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Ринат Билялетдинов: Не вижу, кто из легионеров в «Рубине» выше уровнем, чем наши

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Рубина" против Артема Дзюбы
Футболисты "Рубина" против Артема ДзюбыИсточник: Sovsport.ru

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Рубина» в матче 7-го тура РФПЛ с «Зенитом» (4:1).

– Скажем так, чтобы не было потом никаких мыслей, – начал Билялетдинов, – с нейтральной позиции. Вчера победила более сильная команда, ничего сенсационного. 

– Сколько еще времени нужно тренерскому штабу, чтобы команда заиграла?
– Здесь можно только гадать, а тот, кто скажет, что знает – лукавит. К тому же, надо знать команду, игроков, обстановку внутри. Одним словом – не ответишь. Сколько даст начальство, столько и будем ждать. Можно и вечность ждать.

– Уход Игоря Портнягина в московский «Локомотив» еще даст о себе знать?
– На мой взгляд, да, однако, в «Рубине», наверное, думали над принятием решения. Тренерский штаб, судя по всему, сделал ставку на Жонатаса, ведь он играет с Игорем в схожей манере и габариты примерно одинаковые, но ставку решили сделать именно на бразильца. Вот и пожалеют, что отпустили Портнягина! С другой стороны, держать футболиста на лавке, давать немного играть  – тоже не правильно. Ну, отпустили и отпустили! Значит, была какая-то логика. Аукнется или не аукнется? Узнаем в конце сезона.

– Кто из легионеров «Рубина», на ваш взгляд, уступает российским футболистам?
– Я бы сказал так: не вижу, кто из легионеров в казанском клубе выше уровнем, чем наши игроки. Имя Алекса Сонга – да. Здесь я согласен. Навеивает воспоминаниями, однако, я пока не увидел чего-то такого, хотя, квалификация, конечно, есть. Но опять же, я не могу сказать, что они на голову сильнее россиян в том же «Рубине».

– Что думаете о ситуации в команде Соломона Кверквелии?
– Это очень хороший защитник, который может вырасти в отличного футболиста. «Убивать» искусственно нельзя! Возможно, его игра не убедила тренерский штаб, но я не вижу чем сильнее те игроки, которые выходят в основе казанского клуба. Не стоит забывать, что Кверквелия – лучший игрок Грузии по итогам позапрошлого сезона. Кому-то может показаться это мелочью, но, извините, лучший игрок Грузии, и это звание было завоевано не на пустом месте. Кто-то скажет мол, что легионер, какая разница? У людей свое мнение, но я говорю, что этот игрок по своей квалификации явно прибавлял, развивался. Лично я убежден, что Соломон заиграет и будет востребован не только в нашем чемпионате, но и в Европе. Все, что ему нужно – играть, пусть и в другом клубе.

– Ну, его агент сказал, что Кверквелия покинет «Рубин», только если поступят предложения от московского «Спартака» или «Зенита».  
– Может он имеет в виду только российские клубы? Если не удастся перейти в какой-то из наших клубов, то нужно искать варианты в другом чемпионате. В данном вопросе должны сойтись пожелания двух сторон. Грубо говоря, сойтись в цене, потому что если выставить неадекватный ценник, то к консенсусу прийти не удастся, – сказал Билялетдинов.

Матч

Зенит - Рубин - 4:1 (1:0)

Голы

Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас

Предупреждения:

Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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