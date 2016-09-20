Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)
Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) взял интервью у автора первого гола Владислава Наместникова.
- Опишите, как вы забили первый гол.
- Телегин бросил, ко мне отскочила шайба. Я должен был сразу забить, но попал в штангу. И там немного повезло.
- Насколько тяжело было сидеть в запасе все эти матчи – с Канадой, со шведами?
- Тяжело, конечно. Хочется играть. Но это решение тренера. Мне остается быть готовым, чтобы выйти в нужный момент.
- С чем связано, что вы получили не очень много игрового времени?
- Думаю, потому что было много удалений. Да и мы часто играли в большинстве.
- Скажите пару слов о Бобровском. Что он для вас значит?
- Очень много! Человек отразил больше сорока бросков. Вытащил нас, молодчик.
- Как удалось переломить игру во втором периоде?
- Мы поговорили в раздевалке. Нам сказали, надо больше бросать. Мы бросали, вратарь не видел – и голы зашли.
- Перестановки в тройках встряхнули команду?
- Я даже не знаю. Но если выиграли, то что-то получилось хорошо. А вообще нам нельзя было проигрывать. Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание.
- Когда вы узнали, что будете играть?
- Утром на собрании.
- Эта победа убедила вас, что можно на что-то рассчитывать?
- Конечно. Мы приехали сюда за золотом. Верим, что все возможно.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция