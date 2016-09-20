Александр Бубнов: Ненормально, что за спиной Аленичева велись переговоры

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% Футбола» на радио «Спорт FM« обсудил скандальное интервью Дмитрия Аленичева, матч ЦСКА – «Крылья Советов», будущее Алана Дзагоева и предстоящий матч Кубка России «Динамо» - «Ростов».

«ЭТО НЕНОРМАЛЬНО, ЧТО АЛЕНИЧЕВ ЗНАЛ О ПЕРЕГОВОРАХ ЗА ЕГО СПИНОЙ С БЕРДЫЕВЫМ»

- В интервью Аленичева обратил внимание на то, что он сказал, что является приверженцем атакующего футбола и никогда не будет играть в оборонительном стиле, - сказал Бубнов. – Это заявление бывшего тренера красно-белых меня насторожило. Не бывает атакующего или оборонительного футбола. Это просто повешенные штампы. Потому что не можешь играть в атакующий, если нет мяча, а, чтобы он у тебя был – его нужно отобрать. Пока игру в обороне не наладишь – результата не будет и атакующей игры, которую он хочет, не будет.

Ходит слух, что Аленичев вернется в «Арсенал»? Думаю, если он вернется в тульскую команду, то это уже будет другой Дмитрий Аленичев.

- Есть ли у Аленичева обида на Карреру?

- Дима такой человек – не злопамятный. Другое дело, в этом интервью у него проскользнула фраза о том, что он разочарован в клубной организации. Плюс он дал понять, что ему не помогали, как должны помогать клубные структуры, начиная с президента команды и заканчивая уборщицей, а не вставлять палки в колеса. Это ненормально, что не знаешь от кого ждать помощи и ждешь, что кто-то тебя подставит. Это ненормально, что Аленичев знал, что за его спиной велись переговоры с Бердыевым.

«В АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ ДЗАГОЕВУ БУДЕТ ТЯЖЕЛО ФИЗИЧЕСКИ»

О матче «Крылья Советов» - «ЦСКА (1:2)

- Игра складывалась удачно для армейцев в первом тайме. Головин забил красивый быстрый гол. Будущий игрок сборной России Марио Фернандес позиционно ошибся и «Крылья» счет сравняли. Во втором тайме самарцы осмелели и сложилось такое впечатление, что они перехватили инициативу, но стандарт выручил ЦСКА. Кстати, не первый раз армейцев выручает гол со стандарта.

- Что происходит с «Крыльями» - последнее место в таблице.

- Они достаточно уверенно закончили минувший сезон, но у них слишком много потерь произошло. На трансферном рынке клуб из Самары не смог качественно усилиться и это все сказалось на нынешнем результате команды.

- Агент Дзагоева заявляет, что Аланом интересуется европейские клубы, блефует?

- Раньше Алан не был готов физически к европейским чемпионатам. Сейчас он окреп, более уверенно стал себя чувствовать и сразу игра стала более продуктивной. Но если бы он уехал раньше, ему бы была какая-то скидка за молодость и перспективы, а теперь если уезжать, то сразу нужно будет показывать соответствующий уровень. В словах агента блефа нет, к игрокам на позиции Дзагоева всегда есть интерес. Очень важно для Алана правильно выбрать себе лигу. Там, где атлетичный футбол – чемпионаты Германии, Италии, Англии, ему тяжело будет, он может не потянуть. А там, где ставка на технику – Испания, Голландия - можно попробовать.

«ДИНАМО» МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ С УЧАСТИЕМ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ»

- В матче 1/16 Кубка России, 21 сентября лидер ФНЛ «Динамо» сыграет с участником Лиги чемпионов «Ростовом», букмекеры отдают победу столичной команде.

- «Ростову» кубок нужен, потому что в чемпионате у ростовчан могут быть проблемы, а вот есть выиграть кубок, то можно получить путевку в Лигу Европы. «Динамо» идет на первом месте в ФНЛ, и, как ни крути, у москвичей состав, поигравший в Премьер-лиге. Задача у подопечных Юрия Калитвинцева вернуться в РФПЛ, а выиграв Кубок, они вернутся в высший дивизион страны с участием в еврокубках.

- Когда напишите книгу про «Динамо»?

- Уже написал. А вот, когда она выйдет зависит не от меня. Чтобы людей в заблуждение не вводить точные сроки не скажу.