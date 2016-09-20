Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.

Сначала шли вопросы от иностранцев.

- Что вы сказали своим игрокам после первого периода?

- Пусть это останется между нами, - отрезал Олег Валерьевич.

- Вы сомневались, ставя Бобровского на матч второй день подряд?

- Нет, конечно. Никаких сомнений. Это входило в наш план, и мы его придерживались.

- Как гол Евгения Кузнецова и его эмоциональность завели команду?

- У нас сегодня было два эмоциональных игрока – еще и Марков. Мы их даже немного успокаивали.

- Что вы думаете о матче с Финляндией?

- Мы готовимся, это очень важная игра для нас.

- Почему в третьем периоде сборная России так села в оборону?

- Мы говорили, что не стоит играть в откат. Нужно больше идти в нападение. Но немножко не получилось.

- Что вы думаете о голе Наместникова?

- Он был вовремя забит! Вообще Наместников – молодец, здорово сыграл. Вышел без проблем вообще.

Потом пришло время разговора на русском языке.

- Вы перетасовали все тройки нападения. Как искали нужный баланс? Почему убрали Вадима Шипачева?

- Не скажу, что он плохо сыграл. Но мы искали возможность улучшения игры.

- Почему Кузнецова поставили в центр к Панарину и Дадонову?

- Потому что он больше вбрасываний выигрывает. Вот так решили, ребята. Это наша внутренняя кухня.

- Довольны тем, что нашли?

- Если победили, то да.

- В третьем периоде почему нервничали?

- Кто нервничал?

- Нас ведь придавили.

- Там были неоправданные удаления.

- Из-за эмоциональности?

- Может, и так.

- Сборная России сыграла на максимуме сил?

- Думаю, что нет. У нас есть очень большой резерв.

- В чем?

- Да во всем. В первую очередь в нападении.

- Если в прошлых матчах Телегин не попадал в игру, то теперь самоотверженно бросался под шайбы.

- Молодец, да. Все ловил на себя.

- Как он себя чувствует?

- У него две ноги подбито. Смогут ли все выйти на матч с финнами? Пока не могу сказать, в раздевалке колдуют доктора.

- Оцените важность этой победы.

- Не дай бог проиграли бы – шансов бы не было. А сейчас у нас все начинается с начала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала и смотрела хоккей. Спасибо всем! Мы чувствовали эту поддержку.

- Когда в концовке получили «3 на 5», в глазах не потемнело?

- У вас?

- У нас – точно.

- А я держался.

- Финны нам сильно задолжали. Как их побеждать?

- Готовимся. В первую очередь нам надо подтянуть большинство. Оно пока хромает. Будем два дня над этим работать.

- Скажите пару теплых слов о Бобровском.

- Боб – красавец!