Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс2 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург1 : 2Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Александр Кожевников: Овечкин и Малкин пока играют на 50 процентов

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Малкин и Александр Овечкин (на переднем плане)
Евгений Малкин и Александр Овечкин (на переднем плане)Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира и о том, где нам прибавить.

«БОБРОВСКИЙ НАШЕ ВСЕ»

- Да, наша команда не показала красивой игры, которую все мы ожидаем, но самое главное, что мы выиграли, - говорит Александр Кожевников. – Теперь у нас есть шанс попасть в финал. Надеемся, что наши прибавят к матчу в финнами – Саша Овечкин, Женя Малкин. Мы знаем, как они могут играть, но пока показывают 50 процентов от своих возможностей.

Но повторю: самое главное, что мы победили. Нам очень была нужна эта победа! Сражались, выстояли втроем. Бобровский, как всегда, наше все. И было ожидаемо, что молодые звезды Америки будут ошибаться. Нахальства и мастерства у них хватает, а вот уверенности пока нет.

- Ну, нервов-то болельщики потратили немало…
- А для чего хоккей существует? Чтобы болельщики болели и радовались победе. А такая победа придает уверенности и нормальной спортивной наглости команде.

- У соперников счет открыли два первых номера драфта: Коннор Макдэвид (драфт-2015) отдал, а Остон Мэттьюз (драфт-2016) забил.
- Это потрясающая команда. Думаю, они попадут в полуфинал. Скажу еще раз: эта команда показывает, какие у нас проблемы в детском хоккее и насколько мы отстаем.

- Все наши голы – плод индивидуальных усилий…
- Ну я уже говорил: игры нет. Ее не было полтора периода.

- Но важно, что трое против пяти выстояли, а потом, в концовке, четверо против шести. Такие победы, вы правильно сказали, придают уверенности.
- Мы такой народ – когда нас припрет, тогда мы начинаем побежать.

«У НАС НЕТ БРОСАЮЩИХ ЗАЩИТНИКОВ»

- Вы сказали про 50 процентов Овечкина и Малкина. Почему они пока далеки от своей настоящей игры?
- Мне трудно сказать. Вроде желание есть, физика есть. Не стоят, правильно открываются, но чего-то не хватает. У Саши и Жени много ошибок в передачах. Но этим страдает вся наша команда.

- Знарок сказал, есть, где прибавлять – в нападении…
- У нас четыре игрока входят в десятку лучших снайперов НХЛ! Конечно, надо прибавлять.

- И второе, о чем сказал Знарок, это работать над игрой в большинстве. Почему у нас такие проблемы с игрой в большинстве и что можно подтянуть за два дня?
- Надо уметь бросать, подтянуть это тяжело. У нас нет бросающих защитников, они плохо подстраиваются под бросок. Посмотрите, как канадцы играют – у них сразу бросок идет. А мы начинаем разыгрывать до верного. Но сейчас такое не проходит, когда против тебя сильные соперники. Они грамотно перекрывают, правильно катаются. Посмотрите, как играют в современный хоккей: один стоит, один прокатывается. И два человека идут на добивание. А у канадцев и этих молодых звезд, по три человека идут на добивание. А нашим защитникам нужно время, чтоб подстроиться под шайбу, а сейчас этого время никто не дает. Да и кистевые броски у наших слабые, они только набрасывают шайбу, а бросать «кистями» не могут. Все эти проблемы идут от нашего детского спорта, а уже десять лет про это долблю.

- Два самых важных последних матча финнам мы проиграли – на Олимпиаде в Сочи и на ЧМ в Москве. Это очень тревожит…
- Давайте будем верить, что три раза снаряд в одну воронку не падает. Давайте верить в нашу команду и болеть за нее.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Малкин плох, но есть шанс стать первыми в группе!Борис Майоров: Малкин плох, но есть шанс стать первыми в группе!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе россиян над сборной Северной Америки (4:3) и перспективах нашей команды на полуфиналАлександр Кожевников: Бобровский наше всеДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.Александр Кожевников: Мы такой народ – когда нас припрет, мы начинаем побеждатьДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.Александр Кожевников: Не показали красивой игры, но главное выигралиДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки и о том, где прибавить.Вячеслав Фетисов: Сборная России успокоилась и позволила Северной Америке вернуться в игруДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после матча Кубка мира Северная Америка – Россия объяснил, чем отличается нынешняя российская команда от советской сборной, в которой он играл.Василий Первухин: Удивительно, что борьбу у бортов в сборной России выигрывает только 38-летний ДацюкОлимпийский чемпион, бывший защитник сборной СССР Василий Первухин полагает, что россияне на Кубке мира-2016 недостаточно хороши в силовой борьбе.Артемий Панарин: Команда не родилась – вернуласьНападающий сборной России Артемий Панарин рассказал, почему команда так здорово провела второй период в матче с Северной Америкой (4:3).Кузнецов о матче с Финляндией: Время ломать традициюНападающий Евгений Кузнецов поделился ожиданиями в преддверии матча с Финляндией на Кубке мира.Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал Евгения Кузнецова и Артема Анисимова.Звезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позораЗвезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позораРазмышления обозревателя Sovsport.ru о том, кто сейчас в команде Олега Знарка настоящий лидер.Артемий Панарин: Большое спасибо пацанам, что выстояли в меньшинстве! (видео)Артемий Панарин: Большое спасибо пацанам, что выстояли в меньшинстве! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) поговорил с Артемием Панариным.Игорь Ларионов: Россия может провести Кубок мира на высшем уровнеДвукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов считает, что следующий Кубок мира по хоккею может пройти в России.Никита Зайцев: Первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаюЗащитник сборной России Никита Зайцев признался, что не считал сборную Северной Америки фаворитом встречи с российской командой (3:4).Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал нашего капитана Александра Овечкина.Олег Знарок: Два дня будем работать над большинствомГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что в предстоящие два дня его подопечные будут работать над большинством.Владислав Наместников: Вышли как на последний бой и выполняли тренерское заданиеНападающий сборной России Владислав Наместников после победы над молодыми звездами Северной Америки дал оценку переменам в звеньях своей команды.Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) взял интервью у автора первого гола Владислава Наместникова.Олег Знарок: У нас есть очень большой резерв. В первую очередь в нападенииГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что у его команды есть резерв для улучшения игры.Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.Сергей Бобровский: В конце матча чувствовал себя нормальноВратарь сборной России Сергей Бобровский после победы своей команды над молодыми звездами Северной Америки признался, что в конце матча, несмотря на штурм соперника, чувствовал себя уверенно.

Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
кожевников александр
кожевников александр

Cпецпредложение