Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал Евгения Кузнецова и Артема Анисимова.

- Четыре броска – четыре гола. За счет чего вам удалось так выстрелить во втором периоде?

Кузнецов: - Как я говорил, мы по-другому настраивались на матч. Должны были показать свой лучший результат. Это было видно по желанию и самоотдаче, как я обещал вам утром в интервью. Мы начнем игру совсем иначе, чем со шведами. Будем больше давить соперника, бросать по воротам. Так и было. Все закономерно. Контролируй шайбу, играй лучше…

Но нам нужно не терять шайбу в средней зоне. В первом периоде было много потерь. И пару раз нас за это простили.

- Ваш гол от ворот до ворот – импровизация чистой воды?

- Не знаю, сложно сказать. Поехал в атаку, передо мной расступились. Говорили, что надо больше бросать – я и бросил.

- И потом все обсуждали ваш жест, будто вы машете крыльями.

- Это ведь эмоции, - засмущался Женя. – Их тяжело контролировать. Я немного завелся во время матча. Не знаю, как так получилось. Если кому-то не понравилось, то извините!

- Но почему вы едва не упустили счет? Что команда потеряла при счете 4:1?

- А вы Артему тоже задавайте вопрос, некрасиво ведь получается, - Кузнецов напомнил, что рядом сидит его друг.

- Давай я отойду, а потом вернусь. Что мы хором будем говорить? – Анисимов решил уже встать, но Кузя схватил его за руку и не отпустил.

- Вы хорошо сидите, как на скамейке штрафников при «3 на 5», - подсказал один репортер.

- Кстати, что ж там было, Артем?

- Да ничего, - пожал плечами Анисимов. – Шайба вылетела, бывает такое. Ребята выстояли, молодцы. Закрыли мой косяк.

- Но все равно, сборная Северной Америки совершила 80 попыток бросков за 60 минут. Очень много! – подчеркнул другой репортер.

- Да, нам надо плотнее играть в своей зоне. Не давать бросать. Блокировать много бросков. Вот Телегин сделал два очень важных блока. Живой ли он? Да, спасибо.

- Такие вялые вопросы подкидывает постоянно! – Кузнецов перешел в атаку

- Скажите добрые слова о Павле Дацюке. Был момент в первом периоде, когда Макдэвид от него вырвался. Но вообще Паша очень много работал.

- Зачем говорить о Паше? Это ведь все видно, - сказал Кузя.

- А про Бобровского?

- Тоже видно. Мы ему все в глаза сказали, не переживайте. Вы опять какие-то вопросы задаете! – не успокаивался Женя. – Сказали ему: «Спасибо, Боб». И ничего не нужно больше. Ему это очень приятно. Мы его выручили, он нас выручил.

- Как будем играть против финнов? У нас с ними не очень хорошая традиция…

- Время ломать традицию. Уже другой турнир, здесь все заново. Сейчас много эмоций. Нужно спокойно осесть на землю и готовиться дальше.