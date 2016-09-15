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Елена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллектив

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Елена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллектив

Главный врач сборной России по ММА Елена Розберг о роли врача при подготовке спортсменов и своей работе в Союзе ММА России.

- Как вы впервые узнали о боях, помните свой первый опыт?
- Первое знакомство с ММА случилось тогда, когда сын был маленький и с интересом смотрел бои по телевизору. В нем проснулось желание заниматься единоборствами, он стал посещать секцию бокса, так как в то время не было детских групп по ММА. Конечно, кумиром у него был и остаётся Федор Емельяненко. Наблюдая за интересом ребенка, просматривая вместе с ним поединки, как-то постепенно стала вникать в правила и события, связанные с ММА. Этот путь прошла со своим сыном, - и морально подготовилась к работе в этом виде спорта, - так что лучше школы и не придумаешь. 

- Вы сами ездите на сборы с командой. Может какие-то запомнились?
- Наиболее запоминающийся сбор был в 2014 году в Обнинске Калужской области. Это самое первое тренировочное мероприятие со сборной командой в истории Союза ММА России. Также это был мой дебют в составе национальной команды по смешанному боевому единоборству. Благодаря дружескому, теплому климату и взаимоуважению между спортсменами и тренерами, мне легко было влиться в нашу спортивную семью. 

- Есть ли у ММА, как у вида спорта своя специфика, или, в принципе, к нему применимы стандарты других видов?
- Учитывая, что в этом спорте собрано наибольшее количество видов единоборств, как ударных, так и борцовских, имеет место высокий травматизм. После формирования сборной команды, мы в обязательном порядке проводим углубленное медицинское обследование, по результатам которого далее проводятся медицинские мероприятия, исходя из физического состояния каждого спортсмена. Подбирается индивидуальная программа медицинской поддержки, и при необходимости, назначается лечение.

- Спортсмены часто обращаются за помощью во время сборов или во время соревнований?
- На сборах, к счастью, травматизм не высокий. Чаще всего во время соревнований, потому что бойцы работают на максимальный результат, не жалея себя, получают при этом серьёзные травмы. Приходится оказывать первую медицинскую помощь, и далее проводить лечение даже в условиях стационара.

- Расскажите про отношение спортсменов к подготовке, и насколько ответственно они выполняют все предписания?
- Наша команда профессионально и грамотно подходит к подготовке к соревнованиям. Каждый чувствует свою ответственность. Еще не было моментов, когда человека нужно было убеждать в том, что ему необходимо следить за своим здоровьем для достижения высокого результата. Поэтому, все без исключения, выполняют рекомендации.

- Команда - это семья. Вам сложно было прийти в мужской коллектив и наладить доверительное отношение?
- Связка - тренер, спортсмен и врач - слаженно работает. Если одно звено на соревнованиях или на подготовке выпадает, под угрозой весь процесс. Поэтому очень помогло то, что понимание этой сплоченности было заложено у всех в начале работы. 

- Бывают ли прецеденты, когда тренеры дают излишние нагрузки. Не бывает столкновений с тренерским составом у вас?
- Для этого и должны работать в связке «тренер-врач-спортсмен». К счастью, у нас в Союзе и в сборной команде тренеры высокого профессионального уровня, имеющие большой опыт работы со спортсменами. Подготовка сборной проходит по грамотной методике, поэтому мы легко находим общий язык во время тренировочного процесса. В обязательном порядке ведётся медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов и распределением нагрузок на различных этапах их подготовки. Порой приходится оказывать медицинскую помощь и тренерскому составу, учитывая эмоциональную и физическую нагрузку, которую они испытывают во время работы с бойцами.

- Часто спортсмены выходят на бой с полученными в предварительных боях травмами. Это героизм или проявление излишней мужественности?
- Думаю, что наши спортсмены чувствуют ответственность перед страной, родными и близкими людьми. Видят, как окружающие болеют и переживают за них. И эта поддержка, желание проявить себя на высшем уровне, помогает спортсмену выйти и добиться победы.

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