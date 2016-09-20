Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал нашего капитана Александра Овечкина.

- Четыре броска – четыре гола. За счет чего у России получился идеальный шторм во втором периоде?

- Мы создавали голевые ситуации за счет движения и моментов, когда соперник сам упускал шайбу на синей линии. Все эти потери, ошибки. Мы этим пользовались. И конечно, когда Намес (Наместников) забил первый гол, он был очень важным для нас в психологическом плане. Ну а потом пошло-поехало.

- Знарок перетасовал все четыре тройки нападения. Как удалось поймать баланс?

- Все же опытные игроки. И некуда было отступать. И не надо сейчас ловить эйфорию, искать звезды на небе. Мы обыграли хорошую команду. Нужно готовиться к следующему матчу. Нас ждут финны.

- Все обсуждают, как Кузнецов отметил гол взмахом крыльев. Вам понравилось?

- Какая разница, как отметил? Самое главное – забил. А там уже - все остальное.

- Как капитан скажите пару добрых слов о Бобровском, а также Дацюке – у него был неудачный момент с Макдэвидом, но потом Паша выиграл все вбрасывания, пахал в большинстве-меньшинстве.

- Здесь всех нужно выделить. Того же Телегина, который блокировал очень важные броски. Неизвестно к чему они могли привести! Конечно, Боб стоял шикарно. И все ребята, которые были сегодня на льду, выложились без остатка.

- Очень большой должок накопился у финнов…

- На это не надо смотреть. Долги или нет, надо готовиться. Да дня есть для того, чтобы восстановиться.

- Что скажете болельщикам, которые не спали эту ночь?

- Спасибо за то, что переживали. Мы знали, что страна смотрит. И делаем все возможное.