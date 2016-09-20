Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)

Владислав Наместников Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) взял интервью у автора первого гола Владислава Наместникова.

- Опишите, как вы забили первый гол.

- Телегин бросил, ко мне отскочила шайба. Я должен был сразу забить, но попал в штангу. И там немного повезло.

- Насколько тяжело было сидеть в запасе все эти матчи – с Канадой, со шведами?

- Тяжело, конечно. Хочется играть. Но это решение тренера. Мне остается быть готовым, чтобы выйти в нужный момент.

- С чем связано, что вы получили не очень много игрового времени?

- Думаю, потому что было много удалений. Да и мы часто играли в большинстве.

- Скажите пару слов о Бобровском. Что он для вас значит?

- Очень много! Человек отразил больше сорока бросков. Вытащил нас, молодчик.

- Как удалось переломить игру во втором периоде?

- Мы поговорили в раздевалке. Нам сказали, надо больше бросать. Мы бросали, вратарь не видел – и голы зашли.

- Перестановки в тройках встряхнули команду?

- Я даже не знаю. Но если выиграли, то что-то получилось хорошо. А вообще нам нельзя было проигрывать. Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание.

- Когда вы узнали, что будете играть?

- Утром на собрании.

- Эта победа убедила вас, что можно на что-то рассчитывать?

- Конечно. Мы приехали сюда за золотом. Верим, что все возможно.