Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)
Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.
Сначала шли вопросы от иностранцев.
- Что вы сказали своим игрокам после первого периода?
- Пусть это останется между нами, - отрезал Олег Валерьевич.
- Вы сомневались, ставя Бобровского на матч второй день подряд?
- Нет, конечно. Никаких сомнений. Это входило в наш план, и мы его придерживались.
- Как гол Евгения Кузнецова и его эмоциональность завели команду?
- У нас сегодня было два эмоциональных игрока – еще и Марков. Мы их даже немного успокаивали.
- Что вы думаете о матче с Финляндией?
- Мы готовимся, это очень важная игра для нас.
- Почему в третьем периоде сборная России так села в оборону?
- Мы говорили, что не стоит играть в откат. Нужно больше идти в нападение. Но немножко не получилось.
- Что вы думаете о голе Наместникова?
- Он был вовремя забит! Вообще Наместников – молодец, здорово сыграл. Вышел без проблем вообще.
Потом пришло время разговора на русском языке.
- Вы перетасовали все тройки нападения. Как искали нужный баланс? Почему убрали Вадима Шипачева?
- Не скажу, что он плохо сыграл. Но мы искали возможность улучшения игры.
- Почему Кузнецова поставили в центр к Панарину и Дадонову?
- Потому что он больше вбрасываний выигрывает. Вот так решили, ребята. Это наша внутренняя кухня.
- Довольны тем, что нашли?
- Если победили, то да.
- В третьем периоде почему нервничали?
- Кто нервничал?
- Нас ведь придавили.
- Там были неоправданные удаления.
- Из-за эмоциональности?
- Может, и так.
- Сборная России сыграла на максимуме сил?
- Думаю, что нет. У нас есть очень большой резерв.
- В чем?
- Да во всем. В первую очередь в нападении.
- Если в прошлых матчах Телегин не попадал в игру, то теперь самоотверженно бросался под шайбы.
- Молодец, да. Все ловил на себя.
- Как он себя чувствует?
- У него две ноги подбито. Смогут ли все выйти на матч с финнами? Пока не могу сказать, в раздевалке колдуют доктора.
- Оцените важность этой победы.
- Не дай бог проиграли бы – шансов бы не было. А сейчас у нас все начинается с начала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала и смотрела хоккей. Спасибо всем! Мы чувствовали эту поддержку.
- Когда в концовке получили «3 на 5», в глазах не потемнело?
- У вас?
- У нас – точно.
- А я держался.
- Финны нам сильно задолжали. Как их побеждать?
- Готовимся. В первую очередь нам надо подтянуть большинство. Оно пока хромает. Будем два дня над этим работать.
- Скажите пару теплых слов о Бобровском.
- Боб – красавец!
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция