Евгения Белякова: В Америке разучилась готовить

Евгения Белякова

В минувшие выходные завершился регулярный чемпионат женской НБА, где в этом сезоне дебютировала капитан сборной России Евгения Белякова. Единственная россиянка в сильнейшей лиге мира подвела промежуточные итоги выступления за «Лос-Анджелес Спаркс», поделилась ожиданиями от плей-офф и рассказала, что нового открыла для себя в Америке, а о чем успела забыть.

«СО МНОЙ ЧАСТО ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ»

- И как отношение к россиянке в Америке? Учитывая все, что происходит с нашими спортсменами в мире, - начинаем беседу с Евгенией.

- Да отличное! Никто криво не смотрит, неудобных вопросов не задает. Простых болельщиков здесь мало волнует все, что не касается собственно баскетбола и результатов их любимой команды, - смеется Белякова. - Помню, правда, свой первый матч за «Спаркс» - в Вашингтоне дело было. Только вышла на паркет - на мне сразу сфолили. Встала на линию - и зал поднял такой гул, что я просто опешила! Как раз подумала - наверное, потому что русская... Смазала, в итоге, оба броска. А на деле оказалось, что клуб просто пообещал зрителям - если кто-то из соперников не попадет два штрафных в одном подходе, все получат бесплатную порцию наггетсов.

- В общем, курочкой вы фанатов «Вашингтона» покормили...

- Мне не жалко. Тем более, больше я так штрафные не мазала, да и матч мы тот выиграли. Знаете, что интересно? У нас регулярно проходят встречи команды с болельщиками. Ко мне, конечно, тоже подходят, берут автографы, задают вопросы. И почти каждый человек что-то говорит по-русски! Это сильно удивляло в первое время. Хотя секрета никакого нет. У многих есть российские корни: мамы, папы, бабушки, дедушки... Кто-то учит фразы по фильмам - благо, голливудские сценаристы о нас не забывают и во многих лентах есть российские герои. Некоторые и специально что-то выискивают в словаре, чтобы меня удивить-порадова ть. Приятно! Так что отношение хорошее. Чужой я себя здесь не ощущаю.

- Болельщики в Америке, наверное, поактивнее наших будут?

- Не то слово! Меня поразило, насколько тут все здорово разбираются в баскетболе. Такое впечатление, что отдельные фанаты знают тонкости игры лучше некоторых наших детских тренеров! Тут запросто могут спросить: «Почему в матчах с вами соперники собирают больше подборов, чем они же в среднем делают в остальных играх? Что не так с вашей передней линией?». Чувствуете глубину понимания? Не журналисты спрашивают, а простые болельщики. Мы с ними иногда ведем такие диалоги, словно сидим на разборе с тренерами и готовимся к следующей встрече! Тут хочешь - не хочешь, а будешь стараться соответствовать ожиданиям.

«ТРАВМА ПОДПОРТИЛА СЕЗОН»

- И что насчет ожиданий? Довольны тем, как сложился ваш первый сезон в НБА?

- Было непросто.... Нет, по-другому скажу - было очень тяжело! Многое испортила травма. Только начала адаптироваться к лиге - повредила палец на руке. Вынужденная пауза, отсутствие полнценных тренировок с командой, откат на исходную... Вернулась, снова начала находить свое место на паркете - чемпионат ушел на перерыв из-за Олимпийских игр. Все это, конечно, мешало поймать свой ритм, заиграть на высшем уровне. Но концовкой сезона довольна.

- А статистикой? Чуть больше 2 очков за 12 минут в среднем - не самые фантастические цифры.

- Я и не собиралась становиться здесь первой звездой, - признается Евгения. - Понимала, что с наскока это сделать не удастся. Не вся твоя польза измеряется статистикой. Можно поставить заслон, дать партнеру выйти ну бросковую позицию и набрать очки - это же тоже помощь команде, но ни в каких цифрах она не выражается! Она просто есть. Вспомогательная роль не менее важна, чем роль лидера. И если с тобой на площадке команда набирает больше очков, чем пропускает - значит, ты справляешься со своей задачей.

- Это на словах все легко - смириться со вспомогательной ролью. А на деле как было?

- Конечно, когда ты большую часть карьеры являешься лидером тех команд, где выступаешь, не так-то просто перестроиться... Но у меня этот процесс прошел еще в УГМК в прошлом сезоне. Я переросла пустые амбиции из серии «набрать больше всех очков». Результат все же важнее. Сюда ехала, четко понимая, что буду не лидером, а ролевиком. Так что все было нормально.

- Каждый контракт новичка в женской НБА - негарантированны й. Строго говоря, вас в любой день могли попросить из команды. Этот нюанс дополнительно нервировал?

- Конечно, такие мысли периодически вертелись - там где-то, в отголосках сознания. Но я особо на них не концентрировалас ь. Не все в этом мире зависит от нас. Я не могу повлиять на решение руководства клуба и тренерского штаба оставить меня в составе, или нет. То есть, могу - но только собственной игрой. Вот на ней и сосредоточилась. Атмосфера в раздевалке была идеальной - никто ни словом, ни полсловом не давал мне понять, что я «не тяну», «не нужна». Это, кстати, сильно помогало. Так что сезон, как видите, довела до конца. А что дальше будет - узнаем позже.

«ОТПУСК ПРОВЕЛА В ПИТЕРЕ»

- «Лос-Анджелес» мощно начал сезон, но после олимпийского перерыва сбавил обороты - почти все свои поражения вы потерпели в заключительной части регулярки. Расслабились?

- Отчасти да. Тут много факторов. Возможно, потеря концентрации и излишняя уверенность в себе - одна из них. Самоотдача команд, которые в концовке сезона боролись за место в плей-офф, тогда как мы себе участие в нем гарантировали заранее, тоже сказала свою роль - соперники часто были больше мотивированы. Это все еще надо проанализировать , - признается Белякова. - В любом случае мы заняли второе место, вышли сразу в полуфинал, а это - хороший задел на решающую стадию борьбы за титул. Главное - сделать верные выводы из наших поражений. Ведь в играх на вылет любая осечка может стать последней.

- Сетка плей-офф женской НБА вас не удивила? Впервые вижу, чтобы команды распределялись таким образом - кто-то играет в 1/8 финала, кто-то - в 1/4, кто-то сразу в полуфинал попадает.

- Это правда - необычная сетка! Причем непонятно, хорошо или плохо, что мы пропустим два первых раунда. Во-первых, пока нет ни малейшего представления, с кем придется играть. Во-вторых, кто знает, как на нас отразится 10-дневный перерыв? Может, мы наберемся сил и свежести, а может - потеряем игровой ритм и будем чувствовать себя на паркете неуверенно. Посмотрим. В любом случае, задача ясна - надо бороться за титул.

- Кстати, как провели летний перерыв? Это ведь был ваш единственный отпуск за год - в НБА вы приехали сразу, как закончился европейский сезон, без малейшего отдыха.

- Провела его дома - в Питере. Обожаю родной город! Да, холодно. Да, ветренно. Погода не всегда чудесная. Но мне так этого не хватало! Тот случай, когда родная речка слаще меда. Ни на какие моря не хотелось - мне пляжей хватает в Лос-Анджелесе. А вот провести время с родными, с друзьями, которых столько не видела - это было нужно, как воздух.

«ПОВЕЗЛО, ЧТО ПОПАЛА В ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

- Карьера в НБА - не только новый баскетбольный опыт. Но и жизненный тоже. Что нового для себя открыли в 30 лет?

- Скажу, что забыла - совершенно разучилась готовить! - смеется Евгения. - Здесь в этом просто нет смысла. На каждом шагу есть места, где можно купить готовой еды. Не фастфуд, нет - настоящей, нормальной, полезной и вкусной еды. После тренировок не надо думать, где заехать в магазин, что купить и как все это сварить-пожарить -нарезать в салат. Похоже, колдовать у плиты придется учиться заново. Правда, по русской кухне скучала. Когда была в Питере во время перерыва, налегала на баклажанную икру, селедку под шубой, щи и борщ... Даже не думала, что так все это люблю на самом деле!

- Довольны, что поехали играть именно в Лос-Анджелес? А не, скажем, в Миннесоту.

- Повезло - не то слово! Чудесное место. В женской НБА выступает 12 команд, и лишь в паре городов, где они квартируются, мне хоть как-то понравилось. Остальные... Лучше не вспоминать. А Лос-Анджелес - сказка. Больше всего нравится климат. И океан. Это же чудо, когда после тренировки можно пойти с девчонками на пляж и вволю накупаться! А если надоест - поехать в выходной день в горы.

- У вас там новым соседом будет Тимофей Мозгов, подписавший контракт с «Лейкерс». Виделись с ним в Лос-Анджелесе?

- Да - почти сразу после того, как Тима заключил соглашение. Мы давно друг друга знаем, я отлично общаюсь с его женой. Здорово, что он тоже переехал в Эл-Эй. Уверена, после Кливленда ему тут очень понравится!

- В «Кливленде» он чемпионат выиграл...

- Это да, с «Озерниками» за перстни будет бороться сложнее. Зато роль в команде у Мозгова поменяется. Он теперь - один из лидеров. Из тех парней, которые будут примером для молодежи, помогут ей расти, развиваться. Это дорогого стоит. Тем более, в клубе с такой историей, как «Лейкерс»!

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

В П Процент

1. Миннесота 28 6 82,4%

2. Лос-Анджелес 26 8 76,5%

3. Нью-Йорк 21 13 61,8%

4. Чикаго 18 16 52,9%

5. Индиана 17 17 50,0%

6. Атланта 17 17 50,0%

7. Сиэттл 16 18 47,1%

8. Финикс 16 18 47,1%

9. Коннектикут 14 20 41,2%

10. Вашингтон 13 21 38,2%

11. Даллас 11 23 32,4%

12. Сан-Антонио 7 27 20,6%

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгения БЕЛЯКОВА

Родилась 27 июня 1986 года в Санкт-Петербурге . Рост - 183 см. Амплуа - форвард.

Выступала за «Вологду-Чевакат у» (2008-2009), «Спартак» (Санкт-Петербург , 2009-2011), «Спарту&К»(Видно е, 2011-2014), «Динамо» (Курск, 2014-2015), УГМК (Екатеринбург, с 2015 года), «Лос-Анджелес» (НБА, с 2016 года).

Чемпионка России (2016), чемпионка Евролиги (2016). В составе сборной России - чемпион Европы (2011).