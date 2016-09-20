Александр Кожевников: Овечкин и Малкин пока играют на 50 процентов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира и о том, где нам прибавить.

«БОБРОВСКИЙ НАШЕ ВСЕ»

- Да, наша команда не показала красивой игры, которую все мы ожидаем, но самое главное, что мы выиграли, - говорит Александр Кожевников. – Теперь у нас есть шанс попасть в финал. Надеемся, что наши прибавят к матчу в финнами – Саша Овечкин, Женя Малкин. Мы знаем, как они могут играть, но пока показывают 50 процентов от своих возможностей.

Но повторю: самое главное, что мы победили. Нам очень была нужна эта победа! Сражались, выстояли втроем. Бобровский, как всегда, наше все. И было ожидаемо, что молодые звезды Америки будут ошибаться. Нахальства и мастерства у них хватает, а вот уверенности пока нет.

- Ну, нервов-то болельщики потратили немало…

- А для чего хоккей существует? Чтобы болельщики болели и радовались победе. А такая победа придает уверенности и нормальной спортивной наглости команде.

- У соперников счет открыли два первых номера драфта: Коннор Макдэвид (драфт-2015) отдал, а Остон Мэттьюз (драфт-2016) забил.

- Это потрясающая команда. Думаю, они попадут в полуфинал. Скажу еще раз: эта команда показывает, какие у нас проблемы в детском хоккее и насколько мы отстаем.

- Все наши голы – плод индивидуальных усилий…

- Ну я уже говорил: игры нет. Ее не было полтора периода.

- Но важно, что трое против пяти выстояли, а потом, в концовке, четверо против шести. Такие победы, вы правильно сказали, придают уверенности.

- Мы такой народ – когда нас припрет, тогда мы начинаем побежать.

«У НАС НЕТ БРОСАЮЩИХ ЗАЩИТНИКОВ»

- Вы сказали про 50 процентов Овечкина и Малкина. Почему они пока далеки от своей настоящей игры?

- Мне трудно сказать. Вроде желание есть, физика есть. Не стоят, правильно открываются, но чего-то не хватает. У Саши и Жени много ошибок в передачах. Но этим страдает вся наша команда.

- Знарок сказал, есть, где прибавлять – в нападении…

- У нас четыре игрока входят в десятку лучших снайперов НХЛ! Конечно, надо прибавлять.

- И второе, о чем сказал Знарок, это работать над игрой в большинстве. Почему у нас такие проблемы с игрой в большинстве и что можно подтянуть за два дня?

- Надо уметь бросать, подтянуть это тяжело. У нас нет бросающих защитников, они плохо подстраиваются под бросок. Посмотрите, как канадцы играют – у них сразу бросок идет. А мы начинаем разыгрывать до верного. Но сейчас такое не проходит, когда против тебя сильные соперники. Они грамотно перекрывают, правильно катаются. Посмотрите, как играют в современный хоккей: один стоит, один прокатывается. И два человека идут на добивание. А у канадцев и этих молодых звезд, по три человека идут на добивание. А нашим защитникам нужно время, чтоб подстроиться под шайбу, а сейчас этого время никто не дает. Да и кистевые броски у наших слабые, они только набрасывают шайбу, а бросать «кистями» не могут. Все эти проблемы идут от нашего детского спорта, а уже десять лет про это долблю.

- Два самых важных последних матча финнам мы проиграли – на Олимпиаде в Сочи и на ЧМ в Москве. Это очень тревожит…

- Давайте будем верить, что три раза снаряд в одну воронку не падает. Давайте верить в нашу команду и болеть за нее.



