга.
- Когда вы последний раз проводили матчи два дня подряд? Каким был результат?
- На чемпионате мира, когда играли против Казахстана и Латвии. И мы оба раза победили.
- В целом вы комфортно себя чувствуете в такой ситуации?
- В принципе да. Сейчас начало сезона, я в хорошей физической форме. Чувствую себя очень хорошо.
- Но Швеция и звезды Северной Америки – это не Казахстан и Латвия. Физически тяжело отбивать по 40 бросков?
- Сегодня была хорошая нагрузка. С другой стороны очень интересно играть против таких мастеров, как североамериканцы или шведы. Это большой вызов.
- У вратарей особые отношения со штангами. Насколько они вам помогали?
- Штанга – друг вратаря! Полностью согласен.
- Когда вы остались «3 на 5» на 94 секунды, не екнуло сердце?
- Эти полторы минуты были самыми важными в нашей жизни. Я уже сказал, какой была эта игра.
- Какой сэйв был самым сложным?
- Трудно сказать, я сейчас половину не вспомню.
- А когда шайба попала вам в шлем? Удалось же отбить.
- Там уже нечем больше было отбивать.
- У вас же день рождения – поздравляем! Лучший подарок вы себе сами сделали?
- Спасибо за поздравления. Скорее всего, да!
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция