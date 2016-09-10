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Как стать одноклубником Месси и Неймара?

Как стать одноклубником Месси и Неймара?

В Москве прошла торжественная церемония открытия первой официальной школы ФК «Барселона» в России.

В рамках церемонии было организовано выступление футбольных и творческих коллективов, в том числе и детских. Ведущим мероприятия стал юный, но уже популярный 12-тилетний Кирилл Скрипник.

Красивую точку в праздновании (ставшую для самой школы, наоборот, начальным пунктом большого пути) поставили представители Клуба – Иньяке Андреу и Жорди Гратакос: международный директор FCBEscola International по странам Европы и действующий тренер «Ла Массии», а также главный тренер FCBEscola Moscow соответственно.

Иньяке подарил московской школе мяч, подписанный всеми игроками Барселоны (включая легендарного Лео Месси). А в ответ получил клубное джерси, с автографами всех учеников FCBEscola Moscow и пояснением, что если через 10 лет кто-то из ребят станет новой футбольной звездой – у клуба в коллекции будет самый ранний его автограф.

Также было отмечено, что именно от успехов школы будут зависеть все дальнейшие решения клуба по вопросам развития и сотрудничества на территории РФ.

Так 17 сентября 2016 года уже стало особенным днем в истории «сине-гранатового» движения и примерно 200 российских мальчишек. Что будет дальше – покажет время.

Тем более, что уже с 19 сентября начался тренировочный процесс.

Кстати, в начале следующей недели школа вновь откроет двери для журналистов, пригласив представителей аккредитованных медиа в святая святых – закулисье Барселонской «кузницы кадров» - на реальные тренировки FCBEscola.

Как открывали школу «Барселоны» в Москве (фото) 

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