Валерий Непомнящий: В «Спартаке» пока все на тоненького

Sovsport.ru обсудил некоторые итоги 7 тура РФПЛ с известным российским тренером Валерием Непомнящим.

«НЕТ ШОУ? ОТВЕЧУ СЛОВАМИ АРШАВИНА: «ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ»

– «Советский спорт» после седьмого тура написал, что матчи середняков РФПЛ смотреть неинтересно, они неказисты, в них нет футбольного шоу. Согласны?

– Отчасти да. Когда команда состоит из игроков, чей уровень ниже, чем у фаворитов, тренерам, чтобы добиться результата, приходится искать варианты. Отсюда игра вторым номером против «Зенита», ЦСКА.

Когда середняки играют между собой, уверяю вас, там есть внутреннее напряжение, драматизм. Болельщику же подавай много забитых мячей и чтобы они были красивы. Но нужно смотреть правде глаза – тренерам и футболистам нужны очки, что не всегда совпадает с красивой игрой. Повторю слова Андрея Аршавина, когда в ответ на фразу: «Вы не оправдали наши ожидания», он ответил «Это ваши проблемы».

Такое не только в нашей стране. Однажды на тренерском семинаре высшей лиги чемпионата СССР выступал Нодар Ахалкаци. В Италии он посетил матч серии А, во время которого уснул от скуки. А вечером посмотрел репортаж об игре и обозреватели так умело и «вкусно» подали заурядный матч! В Италии СМИ зазывают на футбол, а наши журналисты относятся к чемпионату слишком критично. Сборная выступила не очень удачно, давайте и клубы сравняем с землей.

Не все матчи у нас красивы, но это данность. Хотелось бы пожелать журналистам, чтобы они находили яркие краски и привлекали народ на стадионы.

– Вы понимаете, во что играет «Рубин» Хави Грасии?

– Понимаю. Да, два первых матчей мне не понравились, но после встречи с «Уралом» (победа «Рубин» 3:1 – Прим. ред.) показалось, команда с серьезным потенциалом. Да и в матче против «Зенита»… Хотя в первом тайме питерцы вообще не подпускали к своим воротам. «Рубин» состоит из добротнейших игроков очень приличного класса! Пока они как лебедь, рак и щука, каждый сам себя пиарит, вот и команда неорганизованная . В Питере у них были излишние эмоции, сбивались на грубость. Если Хавьеру удастся их обуздать, толк будет.

– «Зенит» пришел в себя после продажи Халка?

– Жулиано его полностью заменил. Командный игрок, с ним легко взаимодействоват ь, отдает много передач. А у Халка многое зависело от настроения.

«СЛОВА ЧЕРВИЧЕНКО ПРО СЕМИНА – АБСОЛЮТНОЕ ХАМСТВО!»

– Как вам нынешний «Спартак»?

– Мне нравится, он на кураже, много эмоций, но пока все на тоненького, кажется, еще чуть-чуть и ниточка порвется. Пока была только одна серьезная проверка – игра с «Локомотивом», но и тот сейчас не в большом порядке. Поэтому – посмотрим. Настоящим тестированием станут матчи против «Зенита» и ЦСКА.

– Кстати, о «Локомотиве». У команды проблемы с игрой в позиционном нападении?

– Согласен. Нет нападающего, который мог бы играть в первой линии непосредственно перед воротами. Появление Портнягина чуть улучшило ситуацию, но нужен исполнитель класса Ниассе.

– Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что Семин для «Локо» не самый лучший выбор, потому что ему уже 69 лет.

– Абсолютное хамство! Почему государством в этом возрасте управлять можно, а футбольной командой – нет? Что, в спорте маразм наступает раньше?

– Чем, кроме важности стандартов, объясните, что почти половину голов в туре забили защитники?

– Вот как? А я не обратил внимания. Когда команда проигрывает, в концовке идет ва-банк, защитники атакуют ворота. Например, Чорлука после гола в свои пытался играть центрального нападающего. А вообще надо подумать…

– Расскажите о проекте известного спортивного бренда, в котором вы сейчас участвуете!

– Эта компания собрала ребят от 16 до 21 года, которые в свое время не попали в профессиональный футбол и играют на любительском уровне. Собрала, чтобы найти среди них таланты и отправить на год в футбольную академию в Лондон, открытую на базе сборной Англии.

В России для участия в проекте поступило около 8000 заявок. Из них выбрали 100 человек, пригласили в Москву для второго этапа. Я и мои помощники отобрали 23 человека, сейчас они проходят месячный сбор на базе в Новогорске. Каждый день по две тренировки, я – главный тренер. Должен определить потенциал ребят и подготовить их к товарищескому матчу - 1 октября на «Открытие Арене» мы сыграем против команды лондонской академии.

Я, кстати, давно мечтал открыть школу, в которую мог бы поступить любой желающий, чтобы не в турнирах участвовать, а готовить индивидуально сильных игроков. У нас мальчишки с 10 лет играют в турнирах, от их результатов зависит благополучие тренеров, поэтому те готовят не личности, а команды. Нестандартные игроки пропадают.