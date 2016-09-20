Артемий Панарин: Большое спасибо пацанам, что выстояли в меньшинстве! (видео)

Артемий Панарин

Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) поговорил с Артемием Панариным.

- Команде было важно поймать кураж. Вы почувствовали этот драйв во втором периоде?

- Конечно, так вопрос стоял. И мы поймали кураж. Все это чувствовали. Давление было на команду соперника. А мы как раз играли на кураже. Поэтому у них были ошибки, а у нас – голы.

- Когда вы сидели с Анисимовым в боксе штрафников в концовке, чертыхались про себя?

- Психологически это был очень тяжелый момент, - грустно улыбается Панарин. – Не хотелось подводить команду. Большое спасибо пацанам, что они выстояли. Ловили шайбу на себя, получали за нас по ногам. Ну и Боб – просто красавец.

Спасибо, ребята – постараюсь вас выручить в следующей игре!

- Можно ли сказать, что во втором периоде родилась та команда, которую все ждали?

- Да, я так и думаю. Но команда не родилась – вернулась. Потому что мы начали показывать свой хоккей, атаковать. Было приятно всем нам, зрителям, тренерам. Надеюсь, что мы так будем играть в следующем матче.

- А что нас ждет с финнами?

- Пока о них не думаем. Сейчас нужно отдыхать, восстанавливать силы. Финнов мы в принципе знаем, много раз с ними играли. Посмотрим видео. Послушаем тренеров, что они скажут. И будем играть на победу.