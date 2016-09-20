Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)
Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал Евгения Кузнецова и Артема Анисимова.
- Четыре броска – четыре гола. За счет чего вам удалось так выстрелить во втором периоде?
Кузнецов: - Как я говорил, мы по-другому настраивались на матч. Должны были показать свой лучший результат. Это было видно по желанию и самоотдаче, как я обещал вам утром в интервью. Мы начнем игру совсем иначе, чем со шведами. Будем больше давить соперника, бросать по воротам. Так и было. Все закономерно. Контролируй шайбу, играй лучше…
Но нам нужно не терять шайбу в средней зоне. В первом периоде было много потерь. И пару раз нас за это простили.
- Ваш гол от ворот до ворот – импровизация чистой воды?
- Не знаю, сложно сказать. Поехал в атаку, передо мной расступились. Говорили, что надо больше бросать – я и бросил.
- И потом все обсуждали ваш жест, будто вы машете крыльями.
- Это ведь эмоции, - засмущался Женя. – Их тяжело контролировать. Я немного завелся во время матча. Не знаю, как так получилось. Если кому-то не понравилось, то извините!
- Но почему вы едва не упустили счет? Что команда потеряла при счете 4:1?
- А вы Артему тоже задавайте вопрос, некрасиво ведь получается, - Кузнецов напомнил, что рядом сидит его друг.
- Давай я отойду, а потом вернусь. Что мы хором будем говорить? – Анисимов решил уже встать, но Кузя схватил его за руку и не отпустил.
- Вы хорошо сидите, как на скамейке штрафников при «3 на 5», - подсказал один репортер.
- Кстати, что ж там было, Артем?
- Да ничего, - пожал плечами Анисимов. – Шайба вылетела, бывает такое. Ребята выстояли, молодцы. Закрыли мой косяк.
- Но все равно, сборная Северной Америки совершила 80 попыток бросков за 60 минут. Очень много! – подчеркнул другой репортер.
- Да, нам надо плотнее играть в своей зоне. Не давать бросать. Блокировать много бросков. Вот Телегин сделал два очень важных блока. Живой ли он? Да, спасибо.
- Такие вялые вопросы подкидывает постоянно! – Кузнецов перешел в атаку
- Скажите добрые слова о Павле Дацюке. Был момент в первом периоде, когда Макдэвид от него вырвался. Но вообще Паша очень много работал.
- Зачем говорить о Паше? Это ведь все видно, - сказал Кузя.
- А про Бобровского?
- Тоже видно. Мы ему все в глаза сказали, не переживайте. Вы опять какие-то вопросы задаете! – не успокаивался Женя. – Сказали ему: «Спасибо, Боб». И ничего не нужно больше. Ему это очень приятно. Мы его выручили, он нас выручил.
- Как будем играть против финнов? У нас с ними не очень хорошая традиция…
- Время ломать традицию. Уже другой турнир, здесь все заново. Сейчас много эмоций. Нужно спокойно осесть на землю и готовиться дальше.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция