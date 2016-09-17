Почему нельзя пропустить севильское дерби

Пять причин посмотреть матч двух команд города, в котором не живешь.



91-й матч «Севильи» и «Бетиса» в первенстве Испании впишет новую страницу в затянувшееся на век драматическое противостояние. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, так что девиз гостей – «Да здравствует «Бетис», даже когда он проигрывает!» – может оказаться пророческим.

Причина первая. Звезды

В «Севилье» в этом сезоне появились два новых полузащитника – японец Хироси Кийотаки и француз Самир Насри. От последнего все ждут феерии, но пока на его счету всего один матч. Зато арендованный в «Атлетико» Лусиано Вьетто забил в трех играх три мяча. В «Бетисе» заметен возрастной Хоакин, выступавший за сборную Испании еще на чемпионате мира в Германии.

Наверняка будут забиты голы

Эти команды редко уходят с поля, оставляя на табло нули. Последний такой счет был зафиксирован 19 декабря 2015 года. Это служит гарантией того, что матч будет результативным. К тому же «Бетис» не забивал сопернику очень долго – с 12 апреля 2013 года. У гостей может отличиться лучший нападающий команды Рубен Кастро, который три сезона подряд в Примере забивает не меньше 10 голов. В нынешнем первенстве он уже провел 4 гола, при этом отличился только на выезде. Ну а «Севилья» в двух домашних играх наколотила соперникам 8 мячей!

На поле будет жарко

В последнем матче соперников в сезоне-2015/16, в котором «Севилья» вырвала дома победу 2:0, было показано 9 желтых карточек. А в матче первого круга их оказалось даже больше – 12. Но это еще цветочки, поскольку в сезоне-1982/83 на поле разразилась и вовсе грандиозная драка, завершившаяся удалением трех игроков и 17-матчевой дисквалификацией одного из них.

На трибунах скучно тоже не будет

В отличие от остальных матчей испанского первенства, проходящих едва ли не при полном отсутствии фанатов гостей, севильское дерби бурлит благодаря присутствию на трибунах болельщиков обеих клубов. Уже самая первая встреча команд 8 февраля 1915 года уже была омрачена насилием: при счете 4:3 в пользу «Севильи» на поле выскочили недовольные ходом игры зрители. Но, пожалуй, наиболее зловещим проступком остается попадание брошенной с трибуны полупустой бутылки с водой в голову тренера «Севильи» Хуанде Рамоса. Это случилось на 56-й минуте кубкового четвертьфинала в 2007 году, матч был прерван и доигрывался уже без зрителей в Хетафе.

Можно почувствовать себя частью истории

Река Гвадалкивир разделяет город на две части. Считается, что в рабочих кварталах на западном берегу изначально больше поддерживали «Бетис», аристократы на другом берегу горой стояли за «Севилью». Сейчас эти различия уже не играют той роли, что прежде, однако вражда осталась. Хотя «Бетис» с 1914 года пользуется королевским благоволением и даже числит среди болельщиков короля Испании, в клубе надеются на собственные силы. Противостояние вспыхивает на самых разных уровнях: то во время радиоэфира подерутся высокопоставленные лица, то начнутся беспорядки на стадионе. Бывало и так, что одна из команда завершала свой матч с результатом, необходимым для вылета ненавистного соседа из элиты. Но тот в конце концов возвращался, и город оживал, предчувствуя новый виток противостояния.