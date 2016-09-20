Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)
Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал нашего капитана Александра Овечкина.
- Четыре броска – четыре гола. За счет чего у России получился идеальный шторм во втором периоде?
- Мы создавали голевые ситуации за счет движения и моментов, когда соперник сам упускал шайбу на синей линии. Все эти потери, ошибки. Мы этим пользовались. И конечно, когда Намес (Наместников) забил первый гол, он был очень важным для нас в психологическом плане. Ну а потом пошло-поехало.
- Знарок перетасовал все четыре тройки нападения. Как удалось поймать баланс?
- Все же опытные игроки. И некуда было отступать. И не надо сейчас ловить эйфорию, искать звезды на небе. Мы обыграли хорошую команду. Нужно готовиться к следующему матчу. Нас ждут финны.
- Все обсуждают, как Кузнецов отметил гол взмахом крыльев. Вам понравилось?
- Какая разница, как отметил? Самое главное – забил. А там уже - все остальное.
- Как капитан скажите пару добрых слов о Бобровском, а также Дацюке – у него был неудачный момент с Макдэвидом, но потом Паша выиграл все вбрасывания, пахал в большинстве-меньшинстве.
- Здесь всех нужно выделить. Того же Телегина, который блокировал очень важные броски. Неизвестно к чему они могли привести! Конечно, Боб стоял шикарно. И все ребята, которые были сегодня на льду, выложились без остатка.
- Очень большой должок накопился у финнов…
- На это не надо смотреть. Долги или нет, надо готовиться. Да дня есть для того, чтобы восстановиться.
- Что скажете болельщикам, которые не спали эту ночь?
- Спасибо за то, что переживали. Мы знали, что страна смотрит. И делаем все возможное.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция